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बिहार का नौशाद कैसे बना पाकिस्तानी जासूस?, मां बोली- 'पंचर दुकान खोलने के लिए कर्ज लेकर 30 हजार दिए थे'

"अब तक कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिसमें पांच बाल अपचारी भी शामिल हैं. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है." - राजकरन नैयर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

गिरोह का संचालन करते थे नौशाद: पुलिस के अनुसार पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग गिरोह का संचालन करते थे. सोहेल मलिक, नौशाद अली और समीर गिरोह के मुख्य सदस्य थे. इन लोगों ने देश के विभिन्न सुरक्षा बलों के ठिकाने, रेलवे स्टेशन आदि की तस्वीर, रिकॉर्ड और जीपीएस लोकेशन विदेश के नंबर पर शेयर की थी. इसके बदले इन लोगों को 500 से 15 हजार रुपये तक मिलते थे.

कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी: गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक गोपनीय सूचना और डिजिटल डाटा विदेश भेजने के मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इससे पहले भी 14 मार्च को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. 17 मार्च को इन सभी आरोपियों से पूछताछ में नौशाद, समीर, गणेश, विवेक, गगन, दुर्गेश और 5 बाल अपचारी समेत कुल 11 लोगों के नाम सामने आए थे.

पूछताछ कर रही एजेंसी: पुलिस के मुताबिक, नौशाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा था. सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में था. हैंडलर के निर्देश पर वह देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षाबलों के ठिकानों, रेलवे स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर चुका है. फिलहाल एजेंसियां उससे पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य कड़ियों को खंगाल रही हैं.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर का नौशाद 15 मार्च को फरीदाबाद से घर में फोन करता है कि 'अम्मी, ईद अच्छे से मनाइए, हम भी यहां खुशी से ईद मनाएंगे.' इसके बाद 17 मार्च को उसकी मां को खबर मिलती है कि नौशाद को गाजियाबाद पुलिस की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया.

नौशाद का गांव (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर के हरचंदा गांव का निवासी: गिरफ्तार नौशाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरचंदा गांव का निवासी है. इस तरह की खबर सामने आने के बाद गांव में भी हलचल तेज हो गई है. ग्रामीणों के मुताबिक नौशाद कुछ महीने पहले ही रोजगार की तलाश में दिल्ली गया था और बाद में फरीदाबाद में पंक्चर की दुकान खोल ली थी.

पुलिस ने बेटा को उठा लिया: नौशाद की मां नमिमा खातून ने बताया कि उन्हें 17 मार्च को फोन के जरिए बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया गया है. वह अक्टूबर में अपनी चचेरी बहन के साथ दिल्ली गया था और बाद में फरीदाबाद में पंक्चर की दुकान खोली थी. 30 हजार रुपये कर्ज लेकर उसे दिए थे. उसी पैसे से फरीदाबाद में उसने दुकान खोली थी.

नौशाद की मां (ETV Bharat)

"15 मार्च को बेटे से अंतिम बात हुई थी. 17 मार्च को दिल्ली से ही फोन आया था. पता चला कि मेरे बेटे को पुलिस वाले उठाकर ले गए. अक्टूबर में दिल्ली गया था. चार महीने नौकरी की, इसके बाद उसने पंक्चर की दुकान खोल ली." -नमिमा खातून, नौशाद की मां

इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया: मां ने बताया कि इससे पहले दिल्ली कभी नहीं गया था. यह पहली बार था. पड़ोस में एक भतीजा है, उसी का फरीदाबाद में दुकान है. उसी ने बुलाया था कि 'आओ एक जगह है, पसंद कर लो, दुकान खोल लेना.' उसी के कहने पर उसने फरीदाबाद में दुकान खोली थी.

परिवार में आर्थिक तंगी: मां के मुताबिक नौशाद ने गांव में केवल छठी कक्षा तक पढ़ाई की थी. आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी. परिवार की स्थिति कमजोर होने के चलते वह कमाने के लिए बाहर गया था. उन्होंने बताया कि नौशाद वहां से कोई रुपया नहीं भेजता था, बल्कि घर से ही उसे हर महीने खर्च के लिए एक-दो हजार रुपये भेजा जाता था.

पिता करते हैं मजदूरी: नौशाद के पिता जलाल मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. परिवार में दो भाई और एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है. बताया जाता है कि जलाल ने दो शादियां की थीं और नौशाद दूसरी पत्नी का सबसे बड़ा बेटा है. चाचा मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि पहले उन्हें सिर्फ इतना पता चला था कि नौशाद अचानक गायब हो गया है.

मुजफ्फरपुर का नौशाद का गांव (ETV Bharat)

"हमें जानकारी मिली कि कोई उसे पेट्रोल पंप के पास से उठाकर ले गया. हमने काफी खोजबीन की और बाद में थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई. अब जो आरोप सामने आ रहे हैं, उस पर विश्वास करना मुश्किल है." -मोहम्मद अलाउद्दीन, चाचा

गांव वाले भी हैरान?: ग्रामीण दिलजीत कुमार ने बताया कि नौशाद साधारण परिवार से आता है. पहले कभी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने नहीं आई थी. परिवार के लोगों ने भी उस पर लगे आरोपों को लेकर हैरानी जताई है. फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नौशाद कब और कैसे इस नेटवर्क के संपर्क में आया और उसके जरिए कौन-कौन सी संवेदनशील जानकारियां साझा की गईं.

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