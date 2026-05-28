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अभी तक तो खाते थे, अब अगरबत्ती में भी लीजिए शाही लीची की सुगंध

मुजफ्फरपुर की शाही लीची की महक अब सीजन के खत्म होने के बाद भी घरों में गमकेगी. पढ़ें विवेक कुमार की रिपोर्ट-

शाही लीची की फ्रेगरेंस वाली अगरबत्ती
शाही लीची की फ्रेगरेंस वाली अगरबत्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 8:10 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की विश्वप्रसिद्ध शाही लीची अब सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी पहचान एक नई खुशबू के रूप में भी लोगों तक पहुंच रही है. जिले की पहचान मानी जाने वाली 'शाही लीची' की महक अब 'लीची अगरबत्ती' के जरिए घरों और पूजा स्थलों तक पहुंच रही है. इस अनोखी पहल को शहर के शुक्ला रोड निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद सलाउद्दीन ने शुरू किया है, जिन्होंने शाही लीची की मीठी और मनमोहक सुगंध को अगरबत्ती में ढालकर इसे एक नया बाजार और नई पहचान देने की कोशिश की है.

शाही लीची की फ्रेगरेंस वाली अगरबत्ती : मोहम्मद सलाउद्दीन बताते हैं कि उनके मन में यह विचार तब आया, जब वह दूसरे शहरों की यात्रा पर गए. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले वह हैदराबाद गए थे, जहां उन्होंने देखा कि वहां का 'कराची बिस्किट' शहर की पहचान बन चुका है. इसी दौरान उनके मन में यह विचार आया कि जब एक उत्पाद किसी शहर की पहचान बन सकता है, तो मुजफ्फरपुर की विश्वप्रसिद्ध शाही लीची को भी किसी नए उत्पाद के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है.

शाही लीची की फ्रेगरेंस वाली अगरबत्ती (ETV Bharat)

''मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरी दुनिया में मशहूर है. मैंने सोचा कि अगर इसकी खुशबू वाला कोई उत्पाद तैयार किया जाए, तो यह शहर की पहचान को और मजबूत करेगा. तभी मैंने शाही लीची की सुगंध वाली अगरबत्ती तैयार करने का काम शुरू किया.''- मोहम्मद सलाउद्दीन, शाही लीची फ्रेगरेंस की अगरबत्ती बनाने वाले

शाही लीची जैसी खुशबू : सलाउद्दीन बताते हैं कि यह कोई सामान्य अगरबत्ती नहीं है. इसे जलाने के बाद बिल्कुल शाही लीची जैसी मीठी खुशबू महसूस होती है. इसकी खास बात यह है कि लोग घरों में इसे जलाकर शाही लीची के एहसास को महसूस कर सकते हैं. पूजा-पाठ के अलावा कई लोग इसे घरों और कार्यालयों में वातावरण को सुगंधित और ताजगीभरा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

कैसे तैयार होती है शाही लीची अगरबत्ती? : अगरबत्ती तैयार करने की प्रक्रिया काफी मेहनत और तकनीक से जुड़ी होती है. सबसे पहले बांस की पतली सींक या स्टिक तैयार की जाती है. इसके बाद लकड़ी का बुरादा, चारकोल पाउडर, जिगट पाउडर, जो कि एक चिपकाने वाला प्राकृतिक पदार्थ होता है, अन्य सुगंधित सामग्री को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

कैसे बनेगी खुशबूदार शाही लीची वाली अगरबत्ती : फिर इस मिश्रण को मशीन और हाथों की मदद से बांस की स्टिक पर चढ़ाया जाता है. इसके बाद अगरबत्ती को धूप में या विशेष ड्रायर में सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी न रहे. सुखाने के बाद सबसे अहम प्रक्रिया आती है—सुगंध डालने की. इसमें खास तरीके से तैयार शाही लीची फ्रेगरेंस (सुगंधित तेल) को अगरबत्ती पर लगाया जाता है, जिससे जलने के बाद बिल्कुल लीची जैसी महक आती है. अंत में इसकी पैकिंग की जाती है और फिर इसे बाजार या डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजा जाता है.

''एक अगरबत्ती करीब 35 मिनट तक जलती है और पूरे कमरे को खुशबू से भर देती है. इसकी कीमत भी आम लोगों की पहुंच में रखी गई है. एक स्टिक की कीमत लगभग एक रुपये है, जबकि 10 रुपये और 50 रुपये के पैकेट बाजार में उपलब्ध हैं.''- मोहम्मद सलाउद्दीन, शाही लीची फ्रेगरेंस की अगरबत्ती बनाने वाले

सालाना 50 से 60 लाख का कारोबार : मोहम्मद सलाउद्दीन का कहना है कि आज शाही लीची अगरबत्ती उनके कारोबार का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है. उन्होंने बताया कि सिर्फ शाही लीची अगरबत्ती से सालाना 50 से 60 लाख रुपये तक का कारोबार हो रहा है. हालांकि उनके पास 100 से अधिक तरह के उत्पाद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पहचान शाही लीची अगरबत्ती को ही मिली है.

शाही लीची की खुशबू अब अगरबत्ती में
शाही लीची की खुशबू अब अगरबत्ती में (ETV Bharat)

कई राज्यों में अनूठी अगरबत्ती की डिमांड : इस उत्पाद की सबसे अधिक मांग तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आ रही है. इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. बिक्री डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और ऑनलाइन माध्यमों से की जा रही है. इसकी बढ़ती डिमांड से बाजार में लोग ढूंढ कर खरीद रहे हैं. खास बात यह है कि इसकी महक घर को ताजगी से भर देती है. यही कारण है कि लोग इसकी खुशबू के दीवाने हैं.

विदेशों तक पहुंचेगी मुजफ्फरपुर की खुशबू : मोहम्मद सलाउद्दीन के अनुसार, अब इस अगरबत्ती को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है. दुबई, थाईलैंड, बांग्लादेश समेत अन्य देशों के डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत चल रही है. उम्मीद है कि बहुत जल्द शाही लीची अगरबत्ती विदेशी बाजार में भी उपलब्ध होगी.

मोहम्मद सलाउद्दीन, शाही लीची फ्रेगरेंस की अगरबत्ती बनाने वाले
मोहम्मद सलाउद्दीन, शाही लीची फ्रेगरेंस की अगरबत्ती बनाने वाले (ETV Bharat)

''इस कारोबार से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ा है. अगरबत्ती निर्माण में करीब 50 से 60 कारीगर काम कर रहे हैं, जिन्हें नियमित रोजगार मिल रहा है. इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, बल्कि मुजफ्फरपुर की पहचान भी नए रूप में दुनिया तक पहुंच रही है.''- मोहम्मद सलाउद्दीन, शाही लीची फ्रेगरेंस की अगरबत्ती बनाने वाले

दशकों पुरानी है धूपबत्ती की परंपरा : गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में अगरबत्ती और धूपबत्ती निर्माण की परंपरा कई दशक पुरानी है. वर्ष 1984 से यहां इस व्यवसाय की शुरुआत मानी जाती है और समय के साथ यह उद्योग लगातार विस्तार करता गया. कारोबार से जुड़े उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुके हैं. 250 से अधिक वितरकों के नेटवर्क और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के सहारे यह उद्योग लगातार नए प्रयोग कर रहा है.

शाही लीची की खुशबू अब अगरबत्ती में
शाही लीची की खुशबू अब अगरबत्ती में (ETV Bharat)

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