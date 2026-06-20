कन्नूर चर्च कब्रिस्तान की एक कब्र में अज्ञात वस्तु का क्या है रहस्य, पुलिस जांच जारी
कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर एक ताबूत के साथ चटाई में लिपटी मिली एक अनजान चीज का रहस्य सुलझाया जा रहा है.
Published : June 20, 2026 at 5:16 PM IST
कन्नूर: केरल में कन्नूर के वनियाप्पारा इन्फैंट जीसस चर्च कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर एक ताबूत के साथ चटाई में लिपटी मिली एक अनजान चीज का रहस्य आखिरकार सुलझ रहा है.
पुलिस जांच से पता चला है कि कब्र में प्राकृतिक तरीके से दफनाए गए शव हैं और यह भ्रम हाल ही में कब्रिस्तान के 'जीर्णोद्धार के दौरान कब्रों के नंबर में बदलाव से हुआ. करिक्कोट्टाकरी के सब इंस्पेक्टर बेनी थॉमस ने कहा कि रिश्तेदारों ने 2006 और 2015 में इस खास कब्र में शवों को दफनाने की पुष्टि की है.
यह घटना इस महीने की 13 तारीख को हुई जब एक पादरी के अंतिम संस्कार के लिए एक कब्र खोली गई. मजदूरों ने देखा कि पहले से दफनाए गए ताबूत के ठीक बगल में प्लास्टिक की चटाई में कसकर लिपटी एक चीज पड़ी थी. ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार, लाशों को कभी भी प्लास्टिक की चटाई में लपेटकर नहीं दफनाया जाता है.
आम तौर पर, जब किसी कब्र का दोबारा इस्तेमाल होता है, तो पुरानी चीजों को या तो दूसरी जगह रख दिया जाता है या नया ताबूत रखने से पहले मिट्टी और बुरादे से ढक दिया जाता है. लेकिन, चटाई में लिपटी रहस्यमयी चीज मिलने पर, चर्च के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई रोक दी. अंतिम संस्कार को दूसरी कब्र पर शिफ्ट कर दिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.
यह मामला तब लोगों के ध्यान में आया जब जिल्स उन्नीमक्कल नाम के एक स्थानीय निवासी ने अपने फेसबुक पेज पर खुली कब्र की तस्वीरें शेयर कीं. पुराने चर्च रिकॉर्ड से पता चला कि इस खास कब्र में आखिरी अंतिम संस्कार 2015 में हुआ था, जिसके पहले 2007 में एक और दफनाया गया था.
शक इस बात से और बढ़ गया कि लगभग दस साल पुरानी कब्र के अंदर मिली प्लास्टिक की चटाई हैरानी की बात है कि नई लग रही थी. इससे आस-पास के लोगों में यह अंदाजा लगने लगा कि शायद किसी ने कहीं और मर्डर किया होगा और लाश को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए अंधेरे में कब्रिस्तान में घुस गया होगा.
पैरिश विकर फादर गिल्बर्ट कोन्नयिल ने साफ किया कि जैसे ही यह गड़बड़ी देखी गई, चर्च कमेटी ने आधिकारिक तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी. इसके बाद, करिक्कोट्टाकरी पुलिस ने कब्र को सील कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
जांच के दौरान पता चला कि, साल 2019 में कब्रिस्तान के जीर्णोद्वार के दौरान कब्रों के नंबर बदलने की वजह से ही रिकॉर्ड की गई तारीखों में साफ अंतर आ गया, जिससे शुरू में दफनाने की असली टाइमलाइन छिप गई. इसके अलावा, चर्च के अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद बॉडी को कभी-कभी उन्हें लपेटने के लिए इस्तेमाल की गई मैट के साथ ही दफनाया जाता है.
मौतों के प्राकृतिक होने की पुष्टि के बावजूद, आधिकारिक कानूनी प्रक्रियाएं अभी भी पूरी होनी हैं. संदिग्ध बंडल के बारे में किसी भी तरह के शक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, पुलिस ने राजस्व अधिकारियों और एक मेडिकल टीम की मौजूदगी में वैज्ञानिक जांच के लिए कब्र खोलने का फैसला किया है. इस प्रक्रिया के बाद विस्तृत फोरेंसिक जांच किए जाएंगे. इस बीच, चर्च के अधिकारियों ने पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए चल रही पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है.
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