केतन के गांव देवल पहुंचे सांसद चंद्रशेखर, परिजनों को दी सांत्वना, हत्याकांड की CBI जांच की मांग
टिहरी गढ़वाल के देवल गांव पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा- इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 1, 2026 at 7:47 AM IST
टिहरी गढ़वाल: उत्तर प्रदेश की नगीना संसदीय सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद आखिरकार दो दिन बाद प्रतापनगर के देवल गांव पहुंच गए. उन्होंने दिवंगत केतन लाल के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. केतन के परिजनों ने उन्हें घटना की जानकारी दी. सांसद ने घटना पर दुख जताया और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग करते हुए परिजनों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. तीन घंटे बाद सांसद लौट गए.
केतन के परिजनों से मिले सांसद चंद्रशेखर: गौरतलब है कि टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर ब्लॉक स्थित देवल गांव निवासी केतन लाल की 8 जून को मौत हो गई थी. आरोप था कि मारपीट के बाद उनकी मौत हो गई थी. उसके बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल था. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद 28 जून को मृतक केतन लाल के परिजनों से मिलने जा रहे थे. लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें हरिद्वार में रोक दिया था. इससे नाराज सांसद वहीं धरने पर बैठ गए थे.
चंद्रशेखर के साथ आई भीड़ को पुलिस ने रोका: पुलिस ने उन्हें 30 जून को मृतक केतन लाल के परिजनों से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया तो वह चले गए थे. मंगलवार को वह काफिले के साथ प्रतापनगर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने फिर उन्हें हरिद्वार में रोक दिया. वहां से उन्हें सीमित लोगों के साथ प्रतापनगर जाने की अनुमति दी गई. लेकिन भद्रकाली पहुंचते ही फिर से वाहनों की कतार लग गई. पुलिस ने चंद्रशेखर के समर्थकों को वहां रोक दिया.
तीन वाहनों के साथ जाने की अनुमति दी: यहां से उन्हें सीमित वाहनों के साथ आगे भेजा. नरेंद्रनगर पहुंचते ही वाहनों की संख्या बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें फिर से रोक दिया. इससे नाराज सांसद अपने पांच-छह समर्थकों के साथ बारिश में ही तीन किमी हिंडोलाखाल तक पैदल ही निकल गए. वहां से पुलिस ने सांसद के साथ एक स्कॉट वाहन के साथ तीन वाहनों को आगे जाने की अनुमति दी.
केतन का मामला संसद में उठाने का वादा: पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में सांसद शाम करीब 6.15 बजे प्रतापनगर के देवल गांव पहुंचे. उन्होंने केतन लाल के पिता धनपाल लाल से मुलाकात करते हुए कहा कि वह न्याय की इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक मजबूती के साथ उठाएंगे. उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि न्याय मिलने तक उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे. उन्होंने पुलिस-प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.
टिहरी निकले चंद्रशेखर समर्थकों को हरिद्वार में रोका: केतन लाल के परिवार से मिलने के लिए मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सांसद चंद्रशेखर दो-तीन गाड़ियों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे. यहां से वह ऋषिकेश की तरफ निकल गए. उनके पीछे आ रहे कार्यकर्ताओं के वाहनों को पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के जवानों ने शंकराचार्य चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.
दोपहर से शाम तक हरिद्वार के देहात क्षेत्रों के अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित अन्य जगहों से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वाहनों में हरिद्वार पहुंचते रहे. सभी डामकोठी में एकत्र होकर नारेबाजी करते रहे. हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर भी अधिकारियों के साथ डामकोठी में डटे रहे. देर शाम के बाद कार्यकर्ता लौट गए.
चंद्रशेखर ने की सीबीआई जांच की मांग: टिहरी के देवल गांव जाने से रोकने से नाराज सांसद वहीं धरने पर बैठ गए थे. इस दौरान हुई गहमागहमी में उनकी कमीज फट गई थी. इससे वह काफी नाराज हैं. प्रतापनगर दौरे पर सांसद ने कहा कि वह फटी हुई कमीज को संसद सत्र में ले जाकर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे.
चंद्रशेखर ने की ये मांग
- सीएम जल्द पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दें
- केतन हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए
- जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए
- दहशत में आए परिवार को अन्य सुरक्षित जगह विस्थापित किया जाए
वहीं गांव के अन्य लोगों का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है. लड़की की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया है जबकि लड़की शासन प्रशासन के पास कई बार गुहार लगा चुकी है.
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