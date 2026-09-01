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ममता बनर्जी की भतीजी की रहस्यमयी मौत, गैर कानूनी तरीकों से नौकरी हासिल करने का था आरोप

रामपुरहाट: पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी की रहस्यमयी मौत हो गई है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि, शुरुआती जांच में मौत की वजह सुसाइड लग रही है. बृष्टि मुखर्जी ममता बनर्जी के ममेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी है. बृष्टि मुखर्जी का शव बीरभूम के रामपुरहाट के कुसुम्बा गांव में स्थित उनके घर से बरामद किया गया.

मंगलवार सुबह घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में उसकी लटकती हुई बॉडी मिली. परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. खबर मिलने पर रामपुरहाट पुलिस स्टेशन से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया है.

हालांकि, बृष्टि के इतना बड़ा कदम उठाने की सही वजह अभी साफ नहीं है. वहीं, रामपुरहाट पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. बृष्टि मुखर्जी पर प्राइमरी टीचर और ग्रुप-सी स्टाफ की भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.

बृष्टि मुखर्जी पर आरोप था कि उन्होंने गैर-कानूनी तरीकों या गड़बड़ियों से नौकरी हासिल की थी. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उनका नाम कथित तौर पर स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा जारी कैंसिल अपॉइंटमेंट की लिस्ट में आया था. उनका नाम सीरियल नंबर 608 पर लिस्टेड था. हालांकि, उन्होंने निजी वजहों का हवाला देते हुए जॉइन करने के कुछ समय बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था.