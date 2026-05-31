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पीएम मोदी की अपील पर सोनारपट्टी में सन्नाटा क्यों? कारोबारी सुस्ती ने कारीगरों की बढ़ाई चिंता

सोना-चांदी के ग्राहकों में कमी : आभूषण कारीगर रणधीर कुमार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आई है. उनका कहना है कि इसका सीधा असर कारीगरों के काम पर पड़ा है. उन्होंने बताया कि पहले शादी-विवाह, लग्न में काफी काम रहता था लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हर समय भदवारी जैसा माहौल है. पूरे दिन कारीगर बैठे रहते हैं. ऐसे में घर का खर्च भी निकालना मुश्किल है.

स्वर्ण कारीगरों पर आफत : स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि पहले लग्न और त्योहारों के मौसम में बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ रहती थी, लेकिन अब पहले जैसी चहल-पहल नहीं दिख रही है. गहनों की मांग घटने से सबसे ज्यादा असर उन कारीगरों पर पड़ा है, जो रोज मिलने वाले ऑर्डर पर निर्भर रहते हैं. कई छोटे कारीगरों को नियमित काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके सामने परिवार चलाने की चुनौती खड़ी हो गई है.

85 साल पहले से स्थापित है सोनारपट्टी : मुजफ्फरपुर की सोनारपट्टी बाजार 1940 के दशक से भी पहले से स्थापित बताया जाता है, जो कि टावर चौक से लेकर पुराने बाजार तक फैला हुआ है. सर्राफा कारोबारियों के अनुसार, यहां 250 से अधिक आभूषण दुकानें संचालित होती हैं, जबकि 300 से ज्यादा कारीगर सोना-चांदी के गहने बनाने, डिजाइनिंग और मरम्मत कार्य से जुड़े हैं. इस बाजार का वार्षिक कारोबार ₹1000 करोड़ से अधिक बताया जाता है.

सोनारपट्टी में सोने-चांदी का सुस्त कारोबार : उत्तर बिहार की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सोना-चांदी आभूषण मंडी मानी जाने वाली मुजफ्फरपुर की सोनारपट्टी (सोनापट्टी) इन दिनों कारोबार में सुस्ती का सामना कर रही है. कारोबारियों और आभूषण कारीगरों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सोने-चांदी के गहनों की खरीदारी में कमी आई है, जिसका असर बाजार से लेकर कारीगरों के रोजगार तक साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि, कुछ दुकानदारों का कहना है कि जरूरत के मुताबिक खरीदारी अभी भी जारी है, लेकिन शौकिया खरीदारी में गिरावट आई है.

मुजफ्फरपुर : ईरान-अमेरिका युद्ध और होर्मुज संकट के बाद तेजी से बदले ग्लोबल परिदृश्यों के चलते भारत की ऊर्जा जरूरतों और अर्थ व्यवस्था पर असर पड़ा है. ऐसे में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि संकट काल में लोगों को सोने-चांदी की खरीद से बचना चाहिए. एक साल तक सोना-चांदी न खरीदने की उन्होंने अपील की थी. इस अपील का असर उत्तर बिहार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सोनारपट्टी में भी दिखने लगा है.

''पहले लग्न के समय काफी काम रहता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लग्न में भी भदवारी जैसा माहौल है. कई कारीगर पूरे दिन बैठे रहते हैं और नया ऑर्डर नहीं मिल रहा है। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है.'' - रणधीर कुमार, आभूषण कारीगर

सोनारपट्टी में संघर्ष करते कारीगर (ETV Bharat)

'चार पीढ़ियों में ऐसे कभी हालात नहीं देखे' : स्वर्ण कारीगर रणधीर कुमार ने बताया कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस पेशे से जुड़ा हुआ है. उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी. वे सोना-चांदी के गहने बनाने और मरम्मत का काम करते हैं. उनका कहना है कि सरकार को ऐसे कारीगर परिवारों की स्थिति को देखते हुए सहयोग पर विचार करना चाहिए.

महंगाई का पहले से कारोबार पर असर अब चुनौतीपूर्ण : वहीं, एक अन्य कारीगर कृष्णा कुमार का कहना है कि महंगाई का असर पहले से कारोबार पर था, लेकिन अब स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है. उनके मुताबिक, छोटे कारीगरों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें नियमित काम नहीं मिल पा रहा है. ''पहले कुछ न कुछ ऑर्डर मिलता रहता था, लेकिन अब नया काम बहुत कम आ रहा है. कई लोग दूसरे रोजगार की तलाश में भी लग गए हैं.''

कारीगरों के पास नहीं रहा काम (ETV Bharat)

'घट गए गहनों के ऑर्डर' : कारीगर पप्पू कुमार ने भी काम में गिरावट की बात कही. उन्होंने बताया कि बाजार में ग्राहकों की संख्या कम होने से दुकानदारों द्वारा नए गहनों के ऑर्डर घट गए हैं. पप्पू कुमार करीब 25 वर्षों से इस पेशे से जुड़े हैं और उनका कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी. उन्होंने बताया कि ऐसे हालात में घर का खर्च चलाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है.

''काम लगभग बंद होने जैसी स्थिति है. कई कारीगरों को घर खर्च चलाने में परेशानी हो रही है. कुछ लोग इस पेशे को छोड़कर दूसरे काम की तलाश कर रहे हैं.''- पप्पू कुमार, कारीगर

खाली बैठे सोनारपट्टी के कारीगर (ETV Bharat)

'शौकिया खरीदारी में आई कमी' : दूसरी ओर, सर्राफा दुकानदार संजय कुमार ठाकुर का कहना है कि बाजार में गिरावट जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन जरूरत के हिसाब से खरीदारी पूरी तरह बंद नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि शादी-विवाह के लिए लोग अब भी आभूषण खरीद रहे हैं, हालांकि खरीद की मात्रा कम हो गई है. संजय ठाकुर ने बताया कि पहले लोग 10 ग्राम तक सोना खरीददते थे लेकिन अब ग्राहकों का दायरा सीमीति है गया है. शौकिया खरीदारी भी घटी है.

सोनारपट्टी के स्वर्ण कारोबारी (ETV Bharat)

''पहले लोग 10 ग्राम सोना खरीदते थे, अब कई ग्राहक 5 ग्राम तक सीमित हो गए हैं. शौकिया खरीदारी में कमी आई है, लेकिन जिन लोगों को जरूरत है, वे अब भी खरीदारी कर रहे हैं.''- संजय कुमार ठाकुर, सर्राफा दुकानदार

स्वर्ण कारोबार से जुड़ी पूरी चेन प्रभावित : कारोबारियों का मानना है कि बाजार में आई सुस्ती का असर केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कारीगर, मजदूर और उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं. सोनारपट्टी जैसे बड़े बाजार में मांग घटने से रोजगार का संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, बाजार से जुड़े लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले त्योहारों और शादी के सीजन में कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है.

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