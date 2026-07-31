ETV Bharat / bharat

17 वर्षीय महिला क्रिकेटर ने दुनिया को कहा अलविदा! टीम में चयन नहीं होने से थी निराश

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन टीम में जगह न बना पाने के कारण अदिति मानसिक तनाव में थीं.

Nagpur Tragedy Strikes
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 10:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपुरः नागपुर के बजाज नगर पुलिस थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय उभरती महिला क्रिकेटर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली. युवा क्रिकेटर की पहचान अदिति चौकांडे के रूप में हुई है. उनका परिवार मूल रूप से अकोला का रहने वाला था. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) टीम में जगह न बना पाने के कारण अदिति मानसिक तनाव में थीं.

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. उन्होंने पुष्टि की है कि मौके से एक सुसाइड नोट मिला है. पिछले दो वर्षों से, अदिति नागपुर के लक्ष्मी नगर इलाके में उमालक्ष्मी अपार्टमेंट में अपनी मां के साथ रह रही थीं. वह क्रिकेट में बड़ी सफलता हासिल करने का सपना देखती थीं और नागपुर की सुर्वे क्रिकेट एकेडमी में नियमित और कड़ा अभ्यास कर रही थीं. हाल ही में वीसीए (VCA) टीम चयन की प्रक्रिया पूरी हुई थी, जिसमें उन्हें जानकारी मिली कि इस बार उनका चयन नहीं हुआ है.

पुलिस के अनुसार, तभी से वह मानसिक तनाव में थीं. इस रिजेक्शन से परेशान होकर, अदिति ने इसे अपनी विफलता मान लिया और शुक्रवार तड़के एक कमजोर पल में अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

मीडिया से बात करते हुए बजाज नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर चेतन चौहान ने कहा, "सुबह 5:30 बजे अदिति चौकांडे नाम की एक युवती ने आत्महत्या कर ली. वह लक्ष्मी नगर में अपनी मां के साथ रहती थी. वह एक क्रिकेटर थी जो एक एकेडमी में अभ्यास करती थी. वह पिछले दो-तीन साल से इस एकेडमी से जुड़ी थी. उसका भाई भी एक क्रिकेटर है. उसका चयन नहीं हुआ था और उसने इसे अपने जीवन में एक बड़े झटके के रूप में देखा."

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, और शुरुआती जानकारी से संकेत मिलता है कि उसमें लिखा है, "मेरा चयन नहीं हुआ." चौहान ने आगे कहा, "अदिति ने अपने नोट में कहा है कि उसका चयन नहीं हुआ.

घटना की सूचना मिलने पर बजाज नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का औपचारिक निरीक्षण किया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा कि आत्महत्या के सही कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा.

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है

अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं, या आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कोई न कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या iCall, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज हेल्पलाइन 9152987821 पर (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

NAGPUR CRICKETER NEWS
VIDARBHA CRICKET ASSOCIATION
नागपुर महिला क्रिकेटर आत्महत्या
अदिति चौकांडे नागपुर क्रिकेटर
NAGPUR FEMALE CRICKETER SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.