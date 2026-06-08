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मेरी आवाजाही पर रोक लगाने के साथ सुरक्षा भी घटाई: आप MLA मेहराज मलिक

आप विधायक मेहराज मलिक ( file photo-ANI )

श्रीनगर: जेल से रिहा होने के बाद, जम्मू-कश्मीर से आम आदमी पार्टी (AAP) के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक ने कहा कि उनके आने-जाने पर रोक लगा दी गई है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के प्रस्तावित सम्मेलन करने की इजाजत नहीं दी गई. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वह 2024 के चुनावों में चुने गए थे वहां प्रशासन या पुलिस उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र से आगे जाने या लोगों या अपने कार्यकर्ताओं के साथ सभा करने की अनुमति नहीं दे रहा है. मलिक ने डोडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार गजय सिंह राणा को 4,538 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. मलिक, जो डोडा से एक चुने हुए स्वतंत्र जिला विकास परिषद (DDC) सदस्य थे, उन्हें 23,228 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी राणा को 18,690 वोट मिले. उनके दूसरे विरोधी उम्मीदवार दो पूर्व मंत्री थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सुहरवर्दी और कांग्रेस के अब्दुल मजीद वानी. “सभी विधायक और नेता जम्मू-कश्मीर के किसी भी हिस्से में आने-जाने के लिए आजाद हैं और उन्हें सुरक्षा दी गई है, लेकिन मेरे आने-जाने पर रोक लगा दी गई है और मेरी सुरक्षा भी घटाकर सिर्फ दो पीएसओ (निजी सुरक्षा ऑफिसर) कर दी गई है. जम्मू-कश्मीर में आप के प्रदेश अध्यक्ष मलिक ने कहा, "मुझे समझ नहीं आता क्यों. सिविल या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई लिखा हुआ कारण नहीं बताया गया है." मलिक को पिछले साल सितंबर में डोडा के तत्कालीन जिला अधिकारी हरविंदर सिंह ने जिला प्रशासन के खिलाफ विवादित बयानों और आरोपों के लिए सख्त सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत जेल भेज दिया था. इस साल 28 अप्रैल को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उनका पीएसए रद्द कर दिया था. उन्होंने दावा किया, “मेरी रिहाई के बाद, मेरे आने-जाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है, और सुरक्षा कम कर दी गई है। कुछ दिन पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किश्तवाड़ में नशा मुक्त रैली की, लेकिन मुझे श्रीनगर या जम्मू जाने की इजाजत नहीं दी गई.” मलिक ने कहा कि उनकी पाबंदियों के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है. “डोडा चुनाव क्षेत्र में मेरी आवाजाही सीमित है. मुझे अपने घर पर सभा करने की अनुमति नहीं है." उन्होंने कहा, "प्रशासन या कानून और व्यवस्था मशीनरी की तरफ से कोई लिखा हुआ निर्देश नहीं है, बल्कि सिर्फ बोलकर मना किया गया है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब सभी विधायक आजादी से घूम रहे हैं, तो एक विधायक को आने-जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है." उन्होंने कहा कि उन्होंने घाटी के 10 जिलों में अपने प्रस्तावित सम्मेलनों के बारे में कश्मीर के संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है और संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को भी बताया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है. मैंने कश्मीर के संभागीय आयुक्त और दूसरे संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की, लेकिन उनकी तरफ से कोई 'भरोसेमंद जवाब' नहीं मिला.