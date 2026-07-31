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17 वर्षीय महिला क्रिकेटर ने दुनिया को कहा अलविदा! टीम में चयन नहीं होने से थी निराश

नागपुरः नागपुर के बजाज नगर पुलिस थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय उभरती महिला क्रिकेटर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली. युवा क्रिकेटर की पहचान अदिति चौकांडे के रूप में हुई है. उनका परिवार मूल रूप से अकोला का रहने वाला था. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) टीम में जगह न बना पाने के कारण अदिति मानसिक तनाव में थीं.

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. उन्होंने पुष्टि की है कि मौके से एक सुसाइड नोट मिला है. पिछले दो वर्षों से, अदिति नागपुर के लक्ष्मी नगर इलाके में उमालक्ष्मी अपार्टमेंट में अपनी मां के साथ रह रही थीं. वह क्रिकेट में बड़ी सफलता हासिल करने का सपना देखती थीं और नागपुर की सुर्वे क्रिकेट एकेडमी में नियमित और कड़ा अभ्यास कर रही थीं. हाल ही में वीसीए (VCA) टीम चयन की प्रक्रिया पूरी हुई थी, जिसमें उन्हें जानकारी मिली कि इस बार उनका चयन नहीं हुआ है.

पुलिस के अनुसार, तभी से वह मानसिक तनाव में थीं. इस रिजेक्शन से परेशान होकर, अदिति ने इसे अपनी विफलता मान लिया और शुक्रवार तड़के एक कमजोर पल में अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

मीडिया से बात करते हुए बजाज नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर चेतन चौहान ने कहा, "सुबह 5:30 बजे अदिति चौकांडे नाम की एक युवती ने आत्महत्या कर ली. वह लक्ष्मी नगर में अपनी मां के साथ रहती थी. वह एक क्रिकेटर थी जो एक एकेडमी में अभ्यास करती थी. वह पिछले दो-तीन साल से इस एकेडमी से जुड़ी थी. उसका भाई भी एक क्रिकेटर है. उसका चयन नहीं हुआ था और उसने इसे अपने जीवन में एक बड़े झटके के रूप में देखा."

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, और शुरुआती जानकारी से संकेत मिलता है कि उसमें लिखा है, "मेरा चयन नहीं हुआ." चौहान ने आगे कहा, "अदिति ने अपने नोट में कहा है कि उसका चयन नहीं हुआ.