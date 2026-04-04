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बिहार की सुनैना के 'आग्नेयास्त्र' और 'ब्रह्मास्त्र' का जवाब नहीं, जैविक खेती से बदल रहीं तकदीर

बिहार के मुजफ्फरपुर की सुनैना देवी जैविक-प्राकृतिक खेती के जरिए महिला किसानों के लिए एक बड़ी मिसाल बनकर उभरी हैं, मुजफ्फरपुर से विवेक की रिपोर्ट-

जैविक और प्राकृतिक खाद से खेती
जैविक और प्राकृतिक खाद से खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 6:36 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के घोसौत गांव की रहने वाली सुनैना देवी आज कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक मजबूत रोल मॉडल बनकर उभरी हैं. जिस दौर में पूरे बिहार में रासायनिक खाद के लिए किसानों को जूझना पड़ रहा है, उस समय सुनैना देवी अपनी जैविक खेती और प्राकृतिक खाद के जरिए न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि सैकड़ों किसानों के लिए उम्मीद की नई राह भी खोल रही हैं.

'ब्रह्मास्त्र' और 'आग्नेयास्त्र' ने छोड़ी छाप : सुनैना देवी के द्वारा तैयार किए गए 'ब्रह्मास्त्र' और 'आग्नेयास्त्र' नामक प्राकृतिक कीटनाशक आज गांव-गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं. इनकी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक, कम लागत वाले और अत्यंत प्रभावी हैं. सुनैना देवी के इस इनोवेशन से पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी प्रभावित हैं और देश विदेश में भी इस नेचुरल प्रोडक्ट की चर्चा देखने को मिल रही है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

जैविक और प्राकृतिक खाद से खेती : सुनैना देवी की इस अनोखी पहल का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश-विदेश तक इसकी गूंज पहुंची है. उनकी जैविक खेती से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) आने का न्योता भी दिया था. हालांकि, उस समय भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़े तनाव के कारण उन्हें अपनी दिल्ली यात्रा रद्द करनी पड़ी. इसके बावजूद उनकी मेहनत और नवाचार की सराहना लगातार होती रही.

जैविक खेती बना रोल मॉडल : घोसौत गांव आज जैविक खेती का एक मॉडल बनता जा रहा है, जहां सुनैना देवी के प्रयासों को देखने के लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच चुके हैं. बेल्जियम के निकोलस मेयर, नीदरलैंड के रॉबिन, अमेरिका के विक्टर लेवेंस्की समेत बांग्लादेश और इंग्लैंड के प्रतिनिधियों ने भी उनकी खेती का जायजा लिया और उनकी पद्धति से प्रभावित होकर अपने-अपने देशों में इसकी चर्चा की.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

10 बक्से से शुरु किया था मधुमक्खी पालन : सुनैना देवी केवल खेती तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने महिलाओं के समूह के साथ मिलकर मधुमक्खी पालन (बी-कीपिंग) को भी बढ़ावा दिया है. आज उनके पास 10 बक्सों से शुरू हुआ मधुमक्खी पालन बढ़कर 150 बक्सों तक पहुंच चुका है. लीची, सूर्यमुखी और तोरी की फसलों के बीच मधुमक्खी पालन कर वे बेहतर उत्पादन के साथ-साथ शहद का व्यवसाय भी कर रही हैं. उनके द्वारा उत्पादित शहद की खरीदारी प्रसिद्ध कंपनी Dabur कर रही है, जिससे उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है.

सुनैना देवी खेती से बनीं आत्मनिर्भर : इसके अलावा, सुनैना देवी मशरूम उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वे गंगा जीविका कृषि उत्पादक समूह की अध्यक्षा के रूप में कार्य करते हुए महिलाओं को संगठित कर रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर रही हैं. आज वे खेती के जरिए अपने परिवार के आठ सदस्यों का भरण-पोषण कर रही हैं और सैकड़ों महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं.

खेत में सहयोगियों के साथ सुनैना देवी
खेत में सहयोगियों के साथ सुनैना देवी (ETV Bharat)

संघर्ष भरा रहा है सुनैना देवी का सफर : सुनैना देवी की सफलता की कहानी संघर्ष से शुरू होती है. करीब 15 साल पहले उन्होंने घर की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए 10 कट्ठा बटाईदारी जमीन लेकर खेती शुरू की थी. पहले ही साल उन्हें 40 हजार रुपये की आमदनी हुई, जिसने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे खेती का विस्तार किया और आज वे सात एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर रही हैं. साथ ही उन्होंने 11 कट्ठा जमीन खुद के नाम रजिस्ट्री भी कराई हैं.

एक खेत में लगातीं हैं कई फसलें : पहले जहां वे केवल एक फसल उगाती थीं, वहीं अब मल्टी क्रॉप और इंटरक्रॉपिंग तकनीक उनकी पहचान बन गई है. उनके खेतों में मचान पर करैला, बीच में मिर्च और नीचे प्याज की खेती एक साथ होती है. इसके अलावा आलू, गोभी, मक्का और मटर जैसी कई फसलें एक ही खेत में लहलहाती नजर आती हैं. इस तरीके से खेती करने से उत्पादन बढ़ता है और जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है.

मशरूम की खेती
मशरूम की खेती (ETV Bharat)

''पिछले 15 वर्षों से मैं जैविक खेती कर रही हूं. खुद ही जैविक खाद तैयार करती हूं. इसके अलावा किसानों को इसका प्रशिक्षण भी देती हूं. बिहार के कई जिलों में जाकर लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर चुकी हूं. मेरे द्वारा तैयार 'ब्रह्मास्त्र' और 'अग्नि' नामक जैविक खाद की काफी मांग है. लोग इसका स्तेमाल अपने खेतों में जैविक खाद के रूप में कर रहे हैं.''- सुनैना देवी, मॉडल किसान

ऐसे बनाती हैं जैविक खाद : 'ब्रह्मास्त्र' तैयार करने के लिए वे एक बेड बनाती हैं, जिसमें गोबर, केले का तना, जलकुंभी और सब्जियों का कचरा डाला जाता है. इसे गोबर से ढंककर समय-समय पर पानी दिया जाता है. कुछ समय बाद इसमें केंचुए विकसित हो जाते हैं और इससे वर्मी कम्पोस्ट तैयार होता है, जिसे 'ब्रह्मास्त्र' के नाम से जाना जाता है. खेतों को जैविक खाद लंबे समय तक प्रोटेक्ट करता है और उससे उपजने वाला अनाज भी रासायनिक खाद रहित रहता है.

मशरूम की खेती
सुनैना देवी (ETV Bharat)

''खाद के तुलना में हमारे द्वारा तैयार की गई जैविक खाद की कीमत कम है. कीटनाशक बेहतरीन है. खेत में जितनी भी फंफूद लगी है वो सब इस खाद को डालते ही खत्म हो जाएगा. इसलिए हम लोगों ने इसका नाम ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र रखा है.''- सुनैना देवी, मॉडल किसान

सस्ता लेकिन कारगर है जैविक खाद : आग्नेयास्त्र प्राकृतिक कीटनाशक नीम, धतूरा, झखारेल, आक, अमरूद के पत्तों और गाय के मूत्र से तैयार किया जाता है. इसे आठ दिनों तक धूप में रखने के बाद यह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है. ये दोनों उत्पाद बाजार में मिलने वाले रासायनिक खाद की तुलना में काफी सस्ते हैं. 'अग्नि' की कीमत करीब 20 रुपये प्रति लीटर और 'ब्रह्मास्त्र' की कीमत 30 से 40 रुपये प्रति लीटर है. इनकी सस्ती कीमत और बेहतर गुणवत्ता के कारण दूर-दराज के किसान भी इन उत्पादों को खरीदने के लिए घोसौत गांव पहुंचते हैं. गांव के करीब 500 किसान नियमित रूप से सुनैना देवी से ये जैविक खाद खरीदकर अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं.

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