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3 बेटियों ने उठाई पिता की अर्थी, छोटी बेटी ने दी मुखाग्नि.. इमोशनल कर देगी ये कहानी

बेटा नहीं है तो पिता को मुखाग्नि कौन देगा?. तब बेटियों ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर एक मिसाल पेश की. पढ़ें

MUZAFFARPUR THREE DAUGHTERS
3 बेटियों ने उठाई पिता की अर्थी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 4:54 PM IST

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मुजफ्फरपुर: समाज में यह धारणा है कि पिता की अर्थी को बेटा ही कंधा देता है. लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में यह परंपरा तोड़ते हुए बेटियों ने पुत्र धर्म निभाया और पिता की अर्थी की कंधा दिया. इतना ही नहीं बेटियां अपने पिता की अंतिम यात्रा में श्मशान तक गई और अंतिम संस्कार किया.

परिवार में 3 बेटी, बेटा नहीं था: पूरी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के घोसौत गांव की है. यहां 65 वर्षीय बुजुर्ग दुर्गा सहनी का निधन हो गया. परिवार में तीन बेटियां और पत्नी हैं. अब परिवार में पिता को कंधा देने और अंतिम संस्कार को लेकर असमंजस की स्थिति हो गई.

MUZAFFARPUR THREE DAUGHTERS
परिवार में 3 बेटी, बेटा नहीं था (ETV Bharat)

अब मुखाग्नि कौन देगा?: अब सवाल यह था कि मृतक दुर्गा सहनी को मुखाग्नि कौन देगा?. परिजनों के अनुसार, दुर्गा सहनी का कोई पुत्र नहीं था. ऐसे में परिवार की तीन बेटियां श्रीमती देवी, शारदा देवी और पिंकी देवी और एक नाती ने तय किया कि पिता के अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगी.

पट्टीदारों ने किया विरोध: इस बीच जब बेटियां अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थीं, तभी कुछ पट्टीदारों (रिश्तेदार) ने बेटी द्वारा मुखाग्नि देने का विरोध शुरू कर दिया. इस दौरान बहस और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बन गई. घर में तनाव जैसा माहौल हो गया.

मुखिया के समझाने पर शांत हुआ विवाद: विरोध के बीच, स्थानीय मुखिया अखिलेश राम ने दोनों पक्ष से बात की. उन्होंने कहा, दुर्गा सहनी का अपने कुछ पट्टीदारों के साथ लंबे समय से संपत्ति और पारिवारिक विवाद चल रहा था. सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया.

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अंतिम संस्कार की तैयारी करती बेटियां (ETV Bharat)

''बेटियों को भी अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार करने का पूरा कानूनी और संवैधानिक अधिकार है. समझाने के बाद भी जब पट्टीदार नहीं माने तब पुलिस को सूचना देने की बात कही. इसके बाद विरोध कर रहे लोग शांत हो गए.'' -अखिलेश राम, मुखिया, घोसौत गांव

सबसे छोटी बेटी ने दी मुखाग्नि: विवाद शांत होने के बाद तीनों बेटियों ने अपने नाती के साथ पिता की अर्थी को कंधा दिया और श्मशान घाट तक पहुंचीं. वहां सबसे छोटी बेटी पिंकी देवी ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कीं.

अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे पट्टीदार: हालांकि इस दौरान कोई भी पट्टीदार (रिश्तेदार) अर्थी के साथ न श्मशान घाट पहुंच और न ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए. हालांकि गांव के ही कुछ लोगों ने इस परिवार की मदद जरूर की. इसके बाद तीनों बेटियां अंतिम फर्ज निभाकर लौंट गई.

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सबसे छोटी बेटी ने दी मुखाग्नि (ETV Bharat)

इलाके में हो रही चर्चा: इस घटना के बाद तीनों बेटियों के इस साहसिक कदम की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. स्थानीय लोग इसे बेटियों के समान अधिकार, पारिवारिक जिम्मेदारी और बदलती सामाजिक सोच की मिसाल मान रहे हैं.

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