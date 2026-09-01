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ममता बनर्जी की भतीजी की रहस्यमयी मौत, गैर कानूनी तरीकों से नौकरी हासिल करने का था आरोप

बृष्टि के इतना बड़ा कदम उठाने की सही वजह अभी साफ नहीं है. रामपुरहाट पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

Mysterious death of Mamata Banerjee's niece; hanging body recovered in Bengal's Rampurhat
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 5:04 PM IST

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रामपुरहाट: पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी की रहस्यमयी मौत हो गई है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि, शुरुआती जांच में मौत की वजह सुसाइड लग रही है. बृष्टि मुखर्जी ममता बनर्जी के ममेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी है. बृष्टि मुखर्जी का शव बीरभूम के रामपुरहाट के कुसुम्बा गांव में स्थित उनके घर से बरामद किया गया.

मंगलवार सुबह घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में उसकी लटकती हुई बॉडी मिली. परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. खबर मिलने पर रामपुरहाट पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया है.

हालांकि, बृष्टि के इतना बड़ा कदम उठाने की सही वजह अभी साफ नहीं है. वहीं, रामपुरहाट पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. बृष्टि मुखर्जी पर प्राइमरी टीचर और ग्रुप-सी स्टाफ की भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.

बृष्टि मुखर्जी पर आरोप था कि उन्होंने गैर-कानूनी तरीकों या गड़बड़ियों से नौकरी हासिल की थी. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उनका नाम कथित तौर पर स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा जारी कैंसिल अपॉइंटमेंट की लिस्ट में आया था. उनका नाम सीरियल नंबर 608 पर लिस्टेड था. हालांकि, उन्होंने निजी वजहों का हवाला देते हुए जॉइन करने के कुछ समय बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था.

स्थानीय सूत्रों ने आगे बताया कि बृष्टि और उनके पति के बीच कई महीनों से तलाक की कार्रवाई चल रही थी. उनकी शादी रामपुरहाट पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आने वाले अयाश गांव के एक परिवार में हुई थी, और खबर है कि उनका एक 12 साल का बच्चा भी है. पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह पारिवारिक मामला उनकी मौत से जुड़ा है.

ममता बनर्जी का पुश्तैनी घर रामपुरहाट ब्लॉक-I के चकाईपुर गांव में है. उनके मामा का घर पास के कुसुंबा गांव में है, जहां उनके चाचा अनिल मुखर्जी और चचेरे भाई निहार मुखर्जी के परिवार रहते हैं. कुसुंबा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री के बचपन की कई यादें हैं. बृष्टि की मौत के बाद इलाके में मातम छा गया है. पुलिस ने कहा है कि मौत के कारण के बारे में साफ जानकारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगी.

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें! हाई कोर्ट के आदेश की कथित अवहेलना के मामले में FIR दर्ज

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