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'अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते', बिहार के कावर झील की बदहाली पर NBA ने NGT से कहा

कावर झील अतिक्रमण पर एनजीटी सख्त ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके पास बिहार में एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, कावर झील वेटलैंड के अतिक्रमणों को हटाने या भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्यकारी शक्तियां या परिचालन निधि नहीं है. केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय ने कहा कि आर्द्रभूमि (वेटलैंड) का परिचालन प्रबंधन और भौतिक बहाली राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, राज्य वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र में आती है. एनबीए ने यह बयान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष दिया, जिसने जुलाई में एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील की बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया और उसका जवाब मांगा. पर्यावरणविदों ने कहा कि एनबीए का बयान देश के पर्यावरण शासन में एक संरचनात्मक अंतर को उजागर करता है. रिपोर्ट में बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में स्थित कावर झील (काबर ताल) को प्रभावित करने वाले लंबे समय तक अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बदलावों के परिणामों का उल्लेख किया गया है. 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित यह वेटलैंड, एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है. यह पारंपरिक रूप से स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को आर्थिक जीविका प्रदान करती रही है. इसमें दावा किया गया है कि घटते जल फैलाव और पारिस्थितिक बिगड़ने के परिणामस्वरूप वेटलैंड में मछली की आबादी और जैव विविधता दोनों में भारी गिरावट आई है. वेटलैंड जो पहले लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैला था वह घटते जल स्तर और अनधिकृत कब्जे के कारण अलग-अलग जल निकायों में विभाजित हो गया है. एनबीए के अलावा ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच जिसमें इसके चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी, स्टेट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इस मामले पर अपने-अपने जवाब देने को कहा है. कावर झील पर एनबीए

इस संबंध में ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत अपने हालिया जवाब में कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियानों के लिए प्राथमिक निष्पादन एजेंसी नहीं होने के कारण यह एक समन्वय और सलाहकार क्षमता में कार्य करता है. वैधानिक निकाय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य निकायों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है कि रामसर स्थलों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण ढांचे में जैविक विविधता के विचारों को शामिल किया जाए. "कावर ताल वेटलैंड (कावर झील) जैसे रामसर स्थलों का प्रबंधन मुख्य रूप से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010/2017 द्वारा शासित होता है. वेटलैंड जोनिंग पर अधिकार क्षेत्र गैर-वेटलैंड उपयोगों के लिए रूपांतरण को रोकना और गाद से निपटना केंद्रीय वेटलैंड्स नियामक प्राधिकरण और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के पास है. अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए एनबीए ने कहा कि आनुवंशिक, जैविक संसाधन विनियमन के मामले में उसकी भूमिका पूरी तरह से एक-दूसरे की मदद करने वाली है.