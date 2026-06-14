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बलौदाबाजार में कब्र से निकाले गए शव, 8 मौतों के रहस्य से दहला एक गांव, जहरीली शराब या अंधविश्वास की साजिश?

बलौदाबाजार में कब्र से निकाले गए शव, 8 मौतों के रहस्य से दहला एक गांव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्रामीणों के अनुसार जिन लोगों की मौत हुई है उनमें बद्री पटेल, बुठालू साहू, छत्तूराम साहू, बुदलू जायसवाल, विनोद साहू, गजानंद मांझी, चैतू साहू और महेतरू साहू शामिल हैं. इन सभी मौतों ने गांव में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. मृतकों के परिवार भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके परिजनों की मौत किस वजह से हुई.

गांव के लोगों का आरोप है कि मृतकों ने कथित तौर पर गांव के ही एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद शराब का सेवन किया था. ग्रामीणों का दावा है कि शराब पीने के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उनकी मौत हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि सभी मृतक शराब पीने के आदी थे और अक्सर एक ही व्यक्ति के पास बैठकर शराब पीते थे. इसी वजह से गांव में यह आशंका पैदा हुई कि कहीं शराब में कोई नशीला या जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है.

बलौदाबाजार: जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के खर्वे गांव में पिछले कुछ महीनों से हुई लगातार मौत रहस्य बन गई हैं. फरवरी से मई 2026 के बीच गांव के आठ लोगों की मौत हो चुकी है. शुरुआत में इन मौतों को सामान्य घटना माना गया, लेकिन जब एक के बाद एक कई लोगों की जान जाने लगी तो ग्रामीणों के मन में संदेह पैदा हो गया. अब यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि पुलिस, प्रशासन और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को जांच के लिए मैदान में उतरना पड़ा है. गांव में पहली बार कब्र खोदकर शवों को बाहर निकाला गया है ताकि मौतों की असली वजह का पता लगाया जा सके.

मौतों की असली वजह का पता लगाने कब्र खोदकर शवों को बाहर निकाला गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

6 जून को ग्रामीण पहुंचे थाना

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब 6 जून को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर कसडोल थाना पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को एक आवेदन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. आवेदन में आरोप लगाया गया कि गांव का एक व्यक्ति शराब में कोई नशीला या जहरीला पदार्थ मिलाकर लोगों को पिला रहा था, जिससे उनकी मौत हुई.

ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि एक व्यक्ति ऐसे पदार्थ का सेवन करने के बाद बच गया था क्योंकि उसने समय रहते उल्टी कर दी थी. इस दावे के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी.

अंधविश्वास की चर्चाओं ने भी बढ़ाई चिंता

गांव में लगातार हो रही मौतों के कारण कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई थीं. कुछ लोगों ने अंधविश्वास से जुड़ी आशंकाएं भी जताईं. हालांकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जांच पूरी की जाएगी.

पुलिस, प्रशासन और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम जांच में जुटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन ने कब्र से निकाले शव

ग्रामीणों की शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने प्रशासनिक अनुमति लेकर दफन किए गए शवों को बाहर निकालने का फैसला किया. शनिवार को पुलिस, राजस्व विभाग और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की संयुक्त टीम खर्वे गांव पहुंची. अधिकारियों की मौजूदगी में कब्रों को खोदा गया और शवों को बाहर निकाला गया. यह दृश्य गांव के लोगों के लिए बेहद असामान्य था. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई को देखते रहे. प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को कानूनी और वैज्ञानिक तरीके से पूरा कराया.

फॉरेंसिक जांच से सामने आएगी सच्चाई

अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फॉरेंसिक साइंस लैब की है. विशेषज्ञ शवों से आवश्यक नमूने लेकर उनका परीक्षण करेंगे. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मौतें किसी जहरीले पदार्थ, शराब में मिलावट, बीमारी या किसी अन्य कारण से हुई हैं. टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर ही मौतों की असली वजह सामने आ सकेगी.

हमने ग्रामीणों के आरोपों को गंभीरता से लिया गया है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. फरवरी से मई 2026 के बीच गांव में लगातार शराब पीने वाले लोगों की मौत हुई है. सभी लोग एक ही व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद शराब पीते थे और बाद में उनकी मौत हुई. पहले इन मौतों की कोई औपचारिक शिकायत या पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया था. लेकिन ग्रामीणों के आवेदन देने के बाद अब जांच कर रहे हैं. मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए शवों को कब्र से निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.- कौशल किशोर वासनिक, कसडोल एसडीओपी

गांव में बना हुआ है डर का माहौल

पुलिस ने स्पष्ट कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मौतें जहर देने से हुई हैं या किसी अन्य वजह से. अंतिम निष्कर्ष केवल वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही निकाला जाएगा. वहीं लगातार हुई आठ मौतों के बाद खर्वे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि एक के बाद एक लोगों की मौत होने से पूरा गांव दहशत में है. कई परिवार अभी भी अपने परिजनों की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं. लोगों को उम्मीद है कि जांच रिपोर्ट जल्द आएगी और मौतों की असली वजह सामने आएगी.

रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर

फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है. पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है. शवों से लिए गए नमूनों की जांच रायपुर स्थित प्रयोगशाला में की जाएगी. यदि फॉरेंसिक रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ या किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि होती है तो यह बलौदाबाजार जिले के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन सकता है. वहीं यदि मौतों के पीछे कोई प्राकृतिक या चिकित्सकीय कारण सामने आता है तो गांव में फैली आशंकाओं पर भी विराम लग जाएगा.

फिलहाल खर्वे गांव और पूरे इलाके के लोग एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं—आखिर कुछ ही महीनों में आठ लोगों की मौत कैसे हुई? इसका जवाब अब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगा.