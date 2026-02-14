ETV Bharat / bharat

वैलेंटाइन डे स्पेशल: विदर्भ को कैंसर मुक्त बनाने के मिशन में जुटा डॉक्टर जोड़ा, सेवा ही है जिनका 'डेट'

नागपुर के डॉक्टर दंपती ने प्यार की एक ऐसी परिभाषा लिखी, जो ना सिर्फ एक-दूसरे तक सीमित है, बल्कि मरीजों की सेवा में समर्पित है.

Valentines Day 2026
इलाजरत बच्चों के साथ डॉ. रितेश और डॉ. अशिता. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 5:27 PM IST

4 Min Read
नागपुर: आज 14 फरवरी है, यानी वैलेंटाइन डे है. प्यार का इजहार करने का वह खास दिन, जिसे अक्सर लोग लाल गुलाब और तोहफों से जोड़ते हैं. लेकिन नागपुर के एक डॉक्टर दंपती ने प्यार की एक ऐसी परिभाषा लिखी है, जो सिर्फ एक-दूसरे तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों मरीजों की सेवा और उनके स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है. यह कहानी है शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय (GDC) नागपुर में कार्यरत डॉ. रितेश कलस्कर और डॉ. अशिता कलस्कर की.

कर्तव्य ही है इनका 'वैलेंटाइन'

वैलेंटाइन डे पर जहां दुनिया 'रोमांटिक डेट' की योजना बनाती है, वहीं कलस्कर दंपती का दिन अस्पताल के गलियारों में जरूरतमंद मरीजों की सेवा के साथ शुरू होता है. इनके लिए प्यार का मतलब है- मरीजों के दर्द को दूर करना और उनके चेहरे पर स्वास्थ्य वाली मुस्कान वापस लाना. पिछले 20 सालों से यह जोड़ा न केवल एक-दूसरे का हमसफर है, बल्कि विदर्भ से 'ओरल कैंसर' जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से मिटाने के मिशन में भी 'पार्टनर' है.

Valentines Day 2026
डॉ. अशिता कलस्कर और डॉ. रितेश कलस्कर. (ETV Bharat)

20 वर्षों से सेवा में जुटा कलस्कर दंपती

दुर्भाग्य से विदर्भ को 'ओरल कैंसर (मुंह का कैंसर) की राजधानी' के रूप में जाना जाता है. स्कूली बच्चे भी तंबाकू और गुटखा की लत के शिकार हो रहे हैं. ऐसे बच्चों को सही परामर्श देना, उन्हें ओरल कैंसर और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी देना और भविष्य के खतरों से बचाना ही डॉ. कलस्कर दंपती पिछले 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं.

डॉ. रितेश कलस्कर अब तक 30 हजार से अधिक बच्चों का सफल इलाज कर चुके हैं. उनकी पत्नी डॉ. अशिता कलस्कर, 'ओरल डायग्नोसिस और रेडियोलॉजी' विभाग की प्रमुख हैं और उन्होंने भी 25 हजार मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है. कलस्कर दंपती के मन में अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण है. ड्यूटी के घंटों के बाद भी, वे जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

Valentines Day 2026
जागरूकता अभियान चलाते डॉ. रितेश कलस्कर. (ETV Bharat)

डेंटल रिसर्च के क्षेत्र में बड़ा योगदान

डॉ. रितेश कलस्कर ने डेंटल रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनके नाम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं (जर्नल्स) में 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं. इसके अलावा, उनके पास 50 से अधिक कॉपीराइट और 6 पेटेंट हैं. उनके कार्यों की सराहना में उन्हें 10 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.

डॉ. अशिता कलस्कर ने भी डेंटल रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके नाम पर 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं. इसके साथ ही, उनके पास 20 से अधिक कॉपीराइट हैं, जो अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं.

Valentines Day 2026
बीमार का इलाज करती डॉ. अशिता. (ETV Bharat)

बच्चों के ओरल हेल्थ सुधारने का अभियान

डॉ. रितेश कलस्कर ने 1993 में एक स्नातक छात्र के रूप में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा था. साल 2003 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से 'पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री' (बच्चों की दंत चिकित्सा) में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की. तब से वे बच्चों के दांतों के इलाज के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं.

डॉ. कलस्कर वर्तमान में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, नागपुर में प्रोफेसर और 'पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री' विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं. पिछले ढाई दशकों से उन्होंने खुद को बच्चों के ओरल हेल्थ और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया है. अपने विशाल चिकित्सा अनुभव के साथ, वे अब तक 30,000 से अधिक बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज कर चुके हैं.

डॉ. रितेश कलस्कर ने बताया कि नागपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल में हर दिन सैकड़ों बच्चे इलाज के लिए आते हैं. अत्याधुनिक उपकरणों और नई तकनीक के कारण इस अस्पताल ने नागपुर के निवासियों का गहरा भरोसा जीता है.

Valentines Day 2026
बीमार का इलाज करते डॉ. रितेश. (ETV Bharat)

20,000 मरीजों का इलाज

डॉ. अशिता 'ओरल डायग्नोसिस और रेडियोलॉजी' में स्नातक हैं और 2007 से इस क्षेत्र में अभ्यास कर रही हैं. उन्हें दंत रोगियों के इलाज का 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है. दो दशकों से अधिक की समर्पित सेवा के दौरान, उन्होंने 20,000 से अधिक वयस्कों और बच्चों की जांच, निदान और उपचार किया है. उन्होंने जटिल बीमारियों के शुरुआती निदान और प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

