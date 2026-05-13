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नागालैंड राज्यपाल ने किये बाबा केदार के दर्शन, श्रद्धालुओं से किया सीधा संवाद

नागालैंड राज्यपाल ने तीर्थ पुरोहितों एवं श्रद्धालुओं से भी संवाद किया. साथ ही उन्होंने यात्रा अनुभवों की जानकारी ली.

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नागालैंड राज्यपाल ने किये बाबा केदार के दर्शन (फोटो सोर्स: DIPR)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 2:32 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बुधवार को नागालैंड के राज्यपाल नन्द किशोर यादव ने बाबा केदार के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने देश एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए बाबा केदार का आशीर्वाद प्राप्त किया.

प्रातःकाल धाम पहुंचने पर राज्यपाल का मंदिर समिति एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया. इसके पश्चात उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना कर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए. दर्शन के बाद राज्यपाल यादव ने केदारनाथ धाम की दिव्यता और आध्यात्मिक वातावरण को अद्भुत बताते हुए कहा कि यहां आकर मन को अलौकिक शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है.

उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है. यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु नई ऊर्जा, आस्था और आत्मिक संतोष के साथ लौटता है.
राज्यपाल ने यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं विभिन्न सेवा संस्थाओं द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बताते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पण की प्रशंसा की.

इस दौरान राज्यपाल ने तीर्थ पुरोहितों एवं श्रद्धालुओं से भी संवाद किया. साथ ही उन्होंने यात्रा अनुभवों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि बाबा केदार की कृपा से देश निरंतर प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो तथा सभी नागरिकों का जीवन सुखमय बने.

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