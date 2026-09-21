'अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते', बिहार के कावर झील की बदहाली पर NBA ने NGT से कहा
बेगूसराय में स्थिति कावर झील की हालत खराब है. एनबीए ने एनजीटी से कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके पास बिहार में एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, कावर झील वेटलैंड के अतिक्रमणों को हटाने या भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्यकारी शक्तियां या परिचालन निधि नहीं है.
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय ने कहा कि आर्द्रभूमि (वेटलैंड) का परिचालन प्रबंधन और भौतिक बहाली राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, राज्य वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र में आती है.
एनबीए ने यह बयान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष दिया, जिसने जुलाई में एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील की बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया और उसका जवाब मांगा. पर्यावरणविदों ने कहा कि एनबीए का बयान देश के पर्यावरण शासन में एक संरचनात्मक अंतर को उजागर करता है.
रिपोर्ट में बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में स्थित कावर झील (काबर ताल) को प्रभावित करने वाले लंबे समय तक अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बदलावों के परिणामों का उल्लेख किया गया है. 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित यह वेटलैंड, एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है. यह पारंपरिक रूप से स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को आर्थिक जीविका प्रदान करती रही है.
इसमें दावा किया गया है कि घटते जल फैलाव और पारिस्थितिक बिगड़ने के परिणामस्वरूप वेटलैंड में मछली की आबादी और जैव विविधता दोनों में भारी गिरावट आई है. वेटलैंड जो पहले लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैला था वह घटते जल स्तर और अनधिकृत कब्जे के कारण अलग-अलग जल निकायों में विभाजित हो गया है.
एनबीए के अलावा ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच जिसमें इसके चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी, स्टेट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इस मामले पर अपने-अपने जवाब देने को कहा है.
कावर झील पर एनबीए
इस संबंध में ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत अपने हालिया जवाब में कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियानों के लिए प्राथमिक निष्पादन एजेंसी नहीं होने के कारण यह एक समन्वय और सलाहकार क्षमता में कार्य करता है. वैधानिक निकाय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य निकायों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है कि रामसर स्थलों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण ढांचे में जैविक विविधता के विचारों को शामिल किया जाए.
"कावर ताल वेटलैंड (कावर झील) जैसे रामसर स्थलों का प्रबंधन मुख्य रूप से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010/2017 द्वारा शासित होता है. वेटलैंड जोनिंग पर अधिकार क्षेत्र गैर-वेटलैंड उपयोगों के लिए रूपांतरण को रोकना और गाद से निपटना केंद्रीय वेटलैंड्स नियामक प्राधिकरण और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के पास है. अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए एनबीए ने कहा कि आनुवंशिक, जैविक संसाधन विनियमन के मामले में उसकी भूमिका पूरी तरह से एक-दूसरे की मदद करने वाली है.
इस बात की ओर इशारा करते हुए कि झीलों और संबंधित मुद्दों का संरक्षण राज्य स्तर की संबंधित एजेंसियों का काम है एनबीए कहा कि यह बिहार जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को पारिस्थितिकी डेटा को अद्यतन करने, देशी वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने और झील क्षेत्र के लिए लोगों की जैव विविधता रजिस्टर को मजबूत करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है.
पर्यावरणविदों के विचार
ईटीवी भारत से बात करते हुए सोमवार को रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एनबीए की प्रस्तुति भारतीय पर्यावरण शासन में एक संरचनात्मक अलगाव को उजागर करती है. जहां नीतियां बनाने वाली संस्थाओं (Policy Bodies) के पास नियमों को जमीन पर (फील्ड स्तर पर) सच में लागू करवाने या मनवाने की सीधी कानूनी ताकत या अधिकार नहीं हैं. यह अंतर एक खंडित, मल्टी-एजेंसी फ्रेमवर्क बनाता है जो जवाबदेही को गंभीर रूप से कमजोर करता है."
उन्होंने कहा कि जबकि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी नीतियां डिजाइन करती है. असल में लागू करना लाइन विभागों के एक जटिल जाल पर निर्भर करता है. इसमें राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण और नगर निकाय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इकाइयां अपने स्वतंत्र संस्थागत एजेंडा को प्राथमिकता देती हैं. इसलिए सीमा अधिसूचना और प्रदूषण नियंत्रण जैसे जरूरी कामों में अक्सर देरी होती है.
श्रीवास्तव ने कहा, "एकीकृत झील प्रबंधन प्राधिकरण के बिना, जिसके पास एकीकृत वित्तीय और कार्यकारी कमानहो, एजेंसियां दोष मढ़ देती हैं और पारिस्थितिक क्षति को जारी रहने देती हैं. जिसका नतीजा यह होता है कि पर्यावरण बहाली अक्सर रुक जाती है. ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अदालतें मुख्य लागू करने वाले बन जाते हैं जो राज्य की जवाबदेही तय करने और अंतर-एजेंसी समन्वय को अनिवार्य बनाने के लिए मजबूर होते हैं."
एक अन्य पर्यावरणविद् तन्नुजा चौहान ने कहा कि एनबीए ने एनजीटी को जो बताया है उससे हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों, विशेष रूप से हमारे आर्द्रभूमि की देखभाल के तरीके में भारी कमी का पता चलता है. जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक एजेंसी के पास कार्रवाई करने की शक्ति या संसाधन नहीं हैं, तो एक और स्पष्ट रूप से नामित प्राधिकरण होना चाहिए जो ऐसा करे.
उन्होंने कहा कि अन्यथा प्रत्येक संस्थान किसी अन्य विभाग की ओर इशारा कर सकता है जबकि आर्द्रभूमि आखिरकार गायब हो जाएगी. चौहान ने कहा कि एनबीए को झील-बहाली एजेंसी के रूप में नहीं बनाया गया होगा. यह अंतर मायने रखता है.
उन्होंने कहा कि जब विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि खतरे में है तो सरकार को गंभीरता से सवाल करना चाहिए कि क्या इसका संस्थागत ढांचा उद्देश्य के लिए उपयुक्त है. पर्यावरणविदों ने कहा कि यह सही समय है कि हमारी आर्द्रभूमि और जल निकायों को एक स्पष्ट प्राधिकरण मिले, जिसके पास परिभाषित अधिदेश, पर्याप्त संसाधन और शक्ति हो, ताकि हर जिम्मेदार एजेंसी उनके प्रति अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन कर सके.
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