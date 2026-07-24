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3 बेटियों ने उठाई पिता की अर्थी, छोटी बेटी ने दी मुखाग्नि.. इमोशनल कर देगी ये कहानी

मुजफ्फरपुर: समाज में यह धारणा है कि पिता की अर्थी को बेटा ही कंधा देता है. लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में यह परंपरा तोड़ते हुए बेटियों ने पुत्र धर्म निभाया और पिता की अर्थी की कंधा दिया. इतना ही नहीं बेटियां अपने पिता की अंतिम यात्रा में श्मशान तक गई और अंतिम संस्कार किया.

परिवार में 3 बेटी, बेटा नहीं था: पूरी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के घोसौत गांव की है. यहां 65 वर्षीय बुजुर्ग दुर्गा सहनी का निधन हो गया. परिवार में तीन बेटियां और पत्नी हैं. अब परिवार में पिता को कंधा देने और अंतिम संस्कार को लेकर असमंजस की स्थिति हो गई.

परिवार में 3 बेटी, बेटा नहीं था (ETV Bharat)

अब मुखाग्नि कौन देगा?: अब सवाल यह था कि मृतक दुर्गा सहनी को मुखाग्नि कौन देगा?. परिजनों के अनुसार, दुर्गा सहनी का कोई पुत्र नहीं था. ऐसे में परिवार की तीन बेटियां श्रीमती देवी, शारदा देवी और पिंकी देवी और एक नाती ने तय किया कि पिता के अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगी.

पट्टीदारों ने किया विरोध: इस बीच जब बेटियां अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थीं, तभी कुछ पट्टीदारों (रिश्तेदार) ने बेटी द्वारा मुखाग्नि देने का विरोध शुरू कर दिया. इस दौरान बहस और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बन गई. घर में तनाव जैसा माहौल हो गया.

मुखिया के समझाने पर शांत हुआ विवाद: विरोध के बीच, स्थानीय मुखिया अखिलेश राम ने दोनों पक्ष से बात की. उन्होंने कहा, दुर्गा सहनी का अपने कुछ पट्टीदारों के साथ लंबे समय से संपत्ति और पारिवारिक विवाद चल रहा था. सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया.