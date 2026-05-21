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'हर दिन 1000 रुपए की कमाई..' महिलाएं बोलीं- शाही लीची का सीजन है तो मुमकिन है

सिर्फ स्वाद ही नहीं लीची से रोजगार के अवसर भी ( ETV Bharat )

300 से 1000 रुपए की कमाई : कई बागान मालिक महिलाओं के लिए खाने और नाश्ते की भी व्यवस्था करते हैं. इस सीजन में महिलाएं प्रतिदिन 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कमाई कर लेती हैं. यही कमाई कई परिवारों के लिए पूरे साल राहत का सहारा बनती है.

महिलाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा मौसम : मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में लीची का सीजन महिलाओं के लिए किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता. गांव की महिलाएं सुबह होते ही बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बागानों की ओर निकल पड़ती हैं. यहां लीची की तुड़ाई, छंटाई, पैकिंग और बाजार तक पहुंचाने का काम किया जाता है.

''औसतन 50 मजदूर प्रति बाग के हिसाब से देखें तो जिले के तीन हजार बागों में डेढ़ लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिलता है. इसके अलावा जिले में संचालित प्रोसेसिंग यूनिटों में लीची के छिलके और बीज निकालने, सफाई, ग्रेडिंग तथा भंडारण जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में महिला मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को भी मौसमी रोजगार मिलता है.'' - बच्चा प्रसाद सिंह, बिहार लीची एसोसिएशन

बड़ी संख्या में लोगों को मिलता है रोजगार : बिहार लीची एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में करीब 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तीन हजार से अधिक छोटे-बड़े लीची के बाग हैं. छोटे बागों में 25 से 50 मजदूर, जबकि बड़े बागों में 75 से 150 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है. इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है.

300 से 500 करोड़ का टर्नओवर : मुजफ्फरपुर में हर साल लीची कारोबार का कुल टर्नओवर लगभग 300 से 500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. इस उद्योग से लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, पैकिंग कर्मचारी और स्थानीय महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं. आमदनी के नजरिए से सभी लोगों को लीची का बेसब्री से इंतजार रहता है.

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान विश्व प्रसिद्ध शाही लीची से है. गर्मियों के मौसम में जब बागानों में लाल रंग की लीचियां पकने लगती हैं तो सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि गांवों की जिंदगी भी बदलने लगती है. अभी शाही लीची का सीजन चल रहा है तो ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में भी बहार आ गई हैं. इससे हजारों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है. जिसमें महिलाएं कटाई-छंटाई और पैकिंग का काम कर खुद को सशक्त बना रही हैं.

लीची का सीजन खुशियां लेकर आता है : मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड की रहने वाली प्रमिला देवी बताती हैं कि लीची का मौसम उनके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. पूरे साल गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम रहते हैं, जब लीची नहीं रहती तो 100 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए पूरे साल इसी मौसम का इंतजार रहता है.

''मेरे परिवार में चार सदस्य हैं और घर का खर्च चलाना आसान नहीं होता. ऐसे में लीची का सीजन राहत लेकर आता है. कई बार एक दिन में हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है. इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई, खाने-पीने और अन्य जरूरतों को पूरा किया जाता है.''- प्रमिला देवी, लीची बागान में काम करने वाली महिला

सिर्फ स्वाद ही नहीं लीची से रोजगार के अवसर भी (ETV Bharat)

'टूटा हाथ लेकिन नहीं टूटी हिम्मत' : बोचहां गांव की सीमा देवी संघर्ष और मेहनत की मिसाल बन चुकी हैं. एक हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद वह लीची सीजन में पूरे उत्साह के साथ काम करती हैं. सीमा देवी कहती हैं, मेरा एक हाथ टूटा हुआ है लेकिन दूसरे हाथ से काम कर लेती हूं. लीची का मौसम हमारे लिए सबसे बड़ी राहत लेकर आता है.

''लीची के मौसम में घर में अच्छा खाना बन पाता है और बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं. कई बार मेरी कमाई एक हजार रुपये प्रतिदिन तक पहुंच जाती है. बाकी महीनों में मुझे मुजफ्फरपुर शहर के सरैयागंज इलाके में मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन लीची सीजन के दौरान गांव में ही रोजगार मिलता है.''- सीमा देवी, लीची बागान में काम करने वाली महिला

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

लीची से मजदूरी और फिर छोटा कारोबार : बोचहां गांव की फूलों देवी लीची की कमाई से छोटा कारोबार भी करती हैं. वह पहले बागानों में लीची तोड़ने का काम करती हैं और फिर उसी कमाई से लीची खरीदकर शहर में बेचती हैं. इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है.

'काम मिलने से घर की आर्थिक हालत सुधरी' : फूलों देवी बताती हैं कि उनके बच्चे भी इस काम में मदद करते हैं. परिवार के सभी सदस्य मिलकर लीची की तुड़ाई और बिक्री का काम करते हैं. वह कहती हैं कि एक महीने तक लगातार काम मिलने से घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो जाता है. हालांकि लीची सीजन खत्म होने के बाद रोजगार की समस्या फिर सामने आ जाती है. ऐसे समय में फूलों देवी मुढ़ी, कचरी और समोसा बेचकर परिवार का खर्च चलाती हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का जरिया बनी लीची : ग्रामीण महिलाओं के लिए शाही लीची सिर्फ एक फल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का माध्यम बन चुकी है. यह सीजन उनके घरों की आर्थिक चिंता कम करता है और बच्चों की पढ़ाई व परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. लीची बागान में एक महीने के काम से पूरे साल का घर का खर्च चलाने का जरिया बना जाता है.

क्यों खास है मुजफ्फरपुर की शाही लीची : मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास, सुगंध और पतले छिलके के लिए देश-दुनिया में मशहूर है. इसका गूदा बेहद रसदार होता है जबकि बीज छोटा होता है. यही वजह है कि इसकी मांग देश के बड़े शहरों से लेकर विदेशों तक बनी रहती है.

लीची दे रहा महिलाओं को रोजगार (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग : मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों की मिट्टी, तापमान और जलवायु इस लीची को खास स्वाद देती है. इसकी विशेषता को देखते हुए इसे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग भी मिल चुका है. सीजन के दौरान यहां से हजारों टन लीची दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु समेत कई शहरों में भेजी जाती है.

लीची से महिलाओं को राहत : मुजफ्फरपुर के गांवों में लीची पकने के साथ ही उम्मीदें भी फलने लगती हैं. एक महीने तक चलने वाला यह सीजन हजारों महिलाओं और परिवारों के लिए मुस्कान और राहत लेकर आता है. यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पूरे साल इस मौसम का इंतजार करती हैं.

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