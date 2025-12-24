ETV Bharat / bharat

'QR कोड स्कैन कर, दर्ज करायें अपने सुझाव': नागपुर निगम चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी

नागपुर नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणापत्र तैयार करने के लिए सीधे नागपुर की जनता से सुझाव मांगना शुरू किया है.

Nagpur Corporation Elections
QR कोड लॉन्च करते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 7:15 PM IST

नागपुर (महाराष्ट्र): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नागपुर नगर निगम चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. जहां एक ओर उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं दूसरी ओर घोषणापत्र तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है. खास बात यह है कि यह घोषणापत्र भाजपा नेता या पदाधिकारी तैयार नहीं करेंगे, बल्कि यह जनता के सुझावों पर आधारित होगा.

इस क्यूआर (QR) कोड को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लॉन्च किया गया है. नागपुर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रवीण दटके ने जानकारी दी कि इसके लिए अगले एक-दो दिनों में पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर क्यूआर (QR) कोड स्टैंड लगाए जाएंगे. उन्होंने अनुमान जताया कि इस माध्यम से लगभग 5 लाख सुझाव प्राप्त होंगे.

Nagpur Corporation Elections
QR कोड. (ETV Bharat)

क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद, नागपुर के नागरिक अपनी राय और शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. इसमें मुख्य रूप से शहर और वार्डों की सड़कें, पानी, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा और 'स्मार्ट सिटी' पहल जैसे विषय शामिल होंगे.

ये क्यूआर (QR) कोड नागपुर शहर के बस स्टॉप, होटलों, रेस्टोरेंट, बाजारों, साप्ताहिक बाजारों, सैलून और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगाए जाएंगे. भाजपा ने लगभग 5 लाख लोगों से सुझाव और शिकायतें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है.

नागपुर नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं की है, इसलिए उम्मीदवार अभी नामांकन पत्र दाखिल करने की जल्दी में नहीं हैं. उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणापत्र के लिए सीधे नागपुर की जनता से सुझाव मांगना शुरू कर दिया है. इस पहल के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज करा सकेंगे.

भाजपा कमेटी करेगी मंथन

भाजपा चुनाव प्रभारी विधायक प्रवीण दटके ने बताया कि 31 दिसंबर तक जनता से सुझाव प्राप्त करने के बाद, भाजपा की कमेटी इन सुझावों को संकलित कर उनका अध्ययन करेगी. इसके बाद नागरिकों के सवालों और मांगों को घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा.

