ETV Bharat / bharat

मैंने सोच-समझकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया : सीवी आनंद बोस

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से सीवी आनंद बोस ने अपने अचानक इस्तीफा देने पर कहा कि उन्होंने ये फैसला बहुत 'सोच-समझकर लिया था.

Former West Bengal Governor C V Ananda Bose
पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सी वी आनंद बोस (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने रविवार को कहा कि उन्होंने सोच-समझकर पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था और इसका कारण उचित समय आने तक गोपनीय रहेगा.

कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बोस ने कहा कि वह अपना वोट डालने के लिए बंगाल आएंगे. केरल के मूल निवासी सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने से ठीक एक सप्ताह पूर्व ही बंगाल के वोटर बने थे.

बोस ने कहा, ‘‘मैंने सोच-समझकर इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण उचित समय आने तक गोपनीय रहेंगे.’’

जब पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर सीवी आनंद बोस से जब उनके पद से इस्तीफे की वजह पूछी गई, तो उन्होंने कहा, "...खेल में एक नियम होता है. खेल का एक नियम यह भी है कि खेल कब खत्म करना है. जब कोई एंट्री होती है, तो गवर्नर के तौर पर मुझे पता था कि कोई एग्जिट भी होगा. मुझे खुद फैसला करने का मौका दिया गया, मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया."

बोस ने कहा कि मैंने यहां गवर्नर के तौर पर 1200 दिन पूरे कर लिए हैं, जिसका क्रिकेट की भाषा में मतलब है, 12 सेंचुरी. यह काफी है. रुकने का भी एक समय होता है, मैंने सोचा कि मेरे लिए एग्ज़िट करने का यह सही समय है."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य में कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन और आदिवासी उत्पीड़न पर व्यक्त की गई चिंता पर पूछे गए सवाल पर, बोस ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया.

हालांकि बोस ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति बहुत अनुभवी, संतुलित और अत्यंत गरिमामय व्यक्तित्व की धनी हैं. उन्होंने जो कहा, उसके पीछे उनके कुछ कारण जरूर रहे होंगे. लेकिन राष्ट्रपति के कथन पर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है.’’

कौन हैं सीवी आनंद बोस
सीवी आनंद बोस केरल के कोट्टायम के रहने वाले हैं. वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी हैं. वर्तमान मेघालय सरकार में वह सलाहकार हैं. वह लोक सेवक, आवास विशेषज्ञ, लेखक और वक्ता भी हैं.बोस विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव का पद भी संभाल चुके हैं. इसके अलावा वो हैबिटेट अलायंस के अध्यक्ष भी हैं और यूएन हैबिटेट गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं. उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी पी.के. वासुदेवन नायर थे. वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे. इसलिए उनके नाम में ‘बोस’ जोड़ा गया. बोस को 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था.वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का इस्तीफा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, आरएन रवि होंगे नए गवर्नर

TAGGED:

WEST BENGAL GOVERNOR
GOVERNOR RESIGNATION REASONS
सीवी आनंद बोस इस्तीफा
पश्चिम बंगाल राज्यपाल
CV ANANDA BOSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.