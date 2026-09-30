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भारत की पहली रिकॉर्डिंग और 125 साल पुराना म्यूजिक.. बिहार के पूर्व प्रिसिंपल का अनोखा संगीत संग्रह

पूर्व प्रिसिंपल का अनोखा संगीत संग्रह ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: संगीत सुनने के शौकीन तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उसके इतिहास को सहेजने वाले विरले ही मिलते हैं. मुजफ्फरपुर के शेरपुर निवासी यशवंत पराशर ऐसे ही संगीत प्रेमी हैं. करीब चार दशक से वे संगीत से जुड़ी चीजों का संग्रह कर रहे हैं. धीरे-धीरे उनका घर संगीत के इतिहास को समेटे एक निजी म्यूजियम और लाइब्रेरी में बदल चुका है.

"मेरे कलेक्शन में 1940 के आसपास का इंग्लैंड मॉडल ग्रामोफोन भी है. इसके अलावा 1960 के दशक का ट्रांजिस्टर और पुराने दौर के कई संगीत उपकरण भी मौजूद हैं. 1902 के शुरुआती रिकॉर्डिंग लॉट से जुड़ा एक रिकॉर्ड भी है. यह रिकॉर्ड मलिका जान का है." - यशवंत पराशर, संगीत प्रेमी

यशवंत के संग्रह में करीब सवा सौ साल पुराने संगीत इतिहास की अद्भुत झलक मिलती है. वे बताते हैं कि उनके पास 1902 के शुरुआती रिकॉर्डिंग लॉट से जुड़ा एक दुर्लभ रिकॉर्ड भी है, जो मलिका जान का है. उनके मुताबिक, उस दौर में जर्मन इंजीनियरों के माध्यम से ग्रामोफोन कंपनी के लिए भारत में पहली बार रिकॉर्डिंग की गई थी. पुराने रिकॉर्ड की तलाश आज भी जारी है.

यशवंत बताते हैं कि वर्तमान में उनके पास 78 आरपीएम के 500 से अधिक प्रामाणिक रिकॉर्ड मौजूद हैं. उनके इस निजी संग्रह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें संगीत के अलग-अलग ऐतिहासिक दौर को एक साथ देखा जा सकता. उनके पास 1940 के आसपास का इंग्लैंड मॉडल ग्रामोफोन भी सुरक्षित है. इसके अलावा 1960 के दशक का ट्रांजिस्टर और पुराने उपकरण भी मौजूद हैं.

जिस समय यशवंत ने संग्रह शुरू किया, उस समय ऑडियो कैसेट का दौर तेजी से बढ़ रहा था और एलपी रिकॉर्ड का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम हो रहा था. पुराने रिकॉर्ड मिलने पर वे उन्हें भी खरीदकर सुरक्षित रखने लगे. बाद में उन्होंने 78 आरपीएम ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी तलाशने शुरू किए. इसके लिए उन्होंने पुराने बाजारों, कबाड़ी की दुकानों और दूसरे वरिष्ठ कलेक्टरों तक से संपर्क साधा.

यशवंत के अनुसार, उन्होंने करीब 1981-82 से ऑडियो कैसेट और संगीत से जुड़ी दूसरी चीजों को व्यवस्थित रूप से संकलित करना शुरू किया था. शुरुआत में उनका उद्देश्य कोई बड़ा संग्रह तैयार करना नहीं था. संगीत सुनने की अपनी व्यक्तिगत जरूरत और गहरी रुचि के कारण वे एक-एक करके कैसेट, रिकॉर्ड और दूसरे उपकरण खरीदते गए, जो आज एक अनमोल धरोहर बन चुका है.

रेडियो पर आने वाले विविध कार्यक्रमों से यशवंत की संगीत में रुचि और बढ़ती गई. वे बताते हैं कि उनकी जरूरत के मुताबिक रेडियो पर हमेशा पसंदीदा संगीत उपलब्ध नहीं होता था. अपनी पसंद का संगीत अपनी सुविधा के समय सुनने के लिए उन्होंने ऑडियो कैसेट खरीदना शुरू किया. स्कूल के दिनों में शुरू हुआ यह सिलसिला समय के साथ धीरे-धीरे एक विशाल और ऐतिहासिक संग्रह में बदल गया.

"संगीत से जुड़ाव बचपन से रहा है. उस दौर में आज की तरह इंटरनेट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं थे. संगीत सुनने का प्रमुख माध्यम रेडियो था. जरूरत के मुताबिक रेडियो पर हमेशा संगीत उपलब्ध नहीं होता था. अपनी पसंद का संगीत अपनी सुविधा के समय सुनने के लिए ऑडियो कैसेट खरीदना शुरू किया. स्कूल के दिनों में शुरू हुआ यह सिलसिला धीरे-धीरे संग्रह में बदल गया." - यशवंत पराशर, संगीत प्रेमी

भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ लोक संगीत, विदेशी संगीत, जैज, रॉक एंड रोल, वेस्टर्न क्लासिकल और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के एथनिक म्यूजिक तक उनकी गहरी पहुंच है. यशवंत बताते हैं कि संगीत से उनका जुड़ाव बचपन से रहा है. उस दौर में आज की तरह इंटरनेट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध नहीं थे. तब देश में संगीत सुनने का एकमात्र और प्रमुख माध्यम केवल रेडियो था.

मशहूर गीतकार गुलजार के साथ 'म्यूजिक कलेक्टर' (ETV Bharat)

यशवंत के इस अनूठे संग्रह में पुराने ग्रामोफोन, एलपी रिकॉर्ड, 78 आरपीएम रिकॉर्ड, AUDIO कैसेट, सीडी, ट्रांजिस्टर और अलग-अलग दौर के साउंड सिस्टम शामिल हैं. उनके मुताबिक, विभिन्न माध्यमों को मिलाकर उनके पास करीब 15 हजार तक संगीत संग्रह मौजूद है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. खास बात यह है कि उनका यह अद्भुत संग्रह केवल हिंदी या पारंपरिक भारतीय संगीत तक ही सीमित नहीं है.

वर्तमान संगीत से जुड़ाव

उनका कहना है कि यह संग्रह केवल पुराने संगीत तक सीमित नहीं है. आज के दौर में विनाइल रिकॉर्ड के रूप में जो नया संगीत बाजार में आ रहा है, उसे भी वे संग्रह का हिस्सा बना रहे हैं. यानी उनके संग्रह में करीब सवा सौ साल पुराने रिकॉर्ड से लेकर वर्तमान समय में जारी हो रहे आधुनिक संगीत तक का पूरा सफर बेहद करीब से देखा जा सकता है.

विशाल भौतिक और डिजिटल संग्रह

यशवंत के पास मौजूद संग्रह की कोई निश्चित संख्या बताना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अलग-अलग माध्यम शामिल हैं. वे बताते हैं कि कैसेट, सीडी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड और एलपी रिकॉर्ड को मिलाकर उनका भौतिक संग्रह करीब 15 हजार तक पहुंच चुका है. इसके अलावा उनके पास डिजिटल म्यूजिक फाइलों का भी बड़ा संग्रह है, लेकिन वे इसे भौतिक संग्रह में शामिल नहीं करते हैं.

रेडियो से शुरू हुआ संग्रह का सफर (ETV Bharat)

संगीत विधाओं की विविधता

उनके म्यूजिक रूम में भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित मौजूद है. इसके साथ ही लोकगीत, पॉप म्यूजिक और विदेशी संगीत की अलग-अलग दुर्लभ विधाओं का संग्रह भी है. यशवंत ने खुद भी संगीत सीखा है. भारतीय संगीत सीखने के दौरान उनकी मूल रुचि शास्त्रीय संगीत में विकसित हुई. हालांकि वे मानते हैं कि कोई भी संगीत अपने आप में अलग नहीं होता.

वैश्विक धुनों से नाता

शास्त्रीय संगीत के साथ लोक संगीत और दूसरे संगीत रूपों के बीच भी हमेशा एक गहरा संबंध रहा है. इसी वजह से उनका संग्रह भारतीय संगीत की अलग-अलग परंपराओं से लेकर पश्चिमी संगीत तक फैला हुआ है. वे जैज, रॉक एंड रोल, वेस्टर्न क्लासिकल और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लोक एवं एथनिक संगीत में भी बहुत गहरी रुचि रखते हैं.

उदित नारायण, दिवंगत संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा और मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ यशवंत पराशर (ETV Bharat)

कला और इतिहास का मार्ग

यशवंत के लिए संगीत केवल सुनने या संग्रह करने की चीज नहीं है. उनका कहना है कि संगीत ने उन्हें कला, संस्कृति और इतिहास की दूसरी विधाओं को समझने का एक नया रास्ता दिया. संगीत के बारे में पढ़ते-पढ़ते उनकी रुचि दूसरे विषयों में भी बढ़ी. इस दौरान उन्हें कई दिग्गजों से मिलने और अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में गहनता से जानने का अवसर मिला.

'म्यूजिक कलेक्टर' कहते हैं लोग

वे खुद को आज भी संगीत का एक छोटा विद्यार्थी ही मानते हैं. यशवंत कहते हैं कि लोग उन्हें म्यूजिक कलेक्टर कहते हैं तो खुशी होती है, लेकिन वे खुद को इस कला का खोजी मानते हैं. उनका मानना है कि देश में उनसे कहीं बड़े म्यूजिक कलेक्टर मौजूद हैं. उनका यह संग्रह केवल उनकी निजी जिज्ञासा और संगीत के प्रति प्रेम का परिणाम है.

इंग्लैंड मॉडल ग्रामोफोन (ETV Bharat)

शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का केंद्र

यशवंत के इस समृद्ध म्यूजिक रूम को देखने और उनके संग्रह से जानकारी लेने के लिए देश-विदेश से लोग भी अक्सर पहुंचते हैं. हालांकि उनका कहना है कि लोग केवल पुराने उपकरण या रिकॉर्ड देखने के लिए ही नहीं आते हैं. जब किसी को संगीत के इतिहास, किसी विशेष रिकॉर्डिंग या किसी शोध परियोजना के लिए प्रामाणिक जानकारी की जरूरत होती है, तब वे यहाँ आते हैं.

भौतिक विरासत का संरक्षण

डिजिटल दौर में संगीत सुनना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है. यूट्यूब, स्पॉटिफाई और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर का संगीत कुछ ही सेकेंड में उपलब्ध हो जाता है. लेकिन यशवंत का दृढ़ता से मानना है कि संगीत की भौतिक विरासत को संभालकर रखना भी बेहद जरूरी है. उनके घर का यह अनोखा संग्रह इसी अमूल्य विरासत को सहेजने की एक कोशिश है.

15 साल तक निभायी प्राचार्य की भूमिका

यहां रखे पुराने रिकॉर्ड और उपकरण केवल संगीत सुनने के माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे उस दौर की तकनीक, संस्कृति और संगीत की यात्रा की जीवंत कहानी भी बताते हैं. यशवंत की औपचारिक शिक्षा विज्ञान में हुई थी. उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की और कॉर्पोरेट क्षेत्र में लंबा काम किया. इसके बाद करीब 15 साल तक विद्यालय में प्राचार्य रहे.

शेरपुर निवासी यशवंत पराशर (ETV Bharat)

साधना और समर्पण का जीवन

साल 2022 तक उन्होंने अपनी इन सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया. आज वे ग्रामोफोन और संगीत से जुड़े विशेष क्षेत्र में भी काम करते हैं, लेकिन संगीत संग्रह को वे अपना पेशा नहीं, बल्कि जीवनभर की सच्ची रुचि और साधना मानते हैं. कला और संस्कृति से जुड़े उनके तमाम रचनात्मक कार्यों में हमेशा संगीत की सबसे मुख्य भूमिका रही है.

500 से अधिक प्रामाणिक रिकॉर्ड मौजूद (ETV Bharat)

समय के पार संगीत का सफर

करीब 40 से ज्यादा वर्षों की मेहनत से शुरू हुआ यह संग्रह अब एक ऐसे निजी संगीत संसार में बदल चुका है, जहां एक तरफ 1902 की ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग मौजूद है तो दूसरी तरफ आज के दौर के आधुनिक विनाइल रिकॉर्ड भी हैं. यशवंत के लिए यह केवल पुराने सामान को जमा करना नहीं, बल्कि समय के साथ संगीत की यात्रा को सुरक्षित रखना है.

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