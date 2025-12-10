ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में चार बाध शावकों की मौत, रिहैबिलिटेशन सेंटर में चल रहा था इलाज

मैसूर: कर्नाटक में चार बाध शावकों की मौत हो गई है. खबर के मुताबिक, नागरहोल पार्क के किनारे गौदानकट्टे के मैदान से पकड़े गए और कुरगल्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज करा रहे चार बाघ शावकों की चार दिन के अंदर मौत हो गई है. मौत का कारण अभी पता नहीं चला है. बाघ के शावकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

खबर के मुताबिक बाघ के एक बच्चे की मौत 6 दिसंबर को हुई थी. वहीं, दूसरे और तीसरे शावक की मौत 7 दिसंबर को हुई. वहीं चौथे शावक की मौत मंगलवार को हुई. जानकारी के मुताबिक, मादा बाघ स्वस्थ है. दूसरी तरफ, बाघ शावकों की मौत किस कारण से हुई इसके लिए बच्चों के अंगों को जांच के लिए लैब में भेजा गया है. 28 नवंबर को बाघ के बच्चे मिले

28 नवंबर को, हनागोडू होबली के गौडनकट्टे में प्रकाश के मक्के के खेत में एक बाघिन को चार बच्चों के साथ देखा गया था. आधी रात को बाघिन को पकड़ लिया गया. दो दिन बाद, 30 नवंबर को, चार बच्चे मिले और उन्हें बचाकर कुरगल्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर में मां बाघिन के पास छोड़ दिया गया.