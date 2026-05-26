इसे ही मिसाल कहते हैं.. 5 साल मेहनत करके बेटे ने अपने पिता के नाम पर आम की नई प्रजाति बना डाली
नरेन्द्र भोग आम, वजन एक किलो.. बिहार के इस आम की खूब हो रही चर्चा. मुजफ्फरपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट
Published : May 26, 2026 at 8:56 PM IST
मुजफ्फरपुर : वैसे तो आप हमेशा कहते-सुनते होंगे, पिता-पुत्री और मां-बेटे में सबसे ज्यादा प्रेम होता है. पर एक बात यह भी सच है कि बेटा अपने पिता से और पिता अपने पुत्र से बेइंतहा प्यार करते हैं, बस वो इसे जताते नहीं हैं.
आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो आइये आपको हम बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, क्योंकि यहां के रहुआ गांव में उगाया जा रहा एक अनोखा आम इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. 'नागेंद्र भोग' नाम का यह आम अपने बड़े आकार, खास स्वाद और अनूठी विशेषताओं की वजह से तेजी से पहचान बना रहा है.
इस खास आम को तैयार करने वाले किसान का नाम रामकिशोर सिंह हैं. रामकिशोर सिंह कहते हैं कि 'नागेंद्र भोग' सिर्फ एक आम नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और प्रयोग का परिणाम है. उन्होंने इस आम का नाम अपने पिता नागेंद्र सिंह के नाम पर रखा है.
''5 वर्षों में मैंने इस आम को तैयार किया है. मेरे पिताजी भी बागवानी का शौक रखते थे. यह आम काफी सुगंधित होता है, तोड़ने के बाद 7-8 दिनों तक खराब नहीं होता है. वैसे भी हमारे यहां दादा-परदादा के समय से बागवानी की जा रही है.''- रामकिशोर सिंह, नर्सरी संचालक
लोगों का ध्यान खींच रहा है आम : नर्सरी संचालक रामकिशोर सिंह का कहना है कि यह आम स्वाद, गुणवत्ता और आकार के मामले में दूसरी प्रजातियों से अलग पहचान रखता है. यह आम न सिर्फ स्थानीय बाजार में लोगों का ध्यान खींच रहा है, बल्कि देश-विदेश से भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है. हालांकि इस बार मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है और फलन अपेक्षाकृत कम हुआ है.
चार अलग-अलग किस्मों के आमों को मिलाकर एक नई प्रजाति : रामकिशोर सिंह खुद एक नर्सरी चलाते हैं और लंबे समय से आम की विभिन्न प्रजातियों पर प्रयोग करते रहे हैं. उनके अनुसार, 'नागेंद्र भोग' को तैयार करने के लिए उन्होंने चार अलग-अलग किस्मों के आमों को मिलाकर एक नई प्रजाति विकसित की है. इस प्रयोग के बाद जो परिणाम सामने आया, उसने उन्हें भी हैरान कर दिया. आज यह आम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
एक आम एक किलो का : इस आम की सबसे बड़ी खासियत इसका आकार और वजन है. सामान्य आमों की तुलना में 'नागेंद्र भोग' काफी बड़ा होता है. रामकिशोर सिंह के मुताबिक एक आम का वजन करीब एक किलो तक पहुंच जाता है. इसकी लंबाई लगभग एक हाथ के पंजे के बराबर होती है. यही वजह है कि इसे देखने वाले लोग पहले हैरान होते हैं और फिर इसके स्वाद को लेकर उत्सुकता दिखाते हैं. रामकिशोर सिंह कहते हैं कि इस एक आम को खा लेने के बाद किसी का भी पेट भर सकता है.
''स्वाद के मामले में भी 'नागेंद्र भोग' अपनी अलग पहचान रखता है. इसमें खट्टे और मीठे स्वाद का संतुलित मिश्रण है, जो इसे दूसरे आमों से अलग बनाता है. इसके अंदर गूदा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जबकि गुठली पतली होती है. यही कारण है कि खाने के दौरान इसमें गूदे की मात्रा अधिक महसूस होती है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं.''- रामकिशोर सिंह, नर्सरी संचालक
'पिछात किस्म का आम' : रामकिशोर सिंह का कहना है कि यह आम देर से पकने वाली प्रजाति है. जब बाजार में आम का सामान्य सीजन समाप्ति की ओर होता है, तब 'नागेंद्र भोग' तैयार होकर बाजार में पहुंचता है. ऐसे में इसे बाजार में एक अलग अवसर मिलता है और किसानों को भी बेहतर कीमत मिलने की संभावना रहती है. उनके अनुसार यह एक पिछात किस्म का आम है, जो सीजन खत्म होने के बाद पकता है और उस समय बाजार में इसकी मांग अधिक देखने को मिलती है.
'किसान और ग्राहक दिखा रहे हैं रुचि' : इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके खरीदार सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं. रामकिशोर सिंह का दावा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं. इतना ही नहीं, विदेशों से भी कुछ किसान और ग्राहक इसमें रुचि दिखा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कई लोग इस आम के पौधे और फल के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार हैं. किसान के अनुसार, कुछ ग्राहक इसकी मांग को देखते हुए मुंहमांगी कीमत देने तक की बात कर चुके हैं.
इस बार कम हुआ है आम : हालांकि इस बार मौसम ने किसानों की उम्मीदों को कुछ हद तक प्रभावित किया है. रामकिशोर सिंह बताते हैं कि अनुकूल मौसम नहीं रहने के कारण 'नागेंद्र भोग' का फलन कम हुआ है. उत्पादन कम होने की वजह से इसकी उपलब्धता भी सीमित रही है. इसके बावजूद बाजार में इसकी कीमत अच्छी बनी हुई है. किसान के अनुसार फिलहाल यह आम करीब 200 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलो तक रही है.
'छोटे पौधों पर फल देने की क्षमता' : रामकिशोर सिंह का मानना है कि 'नागेंद्र भोग' किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. उनका कहना है कि यह कम जगह में भी छोटे पौधों पर फल देने की क्षमता रखता है और हर साल उत्पादन देता है. यदि बड़े स्तर पर इसकी खेती की जाए तो किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सकता है. उनका मानना है कि बदलते समय में किसान पारंपरिक खेती के साथ ऐसी विशेष प्रजातियों की ओर ध्यान दें तो उनकी आय बढ़ सकती है.
रहुआ स्थित उनके बगीचे में सिर्फ 'नागेंद्र भोग' ही नहीं, बल्कि आम की कई दूसरी प्रजातियां भी मौजूद हैं. रामकिशोर सिंह के अनुसार उनके बाग में 'मिया जकी', 'रेड रॉयल' समेत 50 से अधिक किस्मों के आम लगाए गए हैं, जिन पर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं. ऐसे में 'नागेंद्र भोग' को स्थानीय स्तर पर विकसित एक ऐसी खास किस्म माना जा रहा है, जो आने वाले समय में मुजफ्फरपुर की नई पहचान बन सकती है.
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