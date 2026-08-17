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रामोजी फिल्म सिटी का दौरा बहुत फायदेमंद रहा, म्यांमार से आए प्रतिनिधिमंडल ने कहा

रामोजी फिल्म सिटी में पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के मुताबिक म्यांमार से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया.

Myanmar Delegation Visits Ramoji Film City
म्यांमार से आए प्रतिनिधिमंडल ने रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 2:24 PM IST

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हैदराबाद: म्यांमार के केंद्रीय सूचना मंत्री यू हतिन लिन की नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को दुनिया भर में मशहूर रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया. डेलीगेशन ने हैदराबाद के दौरे के हिस्से के तौर पर फिल्म सिटी का दौरा किया, जिसका मकसद फिल्म रेस्टोरेशन और डिजिटाइजेशन प्रक्रिया का अध्ययन करना था.

रामोजी फिल्म सिटी के वाइस प्रेसिडेंट एवी राव ने पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के अनुसार विदेशी प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया. रामोजी फिल्म सिटी और ईटीवी के प्रतिनिधि ने विजिटर्स को कॉम्प्लेक्स में मौजूद बड़े फिल्म प्रोडक्शन इकोसिस्टम और तकनीकी अवसंरचना के बारे में जानकारी दी.

रामोजी फिल्म सिटी में पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के मुताबिक म्यांमार से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया (ETV Bharat)

डेलीगेशन फिल्म सिटी में सुविधा और फिल्म प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड से प्रभावित हुए और यहां अपनाए गए अभिनव दृष्टिकोण की तारीफ की. चर्चा में ओटीटी प्लेटफॉर्म की ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, सिनेमा और टेलीविजन के लिए क्रिएटिव कंटेंट का तेजी से बदलता माहौल और वित्तीय पहलुओं जैसे कई विषय शामिल थे. दोनों पक्षों ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत मीडिया सिस्टम बनाने और म्यांमार में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए नए मौके बनाने पर फोकस किया.

इस दौरे के बारे में बात करते हुए, म्यांमार के सूचना मंत्री यू हतिन लिन ने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी का दौरा बहुत फायदेमंद रहा . हमें उन अलग-अलग बातों के बारे में जानकारी मिली जो म्यांमार के मीडिया और फिल्म सेक्टर के विकास में मदद करेंगी. हमें उम्मीद है कि यह बातचीत दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए एक मजबूत नींव रखेगी."

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U HTIN LIN
MINISTER FOR INFORMATION
MYANMAR DELEGATION IN HYDERABAD

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