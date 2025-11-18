अदरक की खेती करनेवालों के लिए बड़ी खुशखबरी! नागालैंड की नई वैरायटी से किसान होंगे 'मालामाल'
नागालैंड विश्वविद्यालय ने नौ साल की कड़ी मेहनत के बाद उच्च उपज वाली अदरक की किस्म 'एसएएस-केवू' विकसित की है.
नई दिल्ली: अदरक की खेती करने वाले सभी किसानों के लिए बहुत ही शानदार और फायदेमंद खबर आई है. नागालैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक अदरक की नई किस्म तैयार की है. जिसका नाम- SAS-KEVÜ है. इससे न सिर्फ ज्यादा पैदावार होगा, बल्कि ज्यादा सूखा अदरक निकलेगा. अचार, पेय पदार्थ, मसाले बनाने वालों को बहुत पसंद आएगी. किसानों की कमाई अच्छी खासी बढ़ने वाली है.
इस नई किस्म को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है और गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया है. यह किस्म साल 2014 से शुरू हुए शोध का नतीजा है. नागालैंड के स्थानीय ‘नदिया’ अदरक की 19 किस्मों में से सबसे अच्छी क्लोन (NDG-11) को चुना गया और फिर 7 राज्यों (आंध्र प्रदेश, केरल, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम) में टेस्ट किया गया. हर जगह इसने शानदार प्रदर्शन किया.
इस शोध का नेतृत्व नागालैंड विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संकाय के प्रोफेसर सी.एस. मैती और डॉ. ग्रेसली आई. येपथोमी ने किया. 17.21 टन प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता के साथ, SAS-KEVÜ ने राष्ट्रीय प्रदर्शनों में राष्ट्रीय चेक किस्म से नौ प्रतिशत से भी अधिक बेहतर प्रदर्शन किया. 21.95 प्रतिशत सूखा अदरक मिलेगा. जिससे, सुखाने के दौरान कम घाटा होगा.
"नागालैंड विश्वविद्यालय को एक नई उच्च उपज वाली अदरक किस्म - 'एसएएस-केवु' के विकास और राष्ट्रीय अधिसूचना की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे समर्पित वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किए गए नौ वर्षों के कठोर, समन्वित राष्ट्रीय परीक्षणों का परिणाम है."- प्रोफेसर जगदीश के पटनायक, वीसी, नागालैंड विश्वविद्यालय
नागालैंड विवि के कुलपति ने कहा कि इस किस्म के जारी होने से भारत में अदरक की खेती में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि इससे कृषि नवाचार को बढ़ावा मिलने और टिकाऊ व लाभदायक बागवानी के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बल मिलने की उम्मीद है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उपयोगकर्ता SAS-KEVU से तेल सामग्री और गूदेदार, मोटे प्रकंदों से लाभान्वित होंगे.
नागालैंड विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान स्कूल के बागवानी विभाग के प्रोफेसर सीएस मैती ने कहा, "इसकी यात्रा 2014 में शुरू हुई, जब स्थानीय नादिया अदरक के उन्नीस क्लोन नागालैंड के बढ़ते क्षेत्रों से एकत्र किए गए और उनके रूपात्मक और जैव रासायनिक लक्षणों का विस्तार से अध्ययन किया गया. इनमें से, क्लोन एनडीजी -11 - जिसे बाद में एसएएस-केवीयू नाम दिया गया - को सबसे मजबूत प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचाना गया."
किसानों के लिए, इस किस्म की उच्च उपज, उच्च बाज़ार स्वीकृति और वांछनीय प्रकंद गुणों का संयोजन प्रति हेक्टेयर बेहतर लाभ प्रदान करता है. यह फसल नौ महीनों में पक जाती है और उन क्षेत्रों के उत्पादन चक्रों में सहजता से फिट बैठती है जहां अदरक पारंपरिक रूप से उगाया जाता है.
