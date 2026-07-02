एक-दो नहीं, 20 बसें चुरा चुका है तेलंगाना का यह शातिर चोर; नागपुर पुलिस ने दबोचा तो खुली 'क्राइम कुंडली'
आपने कार-बाइक चोरी की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन नागपुर में एक चोर ने 1.53 करोड़ की इलेक्ट्रिक सरकारी बस ही उड़ा दी थी.
Published : July 2, 2026 at 8:45 PM IST
नागपुरः नागपुर के इमामवाड़ा बस डिपो से चोरी हुई 1.53 करोड़ की इलेक्ट्रिक सरकारी बस को राजापेठ पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला. इस मामले में पुलिस ने तेलंगाना के रहने वाले एक शातिर चोर विष्णु गणपति निलावर (23) को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में उसने ऐसे-एसे खुलासे किये, जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए.
नंदा मार्केट इलाके में मिली बस
राजापेठ थाने के बीट मार्शलों (नाइक पुलिस कांस्टेबल सारंग एडमने और विजय धुर्वे) को नंदा मार्केट इलाके में एक संदिग्ध इलेक्ट्रिक बस खड़ी होने की जानकारी मिली थी. इसी बीच, पुलिस को पता चला कि बस चुराने वाला संदिग्ध गदारी चौक इलाके में मौजूद है, तो डिटेक्शन ब्रांच (DB) की टीम ने तुरंत जाल बिछाकर उसे हिरासत में ले लिया.
आरोपी की हुई पहचान
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम विष्णु गणपति निलावर (उम्र 23 वर्ष) बताया. वह तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के हरित नगर का रहने वाला है. उसने कबूल किया कि उसने 1 जुलाई की सुबह-सुबह नागपुर के इमामवाड़ा बस डिपो के चार्जिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक बस चुराई थी.
अब तक चुरा चुका है 20 बसें
पुलिस जांच में एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई है. आरोपी इससे पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के नांदेड़ सहित अलग-अलग जगहों से कुल 20 बसें चुरा चुका है. यह जानकारी भी सामने आई है कि उसके खिलाफ वजीराबाद, तिरुमला और सीसीएस (CCS) समेत अलग-अलग थानों में बस चोरी के मामले दर्ज हैं.
टायर, बैटरी और डिस्क पर रहता था फोकस
राजापेठ थाने के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चव्हाण ने बताया, "जांच में आरोपी के काम करने के तरीके का पता चला है. वह बस चुराकर उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाता था. इसके बाद वह बस के महंगे हिस्से जैसे टायर, बैटरी और डिस्क निकाल कर बेच देता था. उसके बाद बस को वहीं छोड़ कर फरार हो जाता था."
आरोपी पर केस दर्ज
चोरी हुई इस इलेक्ट्रिक बस की कीमत करीब 1.53 करोड़ रुपये है. इस घटना को लेकर नागपुर के गणेशपेठ थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चव्हाण ने यह भी बताया कि आगे की जांच के लिए आरोपी को संबंधित पुलिस अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है.
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