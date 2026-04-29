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नेपाल सरकार की 'भंसार टैक्स' से बिहार में 300 करोड़ के कारोबार पर संकट, जानें पूरा गणित

नेपाल के नए भंसार टैक्स ने मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक सूतापट्टी की कमर तोड़ दी है. शादी के सीजन में 300 करोड़ के नुकसान की आशंका.

Muzaffarpur Sutapatti Cloth Market
मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक सूतापट्टी नेपाल की टैक्स की मार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 29, 2026 at 7:48 AM IST

8 Min Read
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मुजफ्फरपुर: जब नेपाल में नयी सरकार बनी तो बिहार के सीतामढ़ी में खुशी का माहौल था, क्योंकि बालेन शाह का ननिहाल सीतामढ़ी के रून्नीसैपुर का एक छोटा गांव भनस्पटी में है. यहां के लोगों को गर्व था कि बिहार का बेटा नेपाल का प्रधानमंत्री बना है, लेकिन नेपाल सरकार के नये नियम ने बिहार के कारोबारी के लिए बड़ी मुसिबत खड़ी कर दी है.

बिहार में कारोबार प्रभावित: अप्रैल महीने से शादी-विवाह का सीजन शुरू हो जाता है, जो मई जून तक चलता है. यह समय कपड़ा और ज्वेलरी कारोबार के लिए महत्वपूर्ण होता है. उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मंडी मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी के लिए यह समय खास होता है. शादी विवाह के समय करीब 400 से 500 का कारोबार होता है, लेकिन इसबार 300 करोड़ का नुकसान होना वाला है.

Muzaffarpur Sutapatti Cloth Market
मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक सूतापट्टी में पहुंचे खरीदार (ETV Bharat)

नेपाल सरकार के फैसले का प्रभाव: नेपाल सरकार के नए भंसार टैक्स (Customs Duty) का असर मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी पर साफ तौर पर दिखने लगा है. सूतापट्टी में कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. क्योंकि नेपाल सरकार की भंसार टैक्स के कारण सूतापट्टी मंडी का कारोबार प्रभावित हो रहा है. कारोबारी को चिंता है कि ऐसा ही रहा तो आने वाले शादी-विवाह के समय में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

क्या है भंसार टैक्स?: कोई व्यक्ति भारत से 100 नेपाली रुपये से अधिक का सामान नेपाल ले जाता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा. इस फैसले ने मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक सूतापट्टी मंडी के व्यापार पर सीधा असर डाला है. यह मंडी न केवल बिहार बल्कि नेपाल तक कपड़ों की सप्लाई के लिए जानी जाती है. चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार शादी-विवाह के समय करीब 400-500 करोड़ का कारोबार नेपाल से होता है. लेकिन, नए नियम से नुकसान की आशंका है.

100 साल पुराना है सूतापट्टी: मुजफ्फरपुर शहर के महाराजा अग्रसेन मार्ग स्थित यह सूतापट्टी मंडी करीब एक सदी पुरानी है. इसकी स्थापना 1915 के आसपास हुई थी, जब यहां महज 15 दुकानें थीं. समय के साथ यह बाजार विकसित होता गया और आज यहां 750 से अधिक कपड़ों की दुकानें और सैकड़ों ज्वेलरी शोरूम मौजूद हैं. यह बाजार उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा हब माना जाता है और सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजस्व देता है.

देश में टॉप तीन मंडियों में था शामिल: इतिहास के पन्नों में झांकें तो सूतापट्टी कभी देश के प्रमुख कपड़ा बाजारों में तीसरे स्थान पर था. राजस्थान से आए मारवाड़ी समुदाय के व्यापारियों ने इस बाजार की नींव रखी थी, जो आज भी इसकी पहचान का अहम हिस्सा हैं. उस दौर में कपड़े घोड़ों और गधों पर लादकर आसपास के इलाकों में बेचे जाते थे. बिहार के साथ साथ नेपाल तक यहां से व्यापार होता रहा है.

Muzaffarpur Sutapatti Cloth Market
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

टैक्स बढ़ने से खरीदारों की कमी: सूतापट्टी में मारूति क्रिएशन के छोटू सिंह बताते हैं कि इस भंसार टैक्स से व्यापार पर काफी असर पड़ेगा. नेपाल के लोग चाहते हैं कि भारत से उन्हें सस्ते दर पर सामान मिले, लेकिन अब नेपाली 100 रुपये पर उन्हें 25 रुपये अतिरिक्त भंसार टैक्स और वैट के माध्यम से चुकाना होगा. ऐसे में वे लोग भारत ना आकर नेपाल में ही खरीदारी करना पसंद करेंगे. इससे यहां का कारोबार प्रभावित होगा.

"नेपाल के बॉर्डर इलाके जैसे रक्सौल, जयनगर, यहां से जितने व्यापार होते हैं, वे सभी प्रभावित होंगे. सुतापट्टी उत्तर बिहार और नेपाल के लिए सबसे बड़ा कपड़ा मंडी है. अगर इस टैक्स पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में परेशानी बढ़ने वाली है." -छोटू सिंह, मारूति क्रिएशन, सूतापट्टी

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

भंसार टैक्स का गणित: भंसार टैक्स को आसान भाषा में समझें तो पुराने नियमों में 100 नेपाली रुपये के सामान पर छूट मिलती थी. कुल खर्च 100 नेपाली रुपये ही आता था. लेकिन, नए नियम के अनुसार 100 नेपाली रुपये के सामान पर औसत 15% सीमा शुल्क के अनुसार 15 और फिर कुल राशि पर 13% वैट यानि 14.95 रुपये अलग से लगेगा. 100 नेपाली रुपये के सामान की कीमत 129.95 रुपये हो जाएगी.

किस आइटम पर कितना टैक्स?: सामानों की कैटेगरी के अनुसार देखें तो राशन पर 5-10% शुल्क लगेगा. कपड़ों पर 20-30%, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 15ृ-20% का शुल्क लगेगा. लक्जरी आइटम या कॉस्मेटिक्स पर 30% से अधिक शुल्क लगने के कारण कीमत बढ़ जाएगी. भंसार टैक्स के अलावे कुल कीमत पर वैट भी लगेगा, जिससे भारत से जाने वाले सामानों की कीमत काफी बढ़ जाएगी. ऐसे में ग्राहक भारतीय क्षेत्र में ना आकर नेपाल में खरीदारी करेंगे.

Muzaffarpur Sutapatti Cloth Market
मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक सूतापट्टी (ETV Bharat)

करोड़ों रुपये का नुकसान की आशंका: कपड़ा कारोबारी सब्बीर अंसारी का कहना है कि सूतापट्टी केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बड़े होलसेल मार्केट के रूप में जानी जाती है. यहां से नेपाल में बड़ी मात्रा में कपड़े की सप्लाई होती है, लेकिन नए नियम के कारण सैकड़ों व्यापारियों की बिक्री प्रभावित हो रही है. करोड़ों रुपये का नुकसान होने की आशंका है. उन्होंने बताया कि भंसार की दर भी काफी ज्यादा है, जिससे नेपाली ग्राहकों का रुझान कम हो रहा है.

"ऐसे दुकानदार जो नेपाल के कारोबारी को कपड़ा सप्लाई करते हैं, उनकी दुकानों में बिक्री पर असर पड़ा है. इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. नेपाल के सरकार से आग्रह है कि इस नये टैक्स पर विचार करे. भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है, उसे कायम रखें." -मो. सब्बीर अंसारी, कारोबारी

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जतायी चिंता: चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सज्जन शर्मा ने भी स्थिति को चिंताजनक बताया. नेपाल सरकार को लेकर कहा कि ये आंदोलन से उपजी हुई सरकार है. प्रधानमंत्री को सत्ता का कोई अनुभव नहीं है. भारत और नेपाल के बीच सदियों से रिश्ता मधुर रहा है. इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अर्चन आती है तो दोनों क्षेत्र के व्यवसाय को काफी प्रभावित करती है. खासकर सीमावर्ती इलाकों के दुकानकारों की स्थिति और खराब हो जाती है.

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मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक सूतापट्टी में साड़ियां (ETV Bharat)

"भारत सरकार इसपर गंभीरता से विचार कर रही है. उम्मीद है कि समस्या का समाधान बहुत शीघ्र हो जाएगा. नेपाल सरकार से भी आग्रह है कि आपसी सामंजस्य के साथ स्थिति को सामान्य करे. मुजफ्फरपुर से सुतापट्टी से 40-50 प्रतिशत व्यापार नेपाल से होता है. आने वासे समय में शादी-विवाह होने वाला है. उम्मीद है सरकार इसपर विचार करेगी." -सज्जन शर्मा, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स

300 करोड़ का हो जाएगा नुकसान: कुल मिलाकर देखें तो वर्तमान स्थिति व्यापारियों के लिए अनुकूल नहीं है. अगर यह नियम लंबे समय तक लागू रहा, तो सूतापट्टी मंडी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार इस साल व्यापारियों को करीब 300 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है. सूतापट्टी के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक सीजन दशहरा और लग्न का समय होता है. अगर इसी दौरान मांग में गिरावट आती है, तो सालभर के कारोबार पर इसका असर पड़ेगा.

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मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक सूतापट्टी में कपड़े पैक करते कर्मी (ETV Bharat)

बदलावों पर टिकी नजर: सीमावर्ती क्षेत्रो जैसे रक्सौल, जयनगर और भिट्ठामोड़ में भी इस नियम का असर देखने को मिल रहा है. इन इलाकों से नेपाल में कपड़ों की सप्लाई बड़े पैमाने पर होती है, जो अब प्रभावित हो सकती है. नेपाल सरकार के इस नए भंसार टैक्स ने ने मुजफ्फरपुर की सूतापट्टी मंडी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. कारोबारियों की निगाहें सरकार और नीति में संभावित बदलावों पर टिकी हैं.

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