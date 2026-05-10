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नेलांग कैलाश मानसरोवर कॉरिडोर की मांग, चीन सीमा पर संकल्प प्रस्ताव पारित, जानिये पूरा मामला

उत्तरकाशी: नेलांग घाटी से कैलाश मानसरोवर के पौराणिक मार्ग को खुलवाने की कोशिशें तेज हो गई हैं. देश के विभिन्न प्रदेशों व गंगोत्री धाम के साधु संतों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने कैलाश मुक्त यात्रा के तहत संकल्प लिया है. सभी ने नेलांग-कैलाश मानसरोवर कॉरिडोर बनाने की मांग की है.

समुद्रतल से करीब साढ़े ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पर शिव-पार्वती चोटी की तलहटी में नेलांग में गंगा पूजन संकल्प के साथ नेलांग-कैलाश मानसरोवर मार्ग को खुलवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को सौंपकर नेलांग-जादूंग-कैलाश मानसरोवर कॉरिडोर बनाने की मांग की जाएगी. पहली बार शुरू की गई कैलाश मुक्त यात्रा के तहत साधु समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक और गंगोत्री दर्शन के बाद भारत-चीन सीमा पर बसे नेलांग पहुंचे. वहां पर शिव-पार्वती चोटी के तलहटी में बसे लाल देवता परिसर में विशेष पूजा अर्चना कर कैलाश मुक्त का संकल्प लिया गया.

यात्रा का नेतृत्व कर रही साध्वी रेणुका गुरुमां ने कहा पौराणिक काल में कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए साधु संत गंगोत्री से नेलांग होते हुए जादूंग और अंतिम सीमा पर स्थित झेलूखागा मार्ग से तिब्बत जाने के लिए प्रयोग करते थे. गंगोत्री से पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाला जल इसी मार्ग से जाता था. तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद यह मार्ग बंद कर दिया गया. कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अन्य मार्गों की अपेक्षा यह मार्ग सुगम है. इस मार्ग का प्रयोग भारत-तिब्बत व्यापार के लिए किया जाएगा.