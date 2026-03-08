मैंने सोच-समझकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया : सीवी आनंद बोस
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से सीवी आनंद बोस ने अपने अचानक इस्तीफा देने पर कहा कि उन्होंने ये फैसला बहुत 'सोच-समझकर लिया था.
Published : March 8, 2026 at 4:07 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने रविवार को कहा कि उन्होंने सोच-समझकर पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था और इसका कारण उचित समय आने तक गोपनीय रहेगा.
कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बोस ने कहा कि वह अपना वोट डालने के लिए बंगाल आएंगे. केरल के मूल निवासी सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने से ठीक एक सप्ताह पूर्व ही बंगाल के वोटर बने थे.
#WATCH | Kolkata: When asked about the reasaon of his resignation from the post, former West Bengal Governor CV Ananda Bose says, " ...there is a rule in sports. rules of the game are also to know when to end the game. when there is an entry, as governor, i knew that there would… pic.twitter.com/F2OUbtwcru— ANI (@ANI) March 8, 2026
बोस ने कहा, ‘‘मैंने सोच-समझकर इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण उचित समय आने तक गोपनीय रहेंगे.’’
जब पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर सीवी आनंद बोस से जब उनके पद से इस्तीफे की वजह पूछी गई, तो उन्होंने कहा, "...खेल में एक नियम होता है. खेल का एक नियम यह भी है कि खेल कब खत्म करना है. जब कोई एंट्री होती है, तो गवर्नर के तौर पर मुझे पता था कि कोई एग्जिट भी होगा. मुझे खुद फैसला करने का मौका दिया गया, मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया."
बोस ने कहा कि मैंने यहां गवर्नर के तौर पर 1200 दिन पूरे कर लिए हैं, जिसका क्रिकेट की भाषा में मतलब है, 12 सेंचुरी. यह काफी है. रुकने का भी एक समय होता है, मैंने सोचा कि मेरे लिए एग्ज़िट करने का यह सही समय है."
#WATCH | Kolkata: Former West Bengal Governor CV Ananda Bose says, " the fact remains that i have taken a conscious decision to resign. the reasons for this will remain confidential till the right time comes." pic.twitter.com/BaiG57SiR0— ANI (@ANI) March 8, 2026
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य में कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन और आदिवासी उत्पीड़न पर व्यक्त की गई चिंता पर पूछे गए सवाल पर, बोस ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया.
हालांकि बोस ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति बहुत अनुभवी, संतुलित और अत्यंत गरिमामय व्यक्तित्व की धनी हैं. उन्होंने जो कहा, उसके पीछे उनके कुछ कारण जरूर रहे होंगे. लेकिन राष्ट्रपति के कथन पर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है.’’
#WATCH | Kolkata: When asked about the reasaon of his resignation from the post, former West Bengal Governor CV Ananda Bose says, " wherever there is an entry, there is an exit. i have completed 1200 days as governor here, which in cricket terms means, 12 centuries. that's enough.… pic.twitter.com/eq5D9iv7Tf— ANI (@ANI) March 8, 2026
कौन हैं सीवी आनंद बोस
सीवी आनंद बोस केरल के कोट्टायम के रहने वाले हैं. वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पूर्व अधिकारी हैं. वर्तमान मेघालय सरकार में वह सलाहकार हैं. वह लोक सेवक, आवास विशेषज्ञ, लेखक और वक्ता भी हैं.बोस विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव का पद भी संभाल चुके हैं. इसके अलावा वो हैबिटेट अलायंस के अध्यक्ष भी हैं और यूएन हैबिटेट गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं. उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी पी.के. वासुदेवन नायर थे. वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे. इसलिए उनके नाम में ‘बोस’ जोड़ा गया. बोस को 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था.वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं.
