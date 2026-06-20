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कन्नूर चर्च कब्रिस्तान की एक कब्र में अज्ञात वस्तु का क्या है रहस्य, पुलिस जांच जारी

कन्नूर चर्च कब्रिस्तान ( ETV Bharat )

कन्नूर: केरल में कन्नूर के वनियाप्पारा इन्फैंट जीसस चर्च कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर एक ताबूत के साथ चटाई में लिपटी मिली एक अनजान चीज का रहस्य आखिरकार सुलझ रहा है. पुलिस जांच से पता चला है कि कब्र में प्राकृतिक तरीके से दफनाए गए शव हैं और यह भ्रम हाल ही में कब्रिस्तान के 'जीर्णोद्धार के दौरान कब्रों के नंबर में बदलाव से हुआ. करिक्कोट्टाकरी के सब इंस्पेक्टर बेनी थॉमस ने कहा कि रिश्तेदारों ने 2006 और 2015 में इस खास कब्र में शवों को दफनाने की पुष्टि की है. यह घटना इस महीने की 13 तारीख को हुई जब एक पादरी के अंतिम संस्कार के लिए एक कब्र खोली गई. मजदूरों ने देखा कि पहले से दफनाए गए ताबूत के ठीक बगल में प्लास्टिक की चटाई में कसकर लिपटी एक चीज पड़ी थी. ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार, लाशों को कभी भी प्लास्टिक की चटाई में लपेटकर नहीं दफनाया जाता है. आम तौर पर, जब किसी कब्र का दोबारा इस्तेमाल होता है, तो पुरानी चीजों को या तो दूसरी जगह रख दिया जाता है या नया ताबूत रखने से पहले मिट्टी और बुरादे से ढक दिया जाता है. लेकिन, चटाई में लिपटी रहस्यमयी चीज मिलने पर, चर्च के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई रोक दी. अंतिम संस्कार को दूसरी कब्र पर शिफ्ट कर दिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. यह मामला तब लोगों के ध्यान में आया जब जिल्स उन्नीमक्कल नाम के एक स्थानीय निवासी ने अपने फेसबुक पेज पर खुली कब्र की तस्वीरें शेयर कीं. पुराने चर्च रिकॉर्ड से पता चला कि इस खास कब्र में आखिरी अंतिम संस्कार 2015 में हुआ था, जिसके पहले 2007 में एक और दफनाया गया था.