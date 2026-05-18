कुख्यात 'गोल्डन ट्रायंगल' का नया अड्डा बना पूर्वोत्तर: म्यांमार के ड्रग किंगपिन की गिरफ्तारी से चौंकानेवाले खुलासे
पूर्वोत्तर के रास्तों से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के बाजारों में पहुंच रहा अरबों का नशा. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट
Published : May 18, 2026 at 5:39 PM IST
नई दिल्लीः म्यांमार के ड्रग माफिया थानसिनतुआंग उर्फ चिंतुआंग की रविवार को नई दिल्ली से हुई गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस बात का पर्दाफाश कर दिया है कि कैसे म्यांमार के ड्रग तस्कर पूर्वोत्तर का इस्तेमाल एक मुख्य ट्रांजिट कॉरिडोर (रास्ते) के रूप में कर रहे हैं. ये नशीले पदार्थ कुख्यात 'गोल्डन ट्रायंगल' (Golden Triangle) से आते हैं, जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में फैला दुनिया का सबसे बड़ा अवैध ड्रग उत्पादक क्षेत्र है.
सालों से, मणिपुर और मिजोरम की सुरक्षा एजेंसियां और सामाजिक संगठन यह चेतावनी दे रहे हैं कि खुली सीमाएं, उग्रवाद से जुड़े तस्करी के रास्ते, कमजोर सुरक्षा ढांचा और 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में मची अस्थिरता ने पूर्वोत्तर को अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल (तस्कर गिरोहों) का पसंदीदा रास्ता बना दिया है.
चिंतुआंग सिंडिकेट
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की इस ताज़ा कार्रवाई ने इन ड्रग नेटवर्कों के बड़े पैमाने और उनके काम करने के आधुनिक तरीकों को उजागर किया है. NCB के अनुसार, चिंतुआंग उर्फ थानसिनतुआंग उर्फ लुआंगा एक बेहद संगठित सिंडिकेट चला रहा था. यह गिरोह म्यांमार के चिन राज्य से 'मेथामफेटामाइन' और 'हेरोइन' की खेप को मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा के रास्ते भारत के अलग-अलग हिस्सों और बांग्लादेश में सप्लाई करता था.
नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और उससे मिलने वाले काले धन को सफेद (मनी लॉन्ड्रिंग) करने के लिए यह नेटवर्क स्थानीय कूरियर, ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, हवाला ऑपरेटरों और पैसों का लेन-देन संभालने वालों पर निर्भर था.
अधिकारियों ने बताया कि यह सिंडिकेट नशीले पदार्थों की कई बड़ी खेपों को पकड़े जाने के मामलों से जुड़ा हुआ था. इनमें साल 2024 में मिजोरम के दुलते (Dulte) के पास जब्त की गई 14 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 2.8 किलोग्राम हेरोइन, और साल 2025 में आइजोल (Aizawl) में पकड़ी गई 49.1 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की खेप शामिल है. जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इस तस्करी नेटवर्क ने करीब 120 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स का कारोबार किया था.
ललहमिंगसांगा नेटवर्क
इसी साल अप्रैल में, NCB ने म्यांमार के एक और तस्कर ललहमिंगसांगा को गिरफ्तार किया था, जिस पर म्यांमार से भारत में क्रिस्टल मेथ (एक प्रकार का नशीला पदार्थ) की बड़ी खेप सप्लाई करने का आरोप है. भारत-म्यांमार सीमा मार्ग से तस्करी कर लाई गई 48 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की जब्ती के पीछे मुख्य सप्लायर कथित तौर पर ललहमिंगसांगा ही था, जो ज़ोखावथर और म्यांमार के चिन राज्य का रहने वाला है.
विशेषज्ञों का कहना है कि म्यांमार से भौगोलिक निकटता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र इस खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया है. भारत, म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है. 'फ्री मूवमेंट रिजीम' (FMR) जोसीमा पर रहने वाले समुदायों को बिना वीजा के दोनों तरफ यात्रा करने की अनुमति देता था, का तस्करों द्वारा अक्सर ड्रग्स, हथियार और अवैध सामान ले जाने के लिए दुरुपयोग किया जाता था.
भू-राजनीतिक विशेषज्ञ चंदन नंदी ने ईटीवी भारत को बताया, "हां, पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार के बीच की भौगोलिक निकटता ने इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर के रास्ते म्यांमार से अन्य स्थानों पर ड्रग्स ले जाने का एक मुफीद रास्ता बना दिया है." नंदी ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-म्यांमार सीमा पर अपनी गश्त तेज कर दी है, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस खुली सीमा का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है.
एनसीबी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल और सुरक्षा विश्लेषक बी. बी. मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद कुछ हिस्सों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. इसने नशीले पदार्थों के उत्पादन और उनकी तस्करी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है. मिश्रा ने कहा कि म्यांमार में कानून-व्यवस्था के खत्म होने की वजह से वहां ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अब कोई नियंत्रण नहीं रह गया है.
उन्होंने आगे बताया, "भारत-म्यांमार सीमा के पास सक्रिय कई हथियारबंद गुट और आपराधिक सिंडिकेट सिंथेटिक ड्रग्स (कृत्रिम नशीले पदार्थों) को बनाने और हेरोइन की तस्करी के जरिए अपनी फंडिंग करते हैं. इसके चलते पूर्वोत्तर भारत तेजी से एक बड़े ट्रांजिट रूट (तस्करी के रास्ते) के साथ-साथ इन ड्रग्स के एक बड़े बाजार के रूप में भी उभर रहा है."
म्यांमार के शान और चिन क्षेत्रों में छिपी हुई अवैध प्रयोगशालाओं में बनने वाली मेथामफेटामाइन की गोलियां-जिन्हें आमतौर पर "याबा" (Yaba) कहा जाता है और अत्यधिक शुद्धता वाली क्रिस्टल मेथ अब अक्सर पूर्वोत्तर के राज्यों में पकड़ी जा रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भारत में घुसने वाले इन नशीले पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े महानगरीय बाजारों (मेट्रो शहरों) की तरफ भेजा जाता है.
म्यांमार से जुड़े ड्रग नेटवर्क देश भर में फैल चुके हैं
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, जिनमें एनसीबी (NCB) और कोस्ट गार्ड (तटरक्षक बल) शामिल हैं, साल 2024 में एक बहुत बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया था. उन्होंने म्यांमार से जुड़ी एक नाव को पकड़ा था, जिसमें 6,000 किलोग्राम से अधिक 'मेथामफेटामाइन' और हजारों करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ लदे थे. यह सिंडिकेट 'गोल्डन ट्रायंगल' क्षेत्र से भारत में घुसने के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर रहा था.
एजेंसियों ने अंडमान सागर में म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव 'सोए वाई यान हटू' को पकड़ा था, जिसमें प्रतिबंधित ड्रग मेथामफेटामाइन के साथ एक पोर्टेबल इनमारसैट सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था. जांचकर्ताओं को शक था कि ड्रग्स की यह खेप गोल्डन ट्रायंगल से भेजी गई थी और भारतीय समुद्री क्षेत्र के रास्ते इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की योजना थी.
वहीं मणिपुर, असम और मिजोरम जैसे राज्यों में, सुरक्षा बलों ने गाड़ियों, तेल के टैंकरों, एलपीजी सिलेंडरों और यहां तक कि राशन ले जाने वाले ट्रकों के भीतर छिपाकर रखी गई ड्रग्स की खेपों को कई बार पकड़ा है.
असम की बराक घाटी: सेफ कॉरिडोर
साल 2025 में, असम पुलिस और एनसीबी ने असम की बराक घाटी के 'सिलचर-करीमगंज कॉरिडोर' में सक्रिय एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था. यह नेटवर्क कथित तौर पर मिजोरम से भारत के मुख्य हिस्सों में 'मेथ' (नशीले पदार्थों) की खेप पहुंचाने का काम संभालता था.
उसी साल (2025 में), NCB और CRPF ने बराक नदी में एक मोटरबोट को रोककर सिलचर के पास 6.149 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी. जांचकर्ताओं ने बताया कि यह हेरोइन म्यांमार से आई थी और मणिपुर के जंगलों के रास्तों से होते हुए असम तक पहुंचाई गई थी.
सुरक्षा एजेंसियों ने साल 2025 में करीमगंज के जब्रुल हक को गिरफ्तार किया था. उसकी पहचान एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के सरगना के रूप में हुई, जो मिजोरम और त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश की तरफ 'मेथामफेटामाइन' की तस्करी करता था.
सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक और बड़ी चिंता ड्रग्स से होने वाली कमाई को छिपाने के लिए हवाला नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बढ़ता इस्तेमाल है. चिंतुआंग नेटवर्क मामले में एनसीबी (NCB) की जांच के बाद कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और ड्रग्स के पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि अब वित्तीय जांच नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियानों का मुख्य हिस्सा बनती जा रही है.
विशेष रूप से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ड्रग सिंडिकेट्स को पूरी तरह खत्म करने और '2047 तक ड्रग-मुक्त भारत' के सपने को पूरा करने के लिए 'व्होल-ऑफ-गवर्नमेंट' रणनीति के आह्वान के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वोत्तर राज्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के काम को तेज कर दिया है और सीमावर्ती रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी है.
हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि केवल कड़े कानून लागू करने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता. असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने कहा कि बेरोजगारी, उग्रवाद, सीमा पर कमजोर बुनियादी ढांचा और म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता लगातार इस तस्करी को बढ़ावा दे रही है.
उन्होंने कहा, "ड्रग सिंडिकेट्स वहीं फलते-फूलते हैं जहां शासन व्यवस्था में कमियां होती हैं. जब तक सीमा प्रबंधन, क्षेत्रीय सहयोग और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों पर एक साथ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक ये नेटवर्क खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालकर काम करते रहेंगे."
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