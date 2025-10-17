ETV Bharat / bharat

इंजीनियरिंग छात्र ने बनाया स्मार्ट मॉप, पेटेंट भी किया हासिल, मां को पोछा लगाते देख मिली प्रेरणा

पेटेंट किया हासिल एक युवक जिसने अपनी मां को घर पर कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, जो झाड़ू से कचरा साफ कर रही थी और पोछे से घर पोंछ रही थी. इस दौरान वह पोछे को पानी की बाल्टी में निचोड़ रही थी. यह देख उसने एक स्मार्ट मोप का आविष्कार किया है जो कम पानी, प्रयास और समय के साथ आसानी से घर को साफ कर सकता है और घर को पोंछ सकता है, और एक पेटेंट भी प्राप्त किया है.

मैसूर के सिद्धार्थनगर निवासी 27 वर्षीय इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मेहुल एक ऐसे युवा हैं , जिन्होंने न सिर्फ अपनी मां को, बल्कि देशभर की लाखों माताओं को भी स्मार्ट मॉप के जरिए झाड़ू-पोंछा लगाने के काम से छुटकारा दिलाया है.

बेंगलुरु: कर्नाटक के मैसूर में अपनी मां के लिए स्मार्ट मॉप का आविष्कार करने वाला एक युवक अब पेटेंट मिलने के बाद उद्यमी बन गया है. अपनी मां को रोजाना सफाई और फर्श पोंछने में जूझते देखने वाले इस युवक ने लगातार इनोवेशन के जरिए एक स्थायी समाधान ढूंढ निकाला है और लाखों माताओं के लिए घर के काम आसान कर दिए हैं.

निजी कंपनी ने किया 1 करोड़ रुपये का निवेश

मेहुल के क्रिएटिव प्रोजेक्ट को एक निजी कंपनी ने 1 करोड़ रुपये का निवेश करके प्रोत्साहित किया है. मेहुल ने कैस्पियन नामक कंपनी ब्रांड के माध्यम से अपने स्मार्ट मॉप को बाजार में उतारा है.

प्रोजेक्ट के नाम पर स्मार्ट मॉप निर्माण

मैसूर के NIE कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक मेहुल ने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के नाम पर यह स्मार्ट मॉप तैयार किया, जिसकी कॉलेज प्रशासन ने सराहना की. बाद में उन्होंने मैसूर स्थित इंफोसिस में आयोजित एक औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लिया और पुरस्कार जीता. उन्हें इस उद्योग में आगे रिसर्च के लिए सरकार से 23 लाख रुपये का ग्रांट भी मिला है और उन्होंने अनुसंधान जारी रखते हुए एक पेटेंट भी प्राप्त किया.

स्मार्ट मॉप फंक्शन

सूखा फर्श पोंछने के साथ-साथ, स्मार्ट मॉप के जरिए फर्श को पानी से भी पोंछा जा सकता है. मॉप के हैंडल में आधा लीटर की पानी की बोतल लगी होती है और पानी की मात्रा पर नजर रखने के लिए एक सेंसर लगा होता है. मॉप में पानी सोखने वाला कपड़ा भी लगा होता है.

मैसूर के हेब्बल में स्मार्ट मॉप लॉन्च

एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने मेहुल में 1 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसने स्मार्ट मॉप को बड़े पैमाने पर बाजार में लाने की योजना बनाई थी. फिलहाल, मैसूर के हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट मॉप की शुरुआत हो चुकी है. मेहुल का सपना विभिन्न लघु उद्योगों से मॉप के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स तैयार करके, उनका बड़ी मात्रा में निर्माण करके, उन्हें बाजार में उतारना है.

यह भी पढ़ें- कश्मीर के पहाड़ों में छिपा विश्व 'रहस्य' और भारत का संभावित यूनेस्को स्थल, जियो हैरिटेज का दर्जा मिला