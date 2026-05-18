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कुख्यात 'गोल्डन ट्रायंगल' का नया अड्डा बना पूर्वोत्तर: म्यांमार के ड्रग किंगपिन की गिरफ्तारी से चौंकानेवाले खुलासे

2024 में हिंद महासागर में जब्त ड्रग्स के साथ कोस्ट गार्ड के जवान. (File) ( Ministry of Defence )

नई दिल्लीः म्यांमार के ड्रग माफिया थानसिनतुआंग उर्फ ​​चिंतुआंग की रविवार को नई दिल्ली से हुई गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस बात का पर्दाफाश कर दिया है कि कैसे म्यांमार के ड्रग तस्कर पूर्वोत्तर का इस्तेमाल एक मुख्य ट्रांजिट कॉरिडोर (रास्ते) के रूप में कर रहे हैं. ये नशीले पदार्थ कुख्यात 'गोल्डन ट्रायंगल' (Golden Triangle) से आते हैं, जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में फैला दुनिया का सबसे बड़ा अवैध ड्रग उत्पादक क्षेत्र है.

सालों से, मणिपुर और मिजोरम की सुरक्षा एजेंसियां ​​और सामाजिक संगठन यह चेतावनी दे रहे हैं कि खुली सीमाएं, उग्रवाद से जुड़े तस्करी के रास्ते, कमजोर सुरक्षा ढांचा और 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में मची अस्थिरता ने पूर्वोत्तर को अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल (तस्कर गिरोहों) का पसंदीदा रास्ता बना दिया है.

रविवार, 26 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित एंटी-ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान फ्लैश मॉब में हिस्सा लेते लोग. (IANS)

चिंतुआंग सिंडिकेट

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की इस ताज़ा कार्रवाई ने इन ड्रग नेटवर्कों के बड़े पैमाने और उनके काम करने के आधुनिक तरीकों को उजागर किया है. NCB के अनुसार, चिंतुआंग उर्फ थानसिनतुआंग उर्फ लुआंगा एक बेहद संगठित सिंडिकेट चला रहा था. यह गिरोह म्यांमार के चिन राज्य से 'मेथामफेटामाइन' और 'हेरोइन' की खेप को मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा के रास्ते भारत के अलग-अलग हिस्सों और बांग्लादेश में सप्लाई करता था.

नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और उससे मिलने वाले काले धन को सफेद (मनी लॉन्ड्रिंग) करने के लिए यह नेटवर्क स्थानीय कूरियर, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, हवाला ऑपरेटरों और पैसों का लेन-देन संभालने वालों पर निर्भर था.

अधिकारियों ने बताया कि यह सिंडिकेट नशीले पदार्थों की कई बड़ी खेपों को पकड़े जाने के मामलों से जुड़ा हुआ था. इनमें साल 2024 में मिजोरम के दुलते (Dulte) के पास जब्त की गई 14 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 2.8 किलोग्राम हेरोइन, और साल 2025 में आइजोल (Aizawl) में पकड़ी गई 49.1 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की खेप शामिल है. जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इस तस्करी नेटवर्क ने करीब 120 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स का कारोबार किया था.

ललहमिंगसांगा नेटवर्क

इसी साल अप्रैल में, NCB ने म्यांमार के एक और तस्कर ललहमिंगसांगा को गिरफ्तार किया था, जिस पर म्यांमार से भारत में क्रिस्टल मेथ (एक प्रकार का नशीला पदार्थ) की बड़ी खेप सप्लाई करने का आरोप है. भारत-म्यांमार सीमा मार्ग से तस्करी कर लाई गई 48 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की जब्ती के पीछे मुख्य सप्लायर कथित तौर पर ललहमिंगसांगा ही था, जो ज़ोखावथर और म्यांमार के चिन राज्य का रहने वाला है.

विशेषज्ञों का कहना है कि म्यांमार से भौगोलिक निकटता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र इस खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया है. भारत, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है. 'फ्री मूवमेंट रिजीम' (FMR) जोसीमा पर रहने वाले समुदायों को बिना वीजा के दोनों तरफ यात्रा करने की अनुमति देता था, का तस्करों द्वारा अक्सर ड्रग्स, हथियार और अवैध सामान ले जाने के लिए दुरुपयोग किया जाता था.

भू-राजनीतिक विशेषज्ञ चंदन नंदी ने ईटीवी भारत को बताया, "हां, पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार के बीच की भौगोलिक निकटता ने इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर के रास्ते म्यांमार से अन्य स्थानों पर ड्रग्स ले जाने का एक मुफीद रास्ता बना दिया है." नंदी ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-म्यांमार सीमा पर अपनी गश्त तेज कर दी है, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस खुली सीमा का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

एनसीबी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल और सुरक्षा विश्लेषक बी. बी. मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद कुछ हिस्सों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. इसने नशीले पदार्थों के उत्पादन और उनकी तस्करी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है. मिश्रा ने कहा कि म्यांमार में कानून-व्यवस्था के खत्म होने की वजह से वहां ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अब कोई नियंत्रण नहीं रह गया है.

उन्होंने आगे बताया, "भारत-म्यांमार सीमा के पास सक्रिय कई हथियारबंद गुट और आपराधिक सिंडिकेट सिंथेटिक ड्रग्स (कृत्रिम नशीले पदार्थों) को बनाने और हेरोइन की तस्करी के जरिए अपनी फंडिंग करते हैं. इसके चलते पूर्वोत्तर भारत तेजी से एक बड़े ट्रांजिट रूट (तस्करी के रास्ते) के साथ-साथ इन ड्रग्स के एक बड़े बाजार के रूप में भी उभर रहा है."