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शादी से 2 दिन पहले बेटी और माता-पिता ने की आत्महत्या, एक युवक पर परेशान करने का शक

मैसूर: कर्नाटक के मैसूर जिले में सोमवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर एक युवक द्वारा परेशान किए जाने के बाद डेथ नोट लिखकर आत्महत्या कर ली. मामला जिले के, वरुणा विधानसभा क्षेत्र के केम्पयाना हुंडी की है.

यह घटना जिले के टी नरसिपुरा तालुक में वरुणा विधानसभा क्षेत्र के केम्पयाना हुंडी गांव में हुई. दंपती और उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि उसी गांव का एक युवक परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था. खबर के मुताबिक, दंपती की बेटी की सगाई होने वाली थी. ऐसे में एक युवक उसे परेशान कर रहा था. पुलिस को शक है कि परिवार ने उसकी इज्जत के डर से आत्महत्या की होगी.

वरुणा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की. मौके पर पहुंचे जिले के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी ने घटना की जानकारी ली. जांच के दौरान पुलिस ने डेथ नोट जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

जिस घर में शादी की तैयारी थी, वहां मातम

युवती की शादी की सारी तैयारियां अगले दो दिनों से चल रही थीं. इसी बीच गांव के एक युवक को युवती से प्यार हो गया था और उसने परिवार वालों से कहा था कि वह उससे शादी करेगा. लेकिन युवती और उसके माता-पिता ने उसके प्रस्ताव का विरोध किया था.