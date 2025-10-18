ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग से कर्नाटक में SIR को रोकने का आग्रह, नागरिक समूहों ने उठाए कई सवाल

बेंगलुरु: 'माई वोट, माई राइट' गठबंधन के लगभग 20 सदस्यों ने शुक्रवार को कर्नाटक के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (जेसीईओ) योगेश से मुलाकात की और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी पर गंभीर आपत्तियां व्यक्त कीं. गठबंधन ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से लंबित कानूनी चुनौतियों के समाधान तक राज्य में एसआईआर की तैयारियों को रोकने का आग्रह किया.

बैठक के दौरान, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (JCEO) योगेश ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत प्रशिक्षण सत्र शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक एसआईआर का कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, "हमने भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तैयारी प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि, हमें कर्नाटक में SIR लागू करने के लिए अभी तक विशिष्ट निर्देश नहीं मिले हैं."

जब प्रतिनिधिमंडल ने बिहार में SIR अभ्यास के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और दोहराव की ओर इशारा किया, तो योगेश ने जवाब दिया, "बिहार मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकता." संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने गठबंधन को आश्वासन दिया कि उनके ज्ञापन की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा.

हाशिए पर पड़े मतदाताओं के छूटने का डर

माई वोट, माई राइट - जो 23 से ज्यादा नागरिक समाज संगठनों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समूहों का एक गठबंधन है- द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में इस बात पर चिंता जताई गई है कि एसआईआर ढांचा मतदाता पंजीकरण में प्रमाण के दायित्व को उलट देता है. नई प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे.

गठबंधन के अनुसार, यह बदलाव गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और प्रवासियों पर असमान रूप से प्रभाव डालेगा, जिनके पास मांगे गए दस्तावेज नहीं हो सकते हैं. समूह ने कहा कि आधार, मनरेगा और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज – जिनका भारत भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है – नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं. ज्ञापन में कहा गया है, "इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदायों के लाखों लोगों के मताधिकार छिन जाने का खतरा है."

ईटीवी भारत से बात करते हुए 'माई वोट, माई राइट' गठबंधन के सदस्य एडवोकेट विनय श्रीनिवास ने कहा, "एसआईआर के नाम पर जो पेश किया जा रहा है, वह संशोधन नहीं, बल्कि नागरिकता का पुनर्सत्यापन है. यह सबूत पेश करने का बोझ आम लोगों पर डालता है, जो असंवैधानिक और घोर अन्यायपूर्ण है. चुनाव आयोग को बिना पूरी जनता से सलाह-मशविरा किए इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए."

गठबंधन ने यह भी बताया कि 1987 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए नियमों में माता-पिता दोनों के जन्म और नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य है - उनके अनुसार यह शर्त संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रतिभू सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार का उल्लंघन करती है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि कड़ी समय-सीमा और डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया के कारण मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, खासकर छात्र और प्रवासी श्रमिक, डिजिटल पहुंच से वंचित रह जाएंगे.

"एनआरसी जैसी" प्रक्रिया

ज्ञापन में एसआईआर को 'नागरिकता के लिए खतरा' बताया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि चुनाव अधिकारियों को नागरिकता अधिनियम के तहत "संदिग्ध विदेशी नागरिकों" के मामलों को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का अधिकार दिया गया है. ऐसे माहौल में जहां हाशिए पर पड़े समूहों पर पहले से ही "अवैध प्रवासी" होने के झूठे आरोप लग रहे हैं, ऐसे प्रावधानों के बारे में उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे लक्षित उत्पीड़न बढ़ सकता है.