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खाड़ी में तनाव के बीच अबूधाबी से लौटे मुजफ्फरपुर के मजदूर, सुनाई डर और धमाकों की दास्तान

मुजफ्फरपुर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के बीच तनाव ने खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया था. इस संघर्ष के कारण अबू धाबी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगहों पर भी मिसाइल हमलों और अलर्ट की खबरें आम हो गई थी. युद्ध जैसे हालात ने वहां काम कर रहे भारतीय मजदूरों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है. वहां से वापस आए मुजफ्फरपुर के मजदूरों ने भी दर्द जाहिर किया है.

मुजफ्फरपुर के लाल बाबू सहनी की वापसी: मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड स्थित कथैया गांव के रहने वाले लाल बाबू सहनी समेत उनके छोटे भाई और गांव के अन्य मजदूर हाल ही में अबू धाबी से जान बचाकर भारत लौट आए हैं. बीते मंगलवार की रात करीब 9 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे इन मजदूरों के चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखों में अभी भी दहशत साफ झलक रही थी.

अबू धाबी से लौटे लाल बाबू सहनी (ETV Bharat)

दो साल की मेहनत पर पानी फिरा: लाल बाबू सहनी ने बताया कि वे पिछले दो साल से अबू धाबी में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे. अचानक हालात बिगड़ने लगे. लगातार हमलों की खबरें आने लगीं और एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा था. कंपनी द्वारा दिए गए टिकट भी रद्द हो गए, जिससे मजबूरी में अपने खर्च पर महंगे टिकट लेकर वापसी करनी पड़ी.

12 मजदूरों की सामूहिक वापसी: एक टिकट के लिए 35 से 40 हजार रुपये तक खर्च करने पड़े. कुल 12 लोग एक साथ लौटे, जिनमें कथैया गांव के चार लोग शामिल हैं. लाल बाबू ने कहा कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हर पल जान जाने का भय सताने लगा था.

अलर्ट मैसेज से शुरू होती थी दहशत: जब भी कोई हमला होने वाला होता, मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आ जाता. फोन बंद रहने के बावजूद तेज आवाज में अलर्ट बजता. मैसेज मिलते ही लोग डरकर कमरे में छिप जाते, लेकिन कमरे में भी मिसाइल गिरने का डर बना रहता. कई बार खुले मैदान में खड़े होकर बचने की कोशिश करते.

दिल दहला देने वाली घटना: डिफेंस सिस्टम मजबूत था, ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो जातीं, लेकिन मलबे का डर हमेशा रहता. एक बार उनके कमरे से महज तीन किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी, जिसे डिफ्यूज किया गया, लेकिन कई छोटे धमाके हुए. तेज आवाज और आग ने सबको बुरी तरह डरा दिया.

फोटो-वीडियो लेने पर कंपनी की सख्ती: इस दौरान कंपनियों ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी. किसी भी कर्मचारी को फोटो या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी. मजदूरों के मोबाइल से कैमरा तक डिलीट करवा दिया गया ताकि कोई वीडियो सोशल मीडिया पर न जाए.

"एक बार मेरे कमरे से करीब तीन किलोमीटर दूर एक मिसाइल गिरी थी, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन उससे कई छोटे धमाके हुए. उस समय इतनी तेज आवाज आई कि दिल दहल गया. आग भी लग गई थी. हम लोग काफी डर गए थे. इस दौरान वहां की कंपनियों ने भी सख्ती बढ़ा दी थी. किसी भी कर्मचारी को फोटो या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी. हम लोगों के मोबाइल से कैमरा तक डिलीट करवा दिया गया था, ताकि कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर न जाए.”-लाल बाबू सहनी, अबू धाबी से लौटा युवक

लाल बाबू सहनी और उनके भाई (ETV Bharat)

परिवार का दबाव और भाई की शादी का इंतजार: घर से लगातार फोन आते कि किसी तरह वापस लौट आओ. लाल बाबू के छोटे भाई की इस महीने 20 तारीख को शादी है, इसलिए भी वे जल्द घर पहुंचना चाहते थे. परिवार की चिंता ने वापसी की मजबूरी और बढ़ा दी.