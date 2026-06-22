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शादी से 2 दिन पहले बेटी और माता-पिता ने की आत्महत्या, एक युवक पर परेशान करने का शक

माता पिता ने बेटी की सगाई किसी दूसरे युवक से कर दी थी. हालांकि, शादी से दो दिन पहले दुखद हादसा हो गया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 6:48 PM IST

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मैसूर: कर्नाटक के मैसूर जिले में सोमवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर एक युवक द्वारा परेशान किए जाने के बाद डेथ नोट लिखकर आत्महत्या कर ली. मामला जिले के, वरुणा विधानसभा क्षेत्र के केम्पयाना हुंडी की है.

यह घटना जिले के टी नरसिपुरा तालुक में वरुणा विधानसभा क्षेत्र के केम्पयाना हुंडी गांव में हुई. दंपती और उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि उसी गांव का एक युवक परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था. खबर के मुताबिक, दंपती की बेटी की सगाई होने वाली थी. ऐसे में एक युवक उसे परेशान कर रहा था. पुलिस को शक है कि परिवार ने उसकी इज्जत के डर से आत्महत्या की होगी.

वरुणा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की. मौके पर पहुंचे जिले के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी ने घटना की जानकारी ली. जांच के दौरान पुलिस ने डेथ नोट जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

जिस घर में शादी की तैयारी थी, वहां मातम
युवती की शादी की सारी तैयारियां अगले दो दिनों से चल रही थीं. इसी बीच गांव के एक युवक को युवती से प्यार हो गया था और उसने परिवार वालों से कहा था कि वह उससे शादी करेगा. लेकिन युवती और उसके माता-पिता ने उसके प्रस्ताव का विरोध किया था.

उसके बाद माता-पिता ने बेटी की सगाई किसी दूसरे युवक से कर दी. उन्होंने बुधवार (24 जून) को शादी करने का फैसला किया था. शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी. हालांकि, जिस घर में शादी का जश्न मनाया जाना चाहिए था, वहां अब कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है.

आरोपी ने दूल्हे को भेजा था मैसेज
इसी बीच आरोपी युवक ने युवती से सगाई करने वाले युवक को मैसेज भेजा था और शादी रोकने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने बताया कि इससे परेशान होकर युवती और उसके माता-पिता ने सोमवार सुबह केम्पैयाना हुंडी स्थित अपने घर के टॉयलेट में जहर खा लिया और सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली.

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