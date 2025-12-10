ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में चार बाध शावकों की मौत, रिहैबिलिटेशन सेंटर में चल रहा था इलाज

रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज करा रहे चार बाघ शावकों की मौत के बाद उनके अंगों को लैब में भेजा गया है.

Mysuru
कर्नाटक में चार बाध शावकों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मैसूर: कर्नाटक में चार बाध शावकों की मौत हो गई है. खबर के मुताबिक, नागरहोल पार्क के किनारे गौदानकट्टे के मैदान से पकड़े गए और कुरगल्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज करा रहे चार बाघ शावकों की चार दिन के अंदर मौत हो गई है. मौत का कारण अभी पता नहीं चला है.

बाघ के शावकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
खबर के मुताबिक बाघ के एक बच्चे की मौत 6 दिसंबर को हुई थी. वहीं, दूसरे और तीसरे शावक की मौत 7 दिसंबर को हुई. वहीं चौथे शावक की मौत मंगलवार को हुई. जानकारी के मुताबिक, मादा बाघ स्वस्थ है. दूसरी तरफ, बाघ शावकों की मौत किस कारण से हुई इसके लिए बच्चों के अंगों को जांच के लिए लैब में भेजा गया है.

28 नवंबर को बाघ के बच्चे मिले
28 नवंबर को, हनागोडू होबली के गौडनकट्टे में प्रकाश के मक्के के खेत में एक बाघिन को चार बच्चों के साथ देखा गया था. आधी रात को बाघिन को पकड़ लिया गया. दो दिन बाद, 30 नवंबर को, चार बच्चे मिले और उन्हें बचाकर कुरगल्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर में मां बाघिन के पास छोड़ दिया गया.

पकड़े जाने पर थके और डरे हुए थे बाघ के बच्चे
खबर के मुताबिक पकड़े जाने पर बाघ के बच्चे लोगों की चीखों से डर गए थे. दो दिनों से अपनी मां से अलग रहने वाले बाघ के बच्चे बिना भोजन के थक गए थे और पकड़े जाने पर वे डरे हुए थे. उसके बाद उन्हें सही इलाज के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया.

रिहैबिलिटेशन सेंटर में बाघ के बच्चों का इलाज चल रहा था
हुंसूर रीजनल फॉरेस्ट डिवीजन के DCA महम्मद याजुद्दीन ने कहा, "पकड़ने के बाद, मां और चार बच्चों को इलाज के लिए कुरगल्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया. उन्होंने कहा कि, बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, जिसके कारण वे बीमार पड़ गए और चार दिनों के अंदर उन चार शावकों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि, बाघ के शावकों का पोस्टमार्टम किया गया है और उनके अंगों को बेंगलुरु की एक लैब में भेज दिया गया है. रिपोर्ट जल्द ही मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद मौत का सही कारण पता चलेगा.

ये भी पढ़ें: बाघ के हमले में 60 वर्षीय आदिवासी महिला की मौत, मवेशी को चराने गयी थी जंगल

TAGGED:

FOUR TIGER CUBS DIED
KARNATAKA TIGER
TIGER DIED IN MYSURU
बाघ शावकों की मौत
FOUR TIGER CUBS DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.