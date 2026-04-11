ETV Bharat / bharat

खाड़ी में तनाव के बीच अबूधाबी से लौटे मुजफ्फरपुर के मजदूर, सुनाई डर और धमाकों की दास्तान

अमेरिका-इजरायल और ईरान तनाव के चलते अबू धाबी तक दहशत फैली. अपने घर मुजफ्फरपुर लोटे मजदूरों ने बताई आंखों देखी. पढ़ें खबर-

US ISRAEL IRAN WAR
अबू धाबी से लौटे युवक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 6:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के बीच तनाव ने खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया था. इस संघर्ष के कारण अबू धाबी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगहों पर भी मिसाइल हमलों और अलर्ट की खबरें आम हो गई थी. युद्ध जैसे हालात ने वहां काम कर रहे भारतीय मजदूरों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है. वहां से वापस आए मुजफ्फरपुर के मजदूरों ने भी दर्द जाहिर किया है.

मुजफ्फरपुर के लाल बाबू सहनी की वापसी: मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित कथैया गांव के रहने वाले लाल बाबू सहनी समेत उनके छोटे भाई और गांव के अन्य मजदूर हाल ही में अबू धाबी से जान बचाकर भारत लौट आए हैं. बीते मंगलवार की रात करीब 9 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे इन मजदूरों के चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में अभी भी दहशत साफ झलक रही थी.

अबू धाबी से लौटे लाल बाबू सहनी (ETV Bharat)

दो साल की मेहनत पर पानी फिरा: लाल बाबू सहनी ने बताया कि वे पिछले दो साल से अबू धाबी में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे. अचानक हालात बिगड़ने लगे. लगातार हमलों की खबरें आने लगीं और एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा था. कंपनी द्वारा दिए गए टिकट भी रद्द हो गए, जिससे मजबूरी में अपने खर्च पर महंगे टिकट लेकर वापसी करनी पड़ी.

12 मजदूरों की सामूहिक वापसी: एक टिकट के लिए 35 से 40 हजार रुपये तक खर्च करने पड़े. कुल 12 लोग एक साथ लौटे, जिनमें कथैया गांव के चार लोग शामिल हैं. लाल बाबू ने कहा कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हर पल जान जाने का भय सताने लगा था.

अलर्ट मैसेज से शुरू होती थी दहशत: जब भी कोई हमला होने वाला होता, मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ जाता. फोन बंद रहने के बावजूद तेज आवाज में अलर्ट बजता. मैसेज मिलते ही लोग डरकर कमरे में छिप जाते, लेकिन कमरे में भी मिसाइल गिरने का डर बना रहता. कई बार खुले मैदान में खड़े होकर बचने की कोशिश करते.

दिल दहला देने वाली घटना: डिफेंस सिस्टम मजबूत था, ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो जातीं, लेकिन मलबे का डर हमेशा रहता. एक बार उनके कमरे से महज तीन किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी, जिसे डिफ्यूज किया गया, लेकिन कई छोटे धमाके हुए. तेज आवाज और आग ने सबको बुरी तरह डरा दिया.

फोटो-वीडियो लेने पर कंपनी की सख्ती: इस दौरान कंपनियों ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी. किसी भी कर्मचारी को फोटो या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी. मजदूरों के मोबाइल से कैमरा तक डिलीट करवा दिया गया ताकि कोई वीडियो सोशल मीडिया पर न जाए.

"एक बार मेरे कमरे से करीब तीन किलोमीटर दूर एक मिसाइल गिरी थी, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन उससे कई छोटे धमाके हुए. उस समय इतनी तेज आवाज आई कि दिल दहल गया. आग भी लग गई थी. हम लोग काफी डर गए थे. इस दौरान वहां की कंपनियों ने भी सख्ती बढ़ा दी थी. किसी भी कर्मचारी को फोटो या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी. हम लोगों के मोबाइल से कैमरा तक डिलीट करवा दिया गया था, ताकि कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर न जाए.”-लाल बाबू सहनी, अबू धाबी से लौटा युवक

US ISRAEL IRAN WAR
लाल बाबू सहनी और उनके भाई (ETV Bharat)

परिवार का दबाव और भाई की शादी का इंतजार: घर से लगातार फोन आते कि किसी तरह वापस लौट आओ. लाल बाबू के छोटे भाई की इस महीने 20 तारीख को शादी है, इसलिए भी वे जल्द घर पहुंचना चाहते थे. परिवार की चिंता ने वापसी की मजबूरी और बढ़ा दी.

दीपू की छह महीने की नौकरी पर संकट: कथैया गांव के ही युवा दीपू करीब छह-सात महीनों से अबू धाबी की प्राइवेट कंपनी ‘यूरो मैकेनिकल’ में काम कर रहे थे. अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने पर कंपनी ने एहतियातन उन्हें भारत भेज दिया. दीपू का अनुभव भी डराने वाला रहा.

अबू धाबी से लौटे दीपू (ETV Bharat)

अमेरिकी बेस कैंप के पास धमाका: दीपू बताते हैं कि उनके रहने की जगह से लगभग 6 किलोमीटर दूर अमेरिका का एक बेस कैंप था. एक दिन अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। कमरे में बैठे सब घबरा गए. दिल दहल गया कि कहीं स्थिति और खराब न हो जाए.

500-600 मजदूरों को सेफ रूम में पनाह: उस इलाके में 500 से 600 लोग एक साथ रहकर काम करते थे. तनाव बढ़ने पर कंपनी ने सुरक्षा इंतजाम किए. खतरे की सूचना पर तुरंत अलर्ट मैसेज आता और सभी सेफ रूम में चले जाते. क्लियर मैसेज आने तक वहां रुकते.

कंपनी ने उठाया यात्रा खर्च: स्थिति संवेदनशील बनी रहने के कारण कंपनी ने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर भेजने का फैसला लिया. दीपू को 6 मार्च को अबू धाबी से फ्लाइट दी गई. अहमदाबाद, दिल्ली होते हुए पटना पहुंचे. पूरा सफर का खर्च कंपनी ने खुद उठाया.

“जब भी कोई घटना होने की संभावना रहती थी, हमें तुरंत मोबाइल पर अलर्ट मैसेज मिल जाता था. इसके बाद हम सभी लोग सेफ रूम में चले जाते थे. वहां तब तक रहते थे, जब तक क्लियर का मैसेज नहीं आ जाता था. स्थिति लगातार संवेदनशील बनी रहने के कारण कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर भेजने का फैसला लिया. मुझे भी छुट्टी देकर भारत भेज दिया गया.”-दीपू, अबू धाबी से लौटा युवक

US ISRAEL IRAN WAR
दीपू को कंपनी ने वापस भेजा (ETV Bharat)

परिवार में खुशी, लेकिन भविष्य अनिश्चित: दीपू के घर लौटने से परिवार में खुशी का माहौल है. पिता पुलेंद्र सिंह खेती करते हैं. बड़े भाई गुजरात में काम करते हैं. दीपू की वापसी से बड़ी राहत मिली, लेकिन गांव में उनकी कहानी अभी चर्चा का विषय है.

मजबूरी में फिर विदेश जाना पड़ेगा: दीपू और लाल बाबू जैसे कई मजदूर कहते हैं कि हालात सामान्य होने पर दोबारा विदेश जाना पड़ सकता है. भारत में पर्याप्त रोजगार नहीं है, इसलिए मजबूरी में खाड़ी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है.

खाड़ी में भारतीय मजदूरों की सुरक्षा बड़ा सवाल: खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर ऐसे युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहे हैं. उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है. फिलहाल घर लौटे इन मजदूरों को परिवार के बीच पहुंचकर राहत मिली है, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

ये भी पढ़ें-

अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ईरान के साथ महत्वपूर्ण शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे

सीजफायर की खबर से झूमा दलाल स्ट्रीट, लगातार दूसरे हफ्ते गुलजार रहा बाजार

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता से पहले ट्रंप की चेतावनी, कहा-डील फेल हुई तो सबसे खतरनाक हथियार से हमला होगा

TAGGED:

अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध
WORKERS RETURN FROM ABU DHABI
MUZAFFARPUR WORKERS RETURN
मुजफ्फरपुर के मजदूर
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.