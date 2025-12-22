ETV Bharat / bharat

हुमायूं कबीर का नई पार्टी बनाने का ऐलान, बोले- मेरा झंडा जल्द ही पूरे बंगाल में लहराएगा

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज अपनी नई राजनीतिक पार्टी की औपचारिक घोषणा करने वाले हैं.

Humayun Kabir forming new party
तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 12:39 PM IST

4 Min Read
मुर्शिदाबाद: तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी का झंडा जल्द ही पूरे पश्चिम बंगाल में दिखेगा. उन्होंने कहा कि सत्तारुढ पार्टी से अलग होने के बावजूद वह राज्य के आम लोगों के लिए काम करते रहेंगे.

अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कबीर आज दिन में अपनी नई राजनीतिक पार्टी की औपचारिक घोषणा करने वाले हैं. आईएएनएस से ​​बात करते हुए कबीर ने कहा, 'मैं खुश हूं, मैं जनता को काम करने के लिए एक नया संदेश दे रहा हूं. तो, बंगाल के आम आदमी, आबादी, मैं सभी लोगों को सुबह का मैसेज दूंगा. अगले दिन मेरा मकसद आम आदमी के लिए काम करना है. मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करूंगा.'

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (ANI)

पार्टी लॉन्च करने के साथ ही कबीर अपने पदाधिकारियों और कुछ जिलाध्यक्षों के नामों की भी घोषणा करेंगे. उन्होंने दावा किया है कि नई पॉलिटिकल पार्टी अगले साल होने वाले राज्य चुनावों में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है. सस्पेंडेड विधायक ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनकी नई पार्टी के कैंडिडेट अच्छी-खासी सीटें जीतेंगे, जिससे चुनावों के बाद अगली राज्य कैबिनेट बनने में यह एक अहम फैक्टर बन जाएगा.

घोषणा से पहले उम्मीद जताते हुए कबीर ने कहा कि पार्टी का झंडा जिसे सोमवार को बाद में दिखाया जाएगा जल्द ही पूरे राज्य में फहराया जाएगा. मैंने अभी तक अपना झंडा नहीं दिखाया है. आज मैं इसे दिखाऊंगा. जल्द ही यह पूरे बंगाल में कोलकाता, काकदीप, कूच बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और पूरे राज्य में फहराया जाएगा. जहां तक ​​मुर्शिदाबाद की बात है, यह मेरा जन्मस्थान है, और मेरा इससे एक खास कनेक्शन है.'

कबीर ने आईएएनएस को बताया, 'मेरी पार्टी का झंडा यहां फहराया जाएगा, यह पक्का हो गया है.' यह घोषणा मिर्ज़ापुर से की जाएगी, जो बेलडांगा के पास है, जहां कबीर द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद की जगह भी है. उन्होंने आगे कहा कि यह इवेंट सोमवार को दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 3 बजे तक चलेगा. इस इवेंट के दौरान मेरी पार्टी के पदाधिकारियों के बारे में एक घोषणा की जाएगी. पश्चिम मेदिनीपुर के अल हाज हाजी मेरे अच्छे जान-पहचान वाले हैं.'

कबीर ने कहा, 'उन्होंने नई पार्टी की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जताई है. उनके नाम की घोषणा की जाएगी.' उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही अपने समर्थकों के साथ बरहमपुर से एक रोड शो निकालेंगे. हालांकि कबीर ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई पार्टी का नाम नहीं बताया है, लेकिन उनके एक करीबी व्यक्ति ने कहा कि दो नामों पर विचार किया जा रहा है - इंडियन कंजर्वेटिव पार्टी और जनता उन्नयन पार्टी. तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड विधायक ने पार्टी के चुनाव चिह्न के लिए अपनी पसंदीदा पसंद के बारे में भी बताया है.

उनके अनुसार, 'उनकी पहली पसंद 'टेबल' है, उसके बाद 'जुड़वां गुलाब' है. उन्होंने कहा, 'अगर मुझे दोनों में से कोई भी नहीं मिला, तो मैं तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचूंगा.' पार्टी लीडरशिप द्वारा कई मौकों पर आलोचना किए जाने के बाद कबीर को इस महीने की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस से आधिकारिक रूप सस्पेंड कर दिया गया था. यह सस्पेंशन 6 दिसंबर को बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह से कुछ दिन पहले हुआ. प्रस्तावित मस्जिद का मकसद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 दिसंबर, 1992 को गिराए जाने से पहले मौजूद मूल ढांचे की नकल करना है.

संपादक की पसंद

