औली में नेशनल विंटर गेम्स के बाद बर्फीली ढलान हुई 'गंदी', अब तक निकला 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा

औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एंड विंटर कार्निवल का समापन, अब तक औली से उठाया जा चुका 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 17, 2026 at 5:51 PM IST
चमोली: विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एंड विंटर कार्निवल 2026 का समापन हो चुका है, लेकिन इस आयोजन के बाद काफी मात्रा में कचरा भी पीछे छोड़ गए हैं. लिहाजा, अब बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू किया गया है. जिसके तहत औली की बर्फीली ढलानों से प्लास्टिक कचरा हटाया जा रहा है. अभी तक 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा जमा किया जा चुका है.
गौर हो कि औली में 13 से 16 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया. इस दौरान खिलाड़ी, तमाम अधिकारियों के अलावा 15 हजार से ज्यादा पर्यटक औली पहुंचे. पर्यटकों की आवाजाही नंदा देवी स्लोप से लेकर 10 नंबर टावर के पास पुराने स्लोप तक बनी रही. जिससे क्षेत्र में जगह-जगह प्लास्टिक बोतलें, रैपर और अन्य कचरा फैल गया. कचरा से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की सुंदरता प्रभावित हो रही थी.
औली की बर्फीली ढलान से 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा जमा: ऐसे में विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ के संयुक्त प्रयासों से विशेष सफाई अभियान चलाया गया. जिसके तहत अब तक 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा एकत्र कर डंपिंग जोन तक पहुंचाया जा चुका है. जो इसकी तस्दीक देता है कि औली की खूबसूरत वादियों में कितना प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है, जो यहां पर्यावरणीय सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.
"पर्यटकों के लौटने के तुरंत बाद ही सफाई अभियान शुरू कर दिया गया था. प्लास्टिक कचरे को व्यवस्थित रूप से एकत्र कर नगर पालिका के एमआरएफ सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है."- अजय भट्ट, सह सचिव विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड
ज्योतिर्मठ में वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा निस्तारित: ज्योतिर्मठ पालिकाध्यक्ष देवेश्वरी शाह ने बताया कि पूरे औली क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है. एकत्रित प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित रूप से ज्योतिर्मठ लाकर वैज्ञानिक ढंग से निस्तारित किया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी.
औली नेशनल विंटर गेम्स में हिमाचल ने झटके 6 गोल्ड मेडल: वहीं, औली नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप व विंटर कार्निवल का समापन हो चुका है. जिसमें हिमाचल प्रदेश ने अपना वर्चस्व कायम रखा. हिमाचल प्रदेश की टीम ने 17 पदक जीते. जिसमें 6 गोल्ड मेडल शामिल रहे.
जिसमें से आंचल ठाकुर ने 2 गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. आंचल ने 'बेस्ट स्कीयर्स ऑफ द ईयर' का खिताब भी जीता. इसके अलावा आर्मी टीम 3 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रही. जबकि, 2 गोल्ड मेडल के साथ जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर रही.
