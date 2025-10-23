ETV Bharat / bharat

नगरोटा उपचुनाव: देव्यानी राणा का शमीम बेगम और हर्ष देव सिंह से मुकाबला, अनिल शर्मा लगा सकते हैं सेंध

देव्यानी राणा ( ANI )

आमिर तांत्रे जम्मू: जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होना है. इस सीट पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को कुल 13 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से जांच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों नजाकत अली खटाना और हरबंस लाल भगत के नामांकन पत्र खारिज हो गए. जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार देव्यानी सिंह राणा का एक डुप्लीकेट नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया गया, जबकि उनका मूल नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया. अब, अगर शुक्रवार शाम तक कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेता है, तो कुल 10 उम्मीदवार इस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव लड़ेंगे. नगरोटा से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2024 को उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई. भाजपा ने दिवंगत विधायक राणा की 30 वर्षीय बेटी देव्यानी सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं. देव्यानी ने कई बार कहा है कि नगरोटा के लोगों के साथ खड़े होना उनके पिता की अंतिम इच्छा थी, जिसके कारण वह सक्रिय राजनीति में उतरीं.