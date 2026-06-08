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मेरी आवाजाही पर रोक लगाने के साथ सुरक्षा भी घटाई: आप MLA मेहराज मलिक

जम्मू कश्मीर के आप पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक ने कहा है कि उनके कहीं भी आने-जाने पर रोक लगी है.

AAP MLA Mehraj Malik
आप विधायक मेहराज मलिक (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 2:36 PM IST

6 Min Read
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श्रीनगर: जेल से रिहा होने के बाद, जम्मू-कश्मीर से आम आदमी पार्टी (AAP) के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक ने कहा कि उनके आने-जाने पर रोक लगा दी गई है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के प्रस्तावित सम्मेलन करने की इजाजत नहीं दी गई.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वह 2024 के चुनावों में चुने गए थे वहां प्रशासन या पुलिस उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र से आगे जाने या लोगों या अपने कार्यकर्ताओं के साथ सभा करने की अनुमति नहीं दे रहा है.

मलिक ने डोडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार गजय सिंह राणा को 4,538 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था.

मलिक, जो डोडा से एक चुने हुए स्वतंत्र जिला विकास परिषद (DDC) सदस्य थे, उन्हें 23,228 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी राणा को 18,690 वोट मिले. उनके दूसरे विरोधी उम्मीदवार दो पूर्व मंत्री थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सुहरवर्दी और कांग्रेस के अब्दुल मजीद वानी.

“सभी विधायक और नेता जम्मू-कश्मीर के किसी भी हिस्से में आने-जाने के लिए आजाद हैं और उन्हें सुरक्षा दी गई है, लेकिन मेरे आने-जाने पर रोक लगा दी गई है और मेरी सुरक्षा भी घटाकर सिर्फ दो पीएसओ (निजी सुरक्षा ऑफिसर) कर दी गई है. जम्मू-कश्मीर में आप के प्रदेश अध्यक्ष मलिक ने कहा, "मुझे समझ नहीं आता क्यों. सिविल या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई लिखा हुआ कारण नहीं बताया गया है."

मलिक को पिछले साल सितंबर में डोडा के तत्कालीन जिला अधिकारी हरविंदर सिंह ने जिला प्रशासन के खिलाफ विवादित बयानों और आरोपों के लिए सख्त सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत जेल भेज दिया था. इस साल 28 अप्रैल को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उनका पीएसए रद्द कर दिया था.

उन्होंने दावा किया, “मेरी रिहाई के बाद, मेरे आने-जाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है, और सुरक्षा कम कर दी गई है। कुछ दिन पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किश्तवाड़ में नशा मुक्त रैली की, लेकिन मुझे श्रीनगर या जम्मू जाने की इजाजत नहीं दी गई.”

मलिक ने कहा कि उनकी पाबंदियों के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है. “डोडा चुनाव क्षेत्र में मेरी आवाजाही सीमित है. मुझे अपने घर पर सभा करने की अनुमति नहीं है."

उन्होंने कहा, "प्रशासन या कानून और व्यवस्था मशीनरी की तरफ से कोई लिखा हुआ निर्देश नहीं है, बल्कि सिर्फ बोलकर मना किया गया है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब सभी विधायक आजादी से घूम रहे हैं, तो एक विधायक को आने-जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है."

उन्होंने कहा कि उन्होंने घाटी के 10 जिलों में अपने प्रस्तावित सम्मेलनों के बारे में कश्मीर के संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है और संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को भी बताया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है.

मैंने कश्मीर के संभागीय आयुक्त और दूसरे संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की, लेकिन उनकी तरफ से कोई 'भरोसेमंद जवाब' नहीं मिला.

मलिक ने कहा कि जो अधिकारी उनके आने-जाने पर रोक लगाते हैं, शहर में "मेरे लिए सुरक्षा रिस्क" हैं, तो उनकी सुरक्षा कम करने के बजाय उन्हें और सुरक्षा दी जानी चाहिए. “अगर मुझे सुरक्षा का खतरा है, तो मुझे और सुरक्षा मिलनी चाहिए. लेकिन मैं हैरान हूं कि मुझे सिर्फ दो पीएसओ दिए गए हैं. जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में किसी जगह या इवेंट में जाता हूं तो कोई एस्कॉर्ट या दूसरा सुरक्षा कवर नहीं दिया जाता."

उन्होंने कहा, "मेरी रिहाई के बाद, मुझे डोडा जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है. पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 'जिले से बाहर मत जाना' और ये बातें बोलकर कही जाती हैं."

मलिक ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें श्रीनगर में सिविल सचिवालय जाने की इजाजत मिलेगी या विधानसभा में. उन्होंने कहा कि उन्होंने अब डीजीपी नलिन प्रभात को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उनके संवैधानिक अधिकारों को खतरा है और देश में बोलने और घूमने-फिरने की उनकी आजादी के अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है.

“..मेरा कोई राजनीतिक अशांति या अशांति पैदा करने का कोई इरादा नहीं है. मेरे दौरे का एकमात्र मकसद अपने समर्थकों के साथ एक स्वस्थ सार्वजनिक बातचीत करना है.

लेकिन जम्मू और कश्मीर पुलिस जो बेमेल बातें बना रही है, उससे यह बात और पक्की हो जाती है कि मेरे संवैधानिक अधिकार खतरे में हैं और मेरे देश की सीमाओं के अंदर बोलने की आजादी और घूमने-फिरने की आजादी के अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है.

कृपया इस मामले को जल्द से जल्द देखें क्योंकि मेरे कई स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है.

लोकतंत्र का बने रहना संविधान और उसके द्वारा दिए गए अधिकारों के पालन पर निर्भर करता है. मलिक ने पत्र में कहा, "मेरे मामले में, मेरे अधिकारों का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है." उन्होंने डीजीपी से अपील की कि वे उन्हें और उनकी टीम को जम्मू-कश्मीर के उनके राजनीतिक टूर को आगे बढ़ाने में मदद करें.

अपनी पार्टी के नेता पर लगी पाबंदियों से नाराज आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन पाबंदियों पर सवाल उठाए.

केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, “पहले तो आपने मेहराज मलिक को पूरी तरह से मनगढ़ंत केस में जेल में डाल दिया. जब से वह जेल से लौटे हैं, पूरे राज्य के लोग उनसे मिलना चाहते हैं. आप उन्हें अपने राज्य में घूमने और आम लोगों से मिलने से कैसे रोक सकते हैं.”

आप प्रवक्ता मुदासिर हसन ने कहा कि पार्टी ने कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले से शुरू करते हुए सभी 20 जिला मुख्यालय में सम्मेलनों और बैठक करने का प्लान बनाया है, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई है. हसन ने ईटीवी भारत को बताया, "7 जून को हमने अनंतनाग में एक सम्मेलन किया था, लेकिन कोई अनुमति नहीं दी गई." उन्होंने कहा कि वे प्रतिबंध के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं."

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