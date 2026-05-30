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पैर टूटने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा! 3500 साल पुराने 'कुराश' खेल में INDIA का मान बढ़ाएगी मुजफ्फरपुर की वैष्णवी

मुजफ्फरपुर की वैष्णवी झा ताजिकिस्तान में एशियन कुराश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. जानिये क्या होता है यह खेल और इसके नियम?

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कुराश खिलाड़ी वैष्णवी झा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 8:44 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की वैष्णवी झा 6 साल की उम्र से 'वूशु' खेलना शुरू कर दी थी. इस बीच इनके पैर की हड्डी टूट गयी, जिससे वूशु छोड़ना पड़ा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी. आज वैष्णवी अंतरराष्ट्रीय 'एशियन कुराश चैंपियनशिप' में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रही है. 11 से 15 जून तक ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित होने वाले खेल में भाग लेगी. आइये जानते हैं वैष्णवी और उनसे जुड़े खेल के बारे में...

राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक का सफर: गन्नीपुर मिश्रा टोला निवासी वैष्णवी झा के उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के खिलाड़ियों में उत्साह है. वैष्णवी पिछले पांच वर्षों से मोतीझील स्थित मार्शल आर्ट एकेडमी में कुराश की ट्रेनिंग ले रही हैं और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी हैं.

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वैष्णवी झा को मिला सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

वूशु की पहली क्लास: ईटीवी भारत से बातचीत में वैष्णवी ने बताया कि खेल की ओर उनका झुकाव बचपन से ही था. जब वह करीब छह साल की थीं, तब उनके स्कूल में बच्चों को वूशु सिखाने के लिए प्रशिक्षक आए थे. वहीं से पहली बार उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वूशु की क्लास जॉइन कर ली. छोटे उम्र में ही उन्होंने खेल को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था और नियमित अभ्यास करती थीं. हालांकि खेल के सफर में उन्हें बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ा.

चोट की चुनौती के बाद कराटे: वैष्णवी ने बताया कि वूशु की ट्रेनिंग के दौरान करीब तीन साल बाद उनके पैर की हड्डी टूट गयी थी. इस चोट के कारण उन्हें खेल से दूरी बनानी पड़ी और मजबूरी में वूशु छोड़ना पड़ा. लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी. चोट से उबरने के बाद उन्होंने कराटे और जूडो सीखना शुरू किया. इसी दौरान कुराश को करीब से जाना. कोच भी कुराश का प्रशिक्षण देते थे, जिसके बाद उन्होंने इस खेल को सीखना शुरू किया.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"कुराश बाकी खेलों से अलग और ज्यादा रोमांचक लगा. इसमें ताकत के साथ तकनीक और समझदारी की जरूरत होती है. खिलाड़ी को हर समय सामने वाले की चाल और संतुलन पर नजर रखनी होती है. यही वजह रही कि उन्होंने कुराश को अपना मुख्य खेल बना लिया. लगातार मेहनत और अभ्यास के दम पर आज वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में सफल हुई हैं." -वैष्णवी झा, खिलाड़ी

पढ़ाई और 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग: वैष्णवी दो भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. उनका बड़ा भाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, जबकि वह खुद 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं. पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने दोनों को साथ लेकर चलना सीखा. वह रोजाना करीब 5 से 6 घंटे अभ्यास और जिम में बिताती हैं. फिटनेस, स्टैमिना और तकनीक को मजबूत बनाने के लिए नियमित ट्रेनिंग उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.

21 पदकों की उपलब्धि: वैष्णवी ने बताया कि उन्होंने बताया कि अब तक वह वूशु, कराटे और कुराश में कुल 21 गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं. देश के लगभग हर राज्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलने के लिए दक्षिण कोरिया भी जा चुकी हैं, जहां उन्होंने पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया. अब एशियन कुराश चैंपियनशिप में चयन को वह अपने करियर का बड़ा अवसर मान रही हैं.

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वैष्णवी झा (ETV Bharat)

"पूणे में एशियन चैंपियनशिप का ट्राइल हुआ था. इसी में मेरा चयन हुआ. भारत से अलग-अलग कैटेगरी में कुल 14 खिलाड़ी जा रहे हैं. 63 किलोग्राम में मैं अकेली खिलाड़ी हूं." -वैष्णवी झा, खिलाड़ी

पिता का आर्थिक सहयोग: वैष्णवी के पिता रविंद्र कुमार झा ने कहा कि बेटी का एशियन चैंपियनशिप के लिए चयन परिवार के लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने बताया कि वैष्णवी को बचपन से ही मार्शल आर्ट में रुचि थी और वह इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी. परिवार ने भी हर परिस्थिति में उसका साथ दिया. उन्होंने कहा कि कुराश खेल में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन ड्रेस, बेल्ट, मैट, ट्रेनिंग और जिम जैसी जरूरतों पर खर्च करना पड़ता है. हर महीने करीब 10 हजार रुपये तक खर्च हो जाता है, लेकिन बेटी के सपनों के आगे यह खर्च मायने नहीं रखता.

"वैष्णवी ने हमेशा मेहनत और अनुशासन को प्राथमिकता दी है. कई बार आर्थिक और अन्य चुनौतियां आईं, लेकिन परिवार ने उसे कभी पीछे नहीं हटने दिया. आज जब बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है, तो पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है" - रविंद्र कुमार झा, वैष्णवी के पिता

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परिवार के साथ वैष्णवी झा (ETV Bharat)

क्या है कुराश और इसका इतिहास?: वैष्णवी के कोच प्रशांत ने बताया कि वूशु, जूडो, कराटे और कुराश ये सभी मार्शल आर्ट के अंदर आते हैं. कुराश को उज्बेक कुश्ती कहते हैं. इसकी उत्पत्ति उज्बेकिस्तान में हुई है और वहां की पुरानी लोक कुश्ती है. यह लगभग 3,500 साल पुराना खेल है और भारत में इसकी शुरुआत 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी.

"यह जूडो से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें जमीन पर गिरने के बाद कोई लड़ाई नहीं होती है. इसमें खड़े-खड़े ही प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटकना होता है. जो जितना बेहतर से पटकेगा, उसे उतने अंक मिलते हैं. कभी-कभी तो एक बार पटकने से ही खिलाड़ी जीत जाते हैं." - प्रशांत कुमार, कोच

मैदान और ड्रेस से जुड़ी बात: इस खेल के लिए जमीन पर एक गद्देदार मैट लगाया जाता है, जिसे 'गीलाम' कहा जाता है. खिलाड़ी हरा और नीला रंग का विशेष जैकेट पहनते हैं. इस ड्रेस को 'याख्ताक' कहा जाता है. इस ड्रेस के ऊपर एक मजबूत लाल रंग तौलिया जैसा बेल्ट बंधा होता है.

खेल के कड़े नियम: खिलाड़ी किसी भी तरह का मुक्का या फिर लात नहीं मार सकता है. इसमें प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के जैकेट या फिर कमर में बंधा बेल्ट पकड़ कर जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं. इस खेल में कमर से नीचे छूने का नियम नहीं है. प्रतिद्वंद्वी कला और तकनीक का इस्तेमाल कर सामने वाले को जमीन पर गिराता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जीत कैसे मिलती है?: इस खेल में जीत के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार के अंक मिलते हैं, जो इस प्रकार है..

  • हलाल: खेल में कोई खिलाड़ी पूरी गति और नियंत्रण के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ के बल सीधे जमीन पर पटक देता है तो उसे 'हलाल' कहा जाता है. ऐसा करने से वह मैच सीधा जीत जाएगा. 'आर्बिट्रेटर' (रेफरी) इसका फैसला करता है.
  • योनबोश: खेल के दौरान खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी को साइड से यानि करवट के बल गिराता है तो उसे 'योनबोश' कहा जाता है. अगर दो बार खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी को करवट के बल गिराता है तो वह एक 'हलाल' के बराबर माना जाता है और खिलाड़ी जीत जाता है.
  • चला: खेल के दौरान अगर खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी को पेट या फिर घुटने के बल गिराता है तो उसमें सबसे कम अंक मिलता है. इसे 'चला' कहा जाता है. चला को किसी अंक में नहीं जोड़ा जाता है. यह अलग से काउंट होता.

रिजल्ट कैसे मिलते हैं: निर्धारित समय समाप्त होने तक किसी भी खिलाड़ी ने 'हलाल' हासिल नहीं की है तो विजेता का फैसला स्कोरबोर्ड पर मौजूद अंकों के आधार पर किया जाता है. अगर दोनों खिलाड़ी के पास योनबोश के बराबर अंक हैं तो जिस खिलाड़ी के पास चला अधिक होगा, उसकी जीत होगी.

नियम उल्लंघन पर पेनल्टी: खेल के दौरान नियम का उल्लंघन करने पर खिलाड़ी को पेनल्टी लगता है. खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी के द्वारा एक दूसरे का पैर पकड़ना या फिर निष्क्रिय रहने पर सजा दी जाती है. पेनल्टी को तनबेख, दक्की और गंभीर उल्लंघन करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जिसे गिर्रोम कहा जाता है.

भारत में कुराश का स्कोप: देश में मार्शल आर्ट और कुश्ती की मजबूत संस्कृति के कारण कुराश का भविष्य उज्ज्वल है. भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार कुराश को एशियाई खेलों में शामिल किया गया है. 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा और माला प्रभा यादव ने सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीता था. एशियाई खेलों और नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुलते हैं.

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