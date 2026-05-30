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बोधगया पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, महाबोधि मंदिर में की पूजा-अर्चना

गयाजी एयरपोर्ट पर म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत (ETV Bharat)

मंदिर से लेकर एयरपोर्ट तक हाई अलर्ट : राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में रही. महाबोधि मंदिर से लेकर एयरपोर्ट मार्ग तक सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम किए गए थे. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुद व्यवस्था की निगरानी करते रहे.

म्यांमार के राष्ट्रपति ने की महाबोधि मंदिर में पूजा: बोधगया पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में दर्शन-पूजन किया. उन्होंने मंदिर परिसर में कुछ समय व्यतीत कर बौद्ध परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना की. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. श्रद्धालुओं और पर्यटकों की गतिविधियों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रही.

बोधगया पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति : उनके आगमन को लेकर बोधगया अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में तब्दील रहा. प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे दौरे के दौरान मुस्तैद रहे. उनके साथ म्यांमार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था. सबसे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को विश्राम स्थल लाया गया.

बर्मीज बौद्ध मठ का भी किया दौरा: पुलिस, विशेष सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों की टीमों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था. महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद राष्ट्रपति ने सुजाता बाईपास रोड स्थित बर्मीज बौद्ध मठ का भ्रमण किया. इसके बाद बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर पहुंचकर भी पूजा-अर्चना की.

इस दौरान उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी साथ रहे. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर रखी थी. सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और प्रोटोकॉल व्यवस्था के कारण पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति का बोधगया परिभ्रमण कार्यक्रम 30 मई को निर्धारित था

म्यांमार के राष्ट्रपति ने की महाबोधि मंदिर में पूजा (ETV Bharat)

"दौरे के तहत तैयारी पहले से की गई थी. राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम एवं परिभ्रमण वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए."- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी,गया

उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हुआ शामिल: प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हैं. ये दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक और राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. म्यांमार के राष्ट्रपति का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वह अपनी वर्तमान भूमिका में पहली बार भारत के दौरे पर पहुंचे हैं.

जानें म्यांमार के राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम

30 मई, 2026 : सुबह 9 बजे गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन हुआ. 10:20 बजे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की. दोपहर 1 बजे बकरौर स्थित सुजाता मंदिर का भ्रमण किया.

सुबह 9 बजे गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन हुआ. 10:20 बजे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की. दोपहर 1 बजे बकरौर स्थित सुजाता मंदिर का भ्रमण किया. शाम 4:30 बजे वे दिल्ली के एएफएस पालम पहुंचेंगे. शाम 6:30 बजे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ होटल आईटीसी मौर्य में बैठक.

बजे वे दिल्ली के एएफएस पालम पहुंचेंगे. शाम 6:30 बजे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ होटल आईटीसी मौर्य में बैठक. 31 मई 2026: सुबह 10:00 बजे म्यांमार-भारत व्यापार मंच का कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे म्यांमार-भारत व्यापार मंच का कार्यक्रम 1 जून 2026: सुबह 11:30 बजे राष्‍ट्रपत‍ि ह्लाइंग की प्रधानमंत्री के साथ हैदराबाद हाउस में बैठक. 12:55 बजे हैदराबाद हाउस में प्रेस वक्तव्य. 4:15 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक. शाम 5 बजे राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजित ‘द लाइट एंड द लोटस: रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन’ प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे.

सुबह 11:30 बजे राष्‍ट्रपत‍ि ह्लाइंग की प्रधानमंत्री के साथ हैदराबाद हाउस में बैठक. 12:55 बजे हैदराबाद हाउस में प्रेस वक्तव्य. 4:15 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक. शाम 5 बजे राय पिथोरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजित ‘द लाइट एंड द लोटस: रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन’ प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. 2 जून 2026: 11:30 बजे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. शाम 7 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ लोक भवन, मुंबई में बैठक.

11:30 बजे नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. शाम 7 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ लोक भवन, मुंबई में बैठक. 3 जून 2026 : सुबह 10:30 बजे म्यांमार के राष्ट्रपति प्रस्थान करेंगे.

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