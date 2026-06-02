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तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के भाई एनजे वासुदेवन का निधन

तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के भाई एनजे वासुदेवन का निधन हो गया.

Former Tamil Nadu CM Jayalalithaa's brother Vasudevan passed away
एनजे वासुदेवन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 8:48 PM IST

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मैसूर: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के भाई एन.जे. वासुदेवन का मंगलवार सुबह निधन हो गया. वह 92 साल के थे. वासुदेवन उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे. उनका निधन बन्नूर शहर के चमनहल्ली में अपनी पालक पुत्री के घर पर हुआ.

वासुदेवन का पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था. हालांकि, इलाज का असर न होने के कारण आज सुबह उनका निधन हो गया. परिवार के सूत्रों ने बताया कि वासुदेवन का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम को रंगराजपुरा में होगा.

असल में मांड्या जिले के मेलुकोटे में जन्मे एन.जे. वासुदेवन एक जमींदार थे जो रंगराजपुरा में रहते थे. पहले, वह अपनी पत्नी वेदवल्ली और बेटे वेणुगोपाल के साथ रहते थे. हालांकि, बेटे वेणुगोपाल की 12 साल की उम्र में मौत हो गई थी. उनकी पत्नी वेदवल्ली का 10 साल पहले निधन हो गया था.

वासुदेवन अपनी गोद ली हुई बेटी पवित्रा, दामाद श्रीकांत, पोते और पोती के साथ रहते थे. जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं, तब वे अपनी बहन से मिलने दो बार ऊटी गए थे. हालांकि, उन्हें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला. दामाद श्रीकांत ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि उन्हें जयललिता से बहुत प्यार है.

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