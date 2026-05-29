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म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग कल पहुंचेंगे बोधगया, जानें क्या है पूरा कार्यक्रम

गया : म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग 5 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं. शनिवार को (30 मई) म्यांमार के राष्ट्रपति बोधगया पहुंच रहे हैं. बिहार सरकार के द्वारा उनके स्वागत और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी बड़े स्तर पर हो रही है.

बोधगया आ रहे म्यांमार के राष्ट्रपति : दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर म्यांमार यूनियन पब्लिक के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं. अपने आधिकारिक दौरे के दौरान वो पहले दिन ही 30 मई को बोधगया आएंगे. राष्ट्रपति यहां भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे. उनका यह दौरा दोनों देशों के संबंध को नई दिशा देने में एक अहम कदम माना जा रहा है.

पूरी तैयारी है चुस्त-दुरुस्त- DM : गया के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति का बोधगया परिभ्रमण कार्यक्रम 30 मई को निर्धारित है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है. बोधगया में स्थित उन सभी स्थलों का प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है जहां राष्ट्रपति जाएंगे.

अधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)

''म्यांमार के राष्ट्रपति के कार्यक्रम एवं परिभ्रमण वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती रहेगी. यहां सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी जाएगी. आज से ही विभिन्न स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.''- शशांक शुभंकर, डीएम, गया

काफी महत्वपूर्ण है यह दौरा : म्यांमार के राष्ट्रपति का यह भारत दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वह अपनी वर्तमान भूमिका में पहली बार भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं. अपने भारत दौरे का आगाज भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया से करेंगे. इसमें उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा.