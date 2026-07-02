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एक-दो नहीं, 20 बसें चुरा चुका है तेलंगाना का यह शातिर चोर; नागपुर पुलिस ने दबोचा तो खुली 'क्राइम कुंडली'

चोरी की बस के पकड़ाया आरोपी. ( ETV Bharat )