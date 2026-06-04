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5 मौतें, शॉर्ट सर्किट जिम्मेदार, शून्य जवाबदेही.. ICU में मरीज की जान जोखिम में डालने का सही बहाना है?

मुजफ्फरपुर अग्निकांड के लिए कौन जिम्मेदार है? 5 मौत का गुनहगार को कभी सजा मिल पाएगी या शॉर्ट सर्किट की आग में सच्चाई झुलस जाएगी?

Muzaffarpur Prasad Hospital
मुजफ्फरपुर अग्निकांड का जिम्मेदार कौन? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 8:08 PM IST

7 Min Read
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मुजफ्फरपुर: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद अस्पताल धधक उठा. आईसीयू में लगी आग की लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया. 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हैं. घटना की वजह जरूर शॉर्ट सर्किट बताई गई लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं. मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो जान बचाई जा सकती है. यही वजह है कि सवाल गंभीर हो जाते हैं.

गुरुवार सुबह करीब 3 बजे मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाका स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई. आग अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर स्थित आईसीयू (ICU) वार्ड में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. इस अग्निकांड में अभी तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

मुजफ्फरपुर अग्निकांड में कब होगा एक्शन? (ETV Bharat)

बुजुर्ग नहीं दिखाती हिम्मत तो..: आईसीयू में आग लगने के बाद तबतक किसी को कुछ नहीं पता चला, जबतक कि 95 वर्षीय बुजुर्ग राधा देवी ने नर्स और गार्ड को नहीं बताया. वो कहती हैं, 'मैं आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी. महसूस हुआ कि दम घुटने लगा है. कमरा धुएं से भर गया. तब मैं दौड़कर मैडम और गार्ड के पास गई.'

मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने आग लगने पर मरीजों की मदद करने की जगह वहां से भागना उचित समझा. देरी और लापरवाही के कारण ही लोगों की मौत हुई है.

मुजफ्फरपुर अग्निकांड का जिम्मेदार कौन?
आईसीयू में लगी आग (ETV Bharat)

'अस्पताल के स्टाफ भाग गए': मरीज के परिजनों ने बताया कि आग लगने के बाद मदद करने की बजाय अस्पताल के नर्स और स्टाफ भाग खड़े हुए. लोगों का कहना है कि आग को फैलने में कम से कम 20-25 मिनट का समय लगा होगा. उतनी देर में अगर अलर्ट जारी किया जाता तो लोगों की जान बच सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये लोग अस्पताल प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

"बहुत बड़ा लापरवाही था अस्पताल का. उनके स्टाफ थे, आईसीयू का इंचार्ज कौन था. सब पर केस होना चाहिए. भागकर चला गया. पेशेंट को छोड़कर भागा. दो-तीन को छोड़कर कोई नहीं था, वैसे 10-1 स्टाफ रहते हैं वहां. इन लोगों को अलर्ट करना चाहिए था. आग एकदम से नहीं फैला था, आधा घंटा लगा होगा कम से कम."- मरीज के परिजन

मुजफ्फरपुर अग्निकांड का जिम्मेदार कौन?
मरीज की परिजन (ETV Bharat)

कमरे में लाश ही लाश पड़ी थी: वहीं, औराई के रतनपुर निवासी निकेश ने बताया कि उनके 30 वर्षीय भाई शशांक की भी आग में झुलसकर मौत हो गई. एक दिन पहले ही उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था. वह बताते हैं कि जब वह आईसीयू में पहुंचे तो उनके भाई की मौत हो चुकी थी. कमरे में कई लाशें पड़ीं थीं. अस्पताल के सभी स्टाफ लोगों को मौत के मुंह में छोड़कर भाग चुके थे.

"वेटिंलेटर पर थे मेरे भाई लेकिन छोड़कर सब लोग भाग गए. मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे. आग में झुलस गए वह. हमलोग औराई के रतनपुर से इलाज के लिए आए थे. जब आए तो पूरा कमरा धुआं-धुआं था. अस्पताल का कोई नहीं था. सब लोग भाग गए, सिर्फ लाश ही लाश पड़ी थी."- निकेश कुमार, मृतक शशांक कुमार के भाई

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अस्पताल में अफरातफरी का माहौल (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद एक फायरमैन ने बताया कि उन लोगों को करीब 3 बजकर 50 मिनट पर सूचना मिली और 4 बजे मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया. रेस्क्यू करने में थोड़ी परेशानी हुई. ऊपर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी हुई थी. वहां पर हम लोग गए तो देखा कि पूरा आईसीयू धुएं से भरा हुआ था. हम लोगों ने करीब 15 से 20 मरीज का रेस्क्यू किया. इसके बाद सभी मरीज को एंबुलेंस से दूसरे अस्पताल ले जाया गया.

"हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई. हमलोगों ने अपने स्तर से पूरी तत्परता से काम किया. हम लोगों ने कई लोगों को जिंदा निकाला. 10 से 15 लोगों को निकाला गया. इसके बाद उनके परिजन दूसरे अस्पताल चले गए. कुछ को एंबुलेंस से भी ले जाया गया."- आरएन पांडे, अग्निशमन पदाधिकारी

मुजफ्फरपुर अग्निकांड का जिम्मेदार कौन?
प्रसाद अस्पताल में लगी आग (ETV Bharat)

प्रबंधन ने आरोपों को बताया गलत: हालांकि प्रसाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इंकार किया है. प्रबंधन कमिटी के सदस्य आसिफ इकबाल ने कहा कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि आग लगने के बाद मरीजों को छोड़कर स्टाफ भाग गए, वह बिल्कुल गलत है. इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. सभी स्टाफ और डॉक्टर मौजूद हैं. सभी के सहयोग से ही अन्य मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. उन्होंने कहा कि साक्ष्य भी प्रशासन को सौंप दिया गया है. फुटेज बिल्कुल सुरक्षित है, जिसे आगे जांच में देखा जा सकता है.

"सुबह 3:45 बजे मुझे फोन आया कि शॉर्ट सर्किट लग गए हैं. इसके बाद हमने फौरन मरीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया. आईसीयू में 15 मरीज भर्ती थे, इनमें से 5 की कैजुअल्टी हुई है. मरीज को छोड़कर स्टाफ के भागने का आरोप सरासर गलत है. यह मानवीय घटना नहीं है, बल्कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है. जिस वजह से घटना हुई है. फुटेज भी हमारे पास सुरक्षित है. "- आसिफ इकबाल, प्रबंधन कमिटी सदस्य, प्रसाद हॉस्पिटल

मुजफ्फरपुर अग्निकांड का जिम्मेदार कौन?
रोती-विलखती मरीज की परिजन (ETV Bharat)

शॉर्ट सर्किट को ठहराया 'मौत का जिम्मेदार'?: इस घटना के लिए प्रशासन ने शॉर्ट सर्किट को 'जिम्मेदार' ठहराया है. मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त ऋतु राज प्रताप सिंह ने कहा, 'शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा हुआ है. बाकी आगे की जांच में सभी बातों का पता चलेगा. अभी तक 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है. सभी लोगों का इलाज चल रहा है. हमारी टीम के लोग वहां जाकर जांच कर रहे हैं. जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सभी को बता दिया जाएगा.'

मृतक परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा: राज्य सरकार की तरफ से मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है. सभी आश्रितों को मुआवजे की राशि दे गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि शोक-संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं.

"मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें. मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

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