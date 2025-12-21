ETV Bharat / bharat

मैसूरु में रेसकोर्स के घोड़े की ग्लैंडर्स इंफेक्शन से मौत, चिड़ियाघर में हाई अलर्ट

मैसूरु चिड़ियाघर में जानवरों को ग्लैंडर्स संक्रमण से बचाने के लिए किया जा रहा सैनिटाइजेशन ( ETV Bharat )

चामराजेंद्र चिड़ियाघर में 6 जेबरा और 10 से ज्यादा जिराफ हैं. जेबरा और जिराफ जिस बाड़े में हैं, उसके पास डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन (सैनिटाइजर) का स्प्रे किया गया है. इन जानवरों को रखने की जगह, कंपाउंड और एंट्रेंस गेट के आस-पास दिन में 3-4 बार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक, 17 दिसंबर को दो साल के नर घोड़े की ग्लैंडर्स इंफेक्शन से मौत हो गई. यह इंफेक्शन जानलेवा है और दो किलोमीटर की दूरी तक फैल सकता है. इसलिए, चिड़ियाघर के सभी जानवरों पर नजर रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि चूंकि इस इंफेक्शन का चिड़ियाघर में जेबरा और जिराफ पर बुरा असर पड़ने की संभावना है, इसलिए उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

मैसूरु (कर्नाटक): शहर के एमजी रोड पर रेसकोर्स में जानलेवा ग्लैंडर्स संक्रमण के कारण एक घोड़े की मौत हो गई है. इस बारे में, अधिकारियों ने कहा कि मैसूरु के श्री चामराजेंद्र चिड़ियाघर (Mysuru Zoo) में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

चिड़ियाघर के जानवरों को चारा और भोजन सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को अलग गाड़ी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है. यहां तक ​​कि भोजन ले जाने वाली गाड़ी को भी एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइज करने के बाद ही चिड़ियाघर के अंदर जाने दिया जा रहा है.

एहतियाती उपायों के बारे में गाइडलाइन

मैसूरु चिड़ियाघर में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट की एक मीटिंग हुई. मैसूरु समेत राज्य के 9 चिड़ियाघरों में किए जाने वाले एहतियाती उपायों पर चर्चा की गई. अधिकारियों ने बताया कि चिड़ियाघरों में अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में गाइडलाइन दी गई हैं.

ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए चिड़ियाघर की कार्यकारी निदेशक पी. अनुषा ने कहा, "रेसकोर्स से किसी भी गाड़ी को अंदर न आने देने के निर्देश दिए गए हैं. चामराजेंद्र चिड़ियाघर में जिस बाड़े में जेब्रा और जिराफ को इंफेक्शन से बचाना है, उसके आसपास सैनिटाइजेशन किया जा रहा है. साथ ही, हर मंगलवार को चिड़ियाघर में हर जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है. एक्सपर्ट डॉक्टरों की सलाह और राय लेने के बाद एसओपी के अनुसार पूरी सावधानी बरती गई है."

संक्रामक रोग है ग्लैंडर्स

ग्लैंडर्स (Glanders) एक संक्रामक और जीवाणु-जनित रोग है. यह मुख्य रूप से घोड़ों, गधों और खच्चरों में फैलता है, लेकिन इंसानों सहित अन्य जानवरों में भी फैल सकता है. यह संक्रमण Burkholderia mallei नामक बैक्टीरिया से होता है, फिलहाल इसका कोई टीका नहीं है.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक: रिहायशी इलाके में घूमते दिखे 5 टाइगर, लोगों में दहशत