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राइटर्स बिल्डिंग या नबन्ना, किसे चुनेगी पश्चिम बंगाल की नई सरकार

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बीच राज्य की नई सरकार राइटर्स बिल्डिंग को

Nabanna a thing of past! Bengal's secretariat returns to historic Writers' Buildings! Trace the legacy
राइटर्स बिल्डिंग और नबन्ना (डिजाइन इमेज) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 7:13 PM IST

7 Min Read
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कोलकाता: दोपहर की ढलती रोशनी में, राइटर्स बिल्डिंग की लंबी दीवारें अभी भी लाल रंग से चमक रही हैं. बीबीडी बाग की हलचल के बीच, उन बड़े गलियारों में समय भी रुका हुआ लगता है. पुरानी खिड़कियों के शीशों से आती हवा में इतिहास की खुशबू घुली हुई है. ब्रिटिश राज, आजादी की लड़ाई, सत्ता में बदलाव, राजनीतिक झगड़े, यह सचिवालय (महाकरण या राइटर्स बिल्डिंग) इन सबका खामोश गवाह बना हुआ है.

राइटर्स बिल्डिंग (महाकरण) फिर से एक्टिव होने को तैयार
पश्चिम बंगाल में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य सचिवालय को ममता बनर्जी के 'नबन्ना' से हटाकर वापस ऐतिहासिक 'राइटर्स बिल्डिंग' में शिफ्ट करने की योजना बनने लगी है. ऐसा है तो, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ राज्य सरकार के कामकाज का स्थान भी बदलने वाला है. जानकारी यह है कि, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल में सालों तक सत्ता के केंद्र में रहा नबन्ना अब नई भाजपा सरकार का ठिकाना नहीं होगा. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के ज़रिए एक शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है.

Nabanna a thing of past! Bengal's secretariat returns to historic Writers' Buildings! Trace the legacy
राइटर्स बिल्डिंग (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

अभी यह तय करने के लिए विस्तृत आकलन चल रहे हैं कि किन हिस्सों को तुरंत इस्तेमाल के लिए तेजी से रेनोवेट किया जा सकता है, मुख्यमंत्री का ऑफिस और दूसरे जरूरी विभाग कहां बनाए जा सकते हैं, और इस ऐतिहासिक आर्किटेक्चरल अजूबे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आसानी से जोड़ा जा सकता है.

नबन्ना बनाम राइटर्स बिल्डिंग्स
हालांकि, इमारत का नवीनीकरण (बिल्डिंग का रेनोवेशन) ही इस चर्चा का अकेला फोकस नहीं है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, राइटर्स बिल्डिंग (महाकरण) को प्रशासन वापस देने का कदम बहुत प्रतीकात्मक महत्व रखता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पिछले दस सालों में, नबन्ना बंगाल की प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनकर उभरा था. फिर भी, नबन्ना हमेशा से, अपने मूल में, सिर्फ एक आधुनिक प्रशासनिक परिसर रहा है. इसमें इतिहास की भावनात्मक गूंज और राजनीतिक यादों की कमी है. दूसरी ओर, राइटर्स बिल्डिंग बंगाल की राजनीतिक पहचान का एक बुनियादी हिस्सा है.

ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन की धड़कन तक
ब्रिटिश काल में, यह भवन ईस्ट इंडिया कंपनी के 'राइटर्स' या क्लर्कों के रहने के लिए बनाई गई थी. थॉमस ल्योन के वास्तुकला योजना के आधार पर इसका निर्माण 1777 में शुरू हुआ था. पुराने फोर्ट विलियम के पास बनी यह बिल्डिंग आखिरकार बंगाल के प्रशासन की धड़कन बन गई. जैसा कि इतिहासकार बिस्वजीत डे का मानना है कि, "राइटर्स बिल्डिंग सिर्फ एक ऑफिस नहीं है. यह बंगाल की प्रशासनिक याद का एक जरूरी हिस्सा है."

Nabanna a thing of past! Bengal's secretariat returns to historic Writers' Buildings! Trace the legacy
राइटर्स बिल्डिंग (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

सत्ता के गलियारों से इतिहास का जन्म होता है
समय के साथ, यह इमारत सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यालय नहीं रही. यह पॉलिटिकल पावर यानी कि, राजनीतिक शक्ति की एक मजबूत निशानी बन गई. आजादी के बाद से, कई मुख्यमंत्रियों ने महाकरण यानी कि, राइटर्स बिल्डिंग के गलियारों से ही राज्य पर राज किया है. बंगाल के कई अहम फैसले, राजनीतिक झगड़े, सामाजिक आंदोलन और प्रशासनिक उपलब्धियां इसी ऐतिहासिक इमारत के कमरों से शुरू हुए हैं.

बिनोय, बादल, दिनेश का खून से सना इतिहास
सबसे बढ़कर, यह इमारत आज़ादी की लड़ाई की भावनाओं से जुड़ी हुई है. 8 दिसंबर, 1930 को क्रांतिकारी बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता राइटर्स बिल्डिंग में घुसे. उनका निशाना बदनाम ब्रिटिश ऑफिसर सिम्पसन था. वह ऐतिहासिक 'बैटल ऑफ द वेरांडा' आज भी न सिर्फ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का, बल्कि बंगाल के आत्म-सम्मान और गरिमा का भी प्रतीक है. इसलिए, कई लोगों के लिए महाकरण (राइटर्स बिल्डिंग) में वापसी इतिहास में वापसी जैसा लगता है.

परंपरा की ओर लौटने का राजनीतिक संदेश
राजनीतिक व्यवस्था के एक हिस्से के मुताबिक, इस फैसले का एक अलग राजनीतिक संदेश है. अगर नई सरकार सच में राइटर्स बिल्डिंग (महाकरण) की ओर लौटती है, तो यह 'परंपरा की ओर लौटने' का एक मजबूत प्रतीक बन सकता है. इससे दो खास संदेश एक साथ दिए जा सकेंगे. एक तरफ, ऐतिहासिक ब्रिटिश-युग के वास्तुकला को फिर से जिंदा करना और दूसरी तरफ, बंगाल के लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक संस्कृति को फिर से जिंदा करना है.

आने-जाने में आसानी और प्रशासनिक दक्षता
प्रतीक के अलावा, व्यावहारिक बातें भी हैं. आम लोगों का मानना ​​है कि कोलकाता में इसकी केंद्रीय स्थान को देखते हुए, राइटर्स बिल्डिंग (महाकरण) तक आना-जाना कहीं ज्यादा आसान है. शहर के अलग-अलग कोनों से आने वाले लोगों के लिए,उत्तर से दक्षिण तक, बीबीडी बाग एक आसानी से पहुंचने लायक हब बना हुआ है.

यह इलाका ट्रांसपोर्ट (परिवहन) के हर तरीके के लिए एक सेंट्रल नेक्सस का काम करता है, जैसे मेट्रो, बसें, ट्राम और ट्रेनें. इसकी तुलना में, नबन्ना पहुंचना अक्सर समय लेने वाला काम होता है. इसलिए, कई लोगों का मानना ​​है कि प्रशासनिक कामों के लिए महाकरण कहीं अधिक कुशल जगह साबित होगी.

नवीकरण:एक बड़ी चुनौती
हालांकि, चुनौतियां किसी भी तरह से छोटी नहीं हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल न होने की वजह से, बिल्डिंग के कई हिस्सों को ठीक करने की बहुत जरूरत है. पूरा प्रशासनिक अवसंरचना, जिसमें मॉडर्न सुविधाएं, डिजिटल नेटवर्क और सिक्योरिटी सिस्टम शामिल हैं, को नए सिरे से बनाना होगा. इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी पहले ही कई बार बिल्डिंग का मुआयना कर चुके हैं. संरचनात्मक अखंडता और सुरक्षा से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना तक, सब कुछ अभी अच्छी तरह से जांचा जा रहा है.

सुरक्षा पर खास ध्यान
सुरक्षा के इंतजाम पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. शहर के बीचों-बीच होने की वजह से, प्रशासन का एक हिस्सा मानता है कि महाकरण कॉम्प्लेक्स ( राइटर्स बिल्डिंग) के लिए खास तौर पर एक अलग सिक्योरिटी प्लान बनाया जाना चाहिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक बार जब यह एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के तौर पर काम करना शुरू कर देगा, तो वहां रोजाना हजारों लोगों का आना-जाना काफी बढ़ जाएगा.

पुराना पता
हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, पक्का ब्लूप्रिंट कई राउंड की रिपोर्ट, रिव्यू और सुरक्षा मूल्यांकन के बाद ही बनाया जाएगा.

फिर भी, तब तक अंदाजे लगते रहेंगे. क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं है. यह बंगाल की राजनीतिक याद, प्रशासनिक विरासत और सबकी भावनाओं का एक अहम हिस्सा है. इसलिए, अब बस एक ही सवाल बचा है. वह यह है कि, क्या बंगाल एक बार फिर लाल ईंटों के उन ऐतिहासिक गलियारों से चलेगा. या महाकरण (राइटर्स बिल्डिंग) में लौटने का सपना आखिरकार इतिहास में डूबा एक राजनीतिक निशान से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा. इसका पक्का जवाब तो वक्त ही तय करेगा.

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