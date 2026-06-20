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NTA की बड़ी चूक, छात्र ने मांगा था नागपुर में एग्जाम सेंटर, मिला अबूधाबी में, परिवार परेशान

पहले नागपुर के एक कॉलेज में बनाया था सेंटर छात्र को पहले ओरिजिनल नीट (NEET) एग्जाम के लिए नागपुर के सरस्वती विद्यालय में सेंटर दिया गया था. लेकिन, पेपर लीक विवाद के बाद एग्जाम रीशेड्यूल होने पर, उसने अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो पता चला कि उसका एग्जाम सेंटर यूएई (UAE) के अबू धाबी इंडियन स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक नीट (NEET) परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने महाराष्ट्र के नागपुर के एक छात्र अब्दुल्लाह नाम के छात्र का परीक्षा केंद्र भारत में नहीं बल्कि अबुधाबी (UAE) में बना दिया है, जबकि उसने नागपुर को अपना पसंदीदा टेस्ट शहर चुना था. यह बात रविवार 21 जून को होने वाले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से ठीक एक दिन पहले आई है, जिससे कैंडिडेट और उसका परिवार कंफ्यूजन में है. यहां बता दें, कि नियम के मुताबिक विदेश में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एआरआई (NRI) और विदेशी छात्रों के लिए होते हैं.

नागपुर: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को लेकर विवाद जारी है. पहले पेपर लीक हुआ और अब एक छात्र के परीक्षा केंद्र को लेकर नया विवाद सामने आया है. बता दें, कल रविवार 21 जून 2026 को पूरे देश में NEET की दोबारा परीक्षा होनी है और अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

परिवार ने जताई असमर्थता

परिवार के मुताबिक, छात्र ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नागपुर को अपनी पहली पसंद बनाया था, उसके बाद वर्धा और भंडारा को चुना. वे एडमिट कार्ड पर विदेश का सेंटर देखकर हैरान रह गए. स्टूडेंट के पिता मोहम्मद तालिब ने कहा कि हम अपने बच्चे को एग्जाम के लिए विदेश भेजने में पूरी तरह से असमर्थ हैं. उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, और ट्रैवल का इंतजाम करने के लिए समय भी नहीं बचा है. परिवार ने NTA हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसने कथित तौर पर गलती मानी है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि वेरिफिकेशन के बाद बदला हुआ एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

पूर्व शिक्षा मंत्री ने बताई बड़ी चूक

महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. अनीस अहमद ने इस घटना की आलोचना की, इसे टेस्टिंग एजेंसी की एक गंभीर चूक बताया और NTA से स्टूडेंट को नागपुर या पास के किसी शहर में सेंटर देकर गलती तुरंत ठीक करने को कहा. इस घटना ने एग्जाम मैनेजमेंट के मामलों की चल रही जांच के बीच NTA के काम करने के तरीके पर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस बीच, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 री-एग्जामिनेशन को आसानी से और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं. NTA के मुताबिक, एग्जाम प्रोसेस की ईमानदारी पक्का करने के लिए एक पूरा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लागू किया गया है. कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन मटीरियल को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ GPS वाली गाड़ियों से कड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ले जाया जा रहा है. एग्जामिनेशन सेंटर्स पर सीसीटीवी सर्विलांस, आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं.

22 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

परीक्षा के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, इनविजिलेटर, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस कर्मियों समेत दो लाख से ज़्यादा लोगों को लगाया गया है. NTA ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि वे सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, साथ ही बताया कि एंट्री गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे. एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगा, जो भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगा. 21 जून को होने वाले टेस्ट में 22.79 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स के शामिल होने की उम्मीद है.

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