ETV Bharat / bharat

शाही लीची का घर बैठे लें स्वाद! ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होम डिलीवरी, विदेशों तक भेजने की तैयारी

बड़े पैमाने पर लीची का निर्यात: शाही लीची को विदेशों तक पहुंचाने के लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है. दिल्ली की फल आयात-निर्यात कंपनी सुपरप्लम के तकनीकी प्रमुख बसंत झा ने बताया कि उनकी कंपनी पिछले दो वर्षों से मुजफ्फरपुर की लीची को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचा रही है. इस बार बंदरा में कोल्ड चेन सिस्टम सेंटर बनाया गया है, जहां से प्रतिदिन करीब 30 टन लीची को कोल्ड चेन वैन के जरिए दिल्ली भेजने की योजना है. वहां से हवाई मार्ग से लीची को विदेशों तक पहुंचाया जाएगा.

पहल से किसान भी खुश: रूपवारा-मड़वन एफपीओ के अध्यक्ष किसान मृत्युंजय दास ने बताया कि उनके समूह से करीब 270 किसान जुड़े हुए हैं. इन किसानों के बागानों की लीची को देश के अलग-अलग बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है. उन्होंने कहा, 'कई बड़ी कंपनियां उनके संपर्क में हैं और सीधे किसानों से लीची खरीदने की योजना बना रही हैं. इससे हमें उचित कीमत मिलने की उम्मीद बढ़ी है.'

लीची संग्रह केंद्र: इसके लिए किसानों के लिए संग्रह केंद्र भी बनाया गया है, जहां बागानों से लीची लाकर उसकी गुणवत्ता जांच और पैकिंग की जाएगी. इसके बाद कोल्ड चेन व्यवस्था के जरिए लीची को देश और विदेश भेजा जाएगा. इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को ताजी और गुणवत्तापूर्ण शाही लीची घर बैठे उपलब्ध हो सकेगी.

ऑनलाइन मिलेगी शाही लीची: इस बार लीची को ऑनलाइन माध्यम से बेचने की तैयारी तेज हो गई है. ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि किसानों के समूह एफपीओ के साथ विभिन्न लीची बागानों का दौरा कर रहे हैं. वे बागों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और पैकिंग व्यवस्था का आकलन कर रहे हैं. चयनित बागानों से लीची की खरीद कर उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा.

घर बैठे शाही लीची का लुत्फ उठाइये: मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास, पतले छिलके, गूदेदार बनावट और खास सुगंध के कारण देश-दुनिया में अलग पहचान रखती है. यही वजह है कि इसे जीआई टैग भी प्राप्त है. हर साल मई-जून के मौसम में यहां की लीची की मांग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों के साथ विदेशों तक रहती है.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची अब बागानों से निकलकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश और विदेश के उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी. इसके लिए निजी कंपनियां, निर्यातक समूह और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) मिलकर बड़ी तैयारी में जुट गए हैं. इस पहल से जहां किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, वहीं देशभर के लोग घर बैठे मुजफ्फरपुर की ताजी शाही लीची का स्वाद ले सकेंगे.

शाही लीची अब ऑनलाइन भी उपलब्ध (ETV Bharat)

विदेशों में भी भेजने की तैयारी: इस बार नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और कनाडा जैसे देशों में भी मुजफ्फरपुर की शाही लीची भेजने की तैयारी है. कंपनी के संपर्क में अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, स्विगी, रिलायंस और मोर ग्रुप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं. इन प्लेटफॉर्म के जरिए उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण लीची की आपूर्ति की जाएगी.

"मुजफ्फरपुर की शाही लीची की मांग लगातार बढ़ रही है. पिछले वर्ष लीची सीजन के दौरान प्रतिदिन 10 से 11 टन लीची का संग्रह किया जा रहा था, लेकिन इस बार यह मात्रा बढ़कर 25 से 30 टन प्रतिदिन तक पहुंचने की संभावना है."- बसंत झा, तकनीकी प्रमुख, सुपरप्लम

किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदें?: VISHVAKSENAH HERBS & AROMATIC PVT. LTD. भी शाही लीची की ऑनलाइन बिक्री को लेकर विशेष योजना पर काम कर रही है. कंपनी के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. कृष्ण गोपाल ने बताया कि फिलहाल शाही लीची की बिक्री दो माध्यमों से की जा रही है. पहला मोबाइल ऐप आधारित प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें ब्लिंकिट, जिप्टो और बिग बास्केट जैसे ऐप शामिल हैं. वहीं, दूसरा कंपनी की अपनी वेबसाइट होगी, जिस पर इस साल से शाही लीची की ऑनलाइन बिक्री शुरू की जाएगी.

पेड़ में लगी शाही लीची (ETV Bharat)

"सिर्फ शाही लीची ही नहीं, बल्कि बिहार के सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की भी तैयारी की जा रही है. यह बिक्री साप्ताहिक आधार पर होगी. सप्ताह भर ऑर्डर लिए जाएंगे और फिर एक तय दिन सभी ऑर्डर की डिलीवरी की जाएगी. इससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को ताजा उत्पाद मिल सकेगा."- डॉ. कृष्ण गोपाल, को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर

कितनी देर में होगी डिलिवरी?: डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से से मुजफ्फरपुर की शाही लीची का ऑर्डर करता है तो उनकी लॉजिस्टिक व्यवस्था के जरिए 24 घंटे के भीतर भारत के किसी भी कोने तक लीची पहुंचाई जा सकती है. वहीं विदेशों में 36 घंटे के भीतर डिलीवरी संभव होगी.

लीची की पैकेजिंग करते मजदूर (ETV Bharat)

कितने वजह का होगा ऑर्डर?: उन्होंने बताया कि ऑर्डर की न्यूनतम मात्रा आधा किलो से शुरू होगी, जबकि अधिकतम 10 किलो तक का पैक उपलब्ध रहेगा. कंपनी सीधे किसानों से लीची की खरीद करेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को बेहतर लाभ मिल सकेगा.

कैसे करें शाही लीची की पहचान?: शाही लीची मध्यम से बड़े आकार की होती है, जो लंबा/अंडाकार होती है. पकने पर गहरा लाल या हल्का गुलाबी होती है. असली शाही लीची में बहुत छोटा और पतला होता है, जिस वजह से इसमें गूदा अधिक होता है. स्वाद मीठी और रसीली होती है. इसकी सुगंध गुलाब जैसी होती है.

शाही लीची (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर की शाही लीची खास: मुजफ्फरपुर की शाही लीची लंबे समय से बिहार की पहचान रही है. यहां की जलवायु और मिट्टी लीची उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है. यही कारण है कि यहां पैदा होने वाली लीची का स्वाद अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मीठा और सुगंधित होता है. हर साल देश-विदेश में इसकी भारी मांग रहती है. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आधुनिक कोल्ड चेन व्यवस्था के जरिए यह मांग और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

ऑनलाइन से लीची किसानों को फायदा: वहीं, कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह किसानों को सीधे बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया तो आने वाले वर्षों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची का कारोबार कई गुना बढ़ सकता है. इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बिहार के जीआई टैग उत्पादों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी.

ये भी पढ़ें: