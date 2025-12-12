ETV Bharat / bharat

मैसूरु चिड़ियाघर ने जिराफ़ 'युवराज' का 25वां जन्मदिन मनाया

मैसूरु (कर्नाटक): श्री चामराजेंद्र चिड़ियाघर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर चिड़ियाघर में जन्मे और पले-बढ़े जिराफ युवराज का 25वां जन्मदिन मनाया. इस दौरान कर्मचारियों ने घास, विभिन्न अनाजों और युवराज को पसंद आने वाले फलों से एक विशेष केक तैयार किया .

चिड़ियाघर की कार्यकारी निदेशक पी अनुषा और कर्मचारियों ने युवराज को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए उसे एक विशेष केक खिलाया. इसकी तस्वीरें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सामने आई हैं.

10 से 15 साल तक जीवित रहते हैं जिराफ

चिड़ियाघर की कार्यकारी निदेशक पी अनुषा ने कहा, "हमारे चिड़ियाघर में कुल 10 जिराफ हैं. युवराज जिराफ, जो चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ और पला-बढ़ा है, सबसे बूढ़ा सदस्य है. जंगल में जिराफ आमतौर पर 10 से 15 साल तक जीवित रहते हैं. हालांकि, चिड़ियाघर के कर्मचारियों की देखभाल और पालन-पोषण के कारण युवराज ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस प्रकार, चिड़ियाघर में उसका जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया.