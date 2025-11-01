चुनाव आयोग के खिलाफ MVA और MNS के 'सत्य मार्च' को पुलिस परमीशन नहीं, ये है वजह
विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है कि वह बीजेपी के साथ मिला हुआ है. विस्तार से जानिए.
Published : November 1, 2025 at 11:18 AM IST
मुंबई: महाराष्ट्र में पुलिस और विपक्षी गठबंधन के बीच रैली निकालने को लेकर विरोध की स्थिति पैदा हो गई है. महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आज शनिवार 1 नवंबर को 'सत्य मार्च' संयुक्त रैली निकालने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने इसकी परमीशन नहीं दी है. वहीं, विपक्षी दल अनुमति ना मिलने के बावजूद भी अपनी रैली जारी करने के लिए तैयार हैं. यह रैली दोपहर 1 बजे मुंबई के मेट्रो सिनेमा से शुरू होकर बीएमसी कार्यालय तक निकाली जाएगी.
बता दें, यह रैली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के विरोध में आयोजित की जा रही है. विपक्षी दलों का आरोप है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में लगभग 96 लाख फर्जी वोट जोड़े गए थे. चुनाव आयोग के खिलाफ निकाले जाने वाले मार्च को पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परमीशन नहीं दी. विपक्षी गठबंधन राज्य में वोटर लिस्ट में हुईं कथित गड़बड़ियों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाना चाहता था. रैली में एमवीए और एमएनएस दोनों के तमाम नेताओं के शामिल होने की संभावना है, जिनमें राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे शामिल हैं.
इससे पहले 26 अक्टूबर को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए दावा किया कि 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं. स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा कि अभी-अभी विश्वसनीय जानकारी मिली है कि 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं. यह महाराष्ट्र और देश के मतदाताओं का अपमान है. सभी समूह अध्यक्षों (ग्रुप प्रेसिडेंट), शाखा अध्यक्षों और चुनाव सूची प्रमुखों को घर-घर जाकर वोटों की गिनती करनी चाहिए. मैं चुनाव आयोग से कह रहा हूं कि जब तक यह साफ नहीं हो जाता, तब तक महाराष्ट्र में चुनाव न कराए जाएं.
वहीं, शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ठाकरे के दावे का समर्थन करते हुए चुनाव के दौरान चुनावी अनियमितताओं और 'मैच फिक्सिंग' का आरोप लगाया है और इसकी गहन जाxच की आवश्यकता पर बल दिया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर 'मैच फिक्सिंग' करने और चुनाव लड़ने का आरोप लगाया. इस बीच, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा की खुलकर आलोचना की है और उस पर सत्ता हथियाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यान देने में चुनाव आयोग की अनिच्छा पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण आज यह प्रदर्शन हुआ.
उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी समेत हमारी सभी विपक्षी पार्टियाँ इसमें शामिल हैं. उन्होंने (एनडीए) वोट चुराकर सत्ता हथिया ली। यह चोरी पकड़ी जा चुकी है, फिर भी चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है. इसीलिए आज यह धरना-प्रदर्शन हो रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर उसे चुनाव जीतने में मदद कर रहा है.
इससे पहले, एनसीपी-एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कथित वोट चोरी के खिलाफ मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन में मतदाता सूची में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया थ.। उन्होंने विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि 130 नाम एक ही पते से जुड़े हैं, जिनमें नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त का नाम भी शामिल है, जबकि उनका निवास एक आधिकारिक बंगला है.
