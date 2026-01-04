ETV Bharat / bharat

मैसूर चिड़ियाघर की पशु-पक्षी गोद लेने की स्कीम, हर साल लाखों में कमाई

मैसूर चिड़ियाघर की पशु-पक्षी गोद लेने की स्कीम, हर साल लाखों में कमाई

आम तौर पर, पशु-पक्षी प्रेमी अपने जन्मदिन समेत कई मौकों पर जानवरों और पक्षियों को गोद लेते हैं. इसी तरह, क्रिकेटर, दूसरे खिलाड़ी, नेता, फिल्म एक्टर, सोशल वर्कर, कुछ एसोसिएशन, सरकारी बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं ने भी गोद लेने की स्कीम में हिस्सा लिया है.

पशु गोद लेने की योजना क्या है? चिड़ियाघर में कुछ जानवरों और पक्षियों को एक दिन से लेकर एक साल तक के लिए गोद लिया जा सकता है. इसके लिए 1,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की राशि देनी पड़ती है. चिड़ियाघर के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, गोद लेने की स्कीम से हर साल 80 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच आय होती है.

मैसूरु (कर्नाटक): मैसूरु का प्रसिद्ध श्री चामराजेंद्र चिड़ियाघर अपनी पशु और पक्षी गोद लेने की स्कीम से हर साल लगभग ₹1 करोड़ कमा रहा है. देश के सबसे पुराने और जाने-माने चिड़ियाघरों में से एक, मैसूर चिड़ियाघर में हर साल 35 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं. मैसूरु शहर में स्थित इस चिड़ियाघर में 1,500 से ज्यादा जानवर और पक्षी हैं.

कोविड के दौरान काम आई स्कीम: कोविड के दौरान पर्यटकों की कमी की वजह से चिड़ियाघर का आय कम हो गई थी. हालांकि, गोद लेने की स्कीम से करोड़ों रुपये जमा हुए, जिससे जानवरों को मदद मिली.

मैसूर चिड़ियाघर (ETV Bharat)

पर्यटकों से होने वाली आय का इस्तेमाल चिड़ियाघर के जानवरों और पक्षियों की रखरखाव के लिए किया जाता है. लेकिन, गोद लेने की स्कीम से मिले पैसे का इस्तेमाल जानवरों के खाने, मेडिकल खर्च और देखभाल के लिए किया जाता है.

श्री चामराजेंद्र चिड़ियाघर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनुषा ने कहा, "चिड़ियाघर में कई वर्षों से गोद लेने की स्कीम चल रही है. यहां 1,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक पैसे देकर गोद लेने का मौका दिया जाता है. एक महीने, छह महीने और एक साल के लिए अडॉप्शन स्कीम है. अगर आप 5,000 रुपये से ज्यादा पैसे देकर गोद लेते हैं, तो परिवार मुफ्त में चिड़ियाघर घूम सकता है और सर्टिफिकेट पा सकता है. अगर आप 20,000 रुपये से ज्यादा पैसे देकर गोद लेते हैं, तो उनका नाम जानवरों के सामने बोर्ड पर लिखा जाएगा."

उन्होंने बताया, "कोविड के दौरान गोद लेने की स्कीम बहुत काम आई. आप ऑनलाइन या ऑफिस आकर गोद ले सकते हैं. गोद लेने की स्कीम टैक्स-फ्री है. हर साल गोद लेने की स्कीम से 1 करोड़ रुपये आते हैं. हम इस पैसे का इस्तेमाल चिड़ियाघर में 1,500 से अधिक जानवरों और 120 से ज्यादा पक्षियों के खाने, मेडिकल खर्च और प्रजनन के लिए करते हैं."

