औली में नेशनल विंटर गेम्स के बाद बर्फीली ढलान हुई 'गंदी', अब तक निकला 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा

चमोली: विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप एंड विंटर कार्निवल 2026 का समापन हो चुका है, लेकिन इस आयोजन के बाद काफी मात्रा में कचरा भी पीछे छोड़ गए हैं. लिहाजा, अब बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू किया गया है. जिसके तहत औली की बर्फीली ढलानों से प्लास्टिक कचरा हटाया जा रहा है. अभी तक 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा जमा किया जा चुका है.

गौर हो कि औली में 13 से 16 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया. इस दौरान खिलाड़ी, तमाम अधिकारियों के अलावा 15 हजार से ज्यादा पर्यटक औली पहुंचे. पर्यटकों की आवाजाही नंदा देवी स्लोप से लेकर 10 नंबर टावर के पास पुराने स्लोप तक बनी रही. जिससे क्षेत्र में जगह-जगह प्लास्टिक बोतलें, रैपर और अन्य कचरा फैल गया. कचरा से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की सुंदरता प्रभावित हो रही थी.

औली में 13 क्विंटल कचरा जमा (फोटो सोर्स- Nagar Panchayat Jyotirmath)

औली की बर्फीली ढलान से 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा जमा: ऐसे में विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ के संयुक्त प्रयासों से विशेष सफाई अभियान चलाया गया. जिसके तहत अब तक 13 क्विंटल प्लास्टिक कचरा एकत्र कर डंपिंग जोन तक पहुंचाया जा चुका है. जो इसकी तस्दीक देता है कि औली की खूबसूरत वादियों में कितना प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है, जो यहां पर्यावरणीय सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.