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ईरान-इजरायल की जंग से बिहार में फीकी पड़ी चूड़ियों की खनक, जानें मुजफ्फरपुर के लहठी बाजार का हाल

ईरान-इजरायल तनाव के कारण मुजफ्फरपुर का 90 साल पुराना लहठी उद्योग संकट में है. विवेक कुमार की रिपोर्ट.

MUZAFFARPUR LAHTHI
फीकी पड़ी लाख की चूड़ियों की खनक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 7:59 PM IST

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मुजफ्फरपुर: रातों को भी गुलजार रहने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर लहठी बाजार में आज दिन में भी सन्नाटा पसरा है. इस्लामपुर इलाका महज एक बाजार नहीं, बल्कि करीब 90 सालों की विरासत और कला का जीवंत केंद्र है. देश के सबसे बड़े लहठी (लाख की चूड़ी) हब के रूप में विख्यात इस बाजार की खनक सात समंदर पार छिड़ी जंग की वजह से फीकी पड़ती जा रही है.

संकट में लहठी कारोबार: यहां 250 से अधिक दुकानें सजी हैं, जहां पारंपरिक डिजाइनों से लेकर आधुनिक 'चार्जिंग लहठी' (रोशनी में चमकने वाली) तक की बड़ी रेंज उपलब्ध है. प्राकृतिक लाख से तैयार इन चूड़ियों की खास पहचान उनकी चमक, मजबूती और आकर्षक डिजाइन हैं. यही वजह है कि यह बाजार न सिर्फ बिहार बल्कि देशभर के ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और हर साल शादी-ब्याह के सीजन में करोड़ों रुपये का कारोबार करता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

ईरान-इजरायल तनाव का असर: इस बार लगन की शुरुआत के साथ जिस रौनक की उम्मीद थी, वह बाजार में नजर नहीं आ रही है. दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ गायब है और कारीगरों के हाथों में काम कम हो गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा ईरान-इजरायल तनाव है, जिसने इस पारंपरिक उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले कच्चे माल की सप्लाई को प्रभावित कर दिया है. कारोबार ठप होने से लहठी कारोबारी खासे परेशान हैं.

"जो रॉ मटेरियल विदेश से आता था, वह अब समय पर नहीं पहुंच रहा है. इसकी वजह से बाजार में कमी हो गई है और दाम बढ़ गए हैं. शादी का सीजन होने के बावजूद ग्राहक पहले जैसी खरीदारी नहीं कर रहे हैं."- मोहम्मद मुबारक, लहठी दुकानदार

सप्लाई चेन प्रभावित: व्यापारियों के अनुसार, लहठी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी सामान जैसे इम्पोर्टेड स्टोन, ग्लिटर, पॉलिशिंग केमिकल और अन्य सजावटी सामग्री खाड़ी देशों के जरिए भारत पहुंचते हैं. दुबई इन सामानों का प्रमुख ट्रेड हब है, जहां से ये सामग्री देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई होती है. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे इन सामानों की उपलब्धता कम हो गई और कीमतों में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है.

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पारंपरिक और मेहनत भरा काम: लहठी यानी लाख की चूड़ी बनाना एक पारंपरिक और मेहनत भरा काम है, जो पूरी तरह कारीगरों के हुनर पर निर्भर करता है. इसकी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है. नीचे विस्तार से जानें कैसे बनती हैं लहठी की चूड़ियां.

लाख की तैयारी: लाख एक प्राकृतिक रेजिन होता है, जिसे पेड़ों पर पाए जाने वाले कीटों से प्राप्त किया जाता है. इसे साफ कर गर्म किया जाता है, जिससे यह नरम और लचीला हो जाता है.

रंग मिलाना: गर्म लाख में मनचाहे रंग मिलाए जाते हैं. आजकल केमिकल रंगों के साथ-साथ पारंपरिक रंगों का भी इस्तेमाल होता है.

आकार देना: नरम लाख को लोहे की छड़ (सांचा) पर चढ़ाकर घुमाया जाता है और उसे बेलन की तरह फैलाकर चूड़ी का आकार दिया जाता है.

डिजाइन और सजावट: यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है. इसमें चूड़ियों पर स्टोन, मोती, ग्लिटर, मिरर और अन्य सजावटी सामान लगाए जाते हैं, जिससे उनका लुक आकर्षक बनता है.

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सप्लाई चेन प्रभावित, कारीगर परेशान (ETV Bharat)

फिनिशिंग और पॉलिश: अंत में चूड़ियों को खास केमिकल से पॉलिश किया जाता है, जिससे उनमें चमक आती है और वे टिकाऊ बनती हैं. यह पूरी प्रक्रिया हाथों से की जाती है और एक कारीगर को इस कला में निपुण होने में वर्षों लग जाते हैं. लहठी उद्योग पूरी तरह से स्थानीय और बाहरी सप्लाई पर निर्भर करता है. इसके कच्चे और सजावटी सामान अलग-अलग जगहों से आते हैं.

  • लाख (Raw Lac): झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जंगलों से
  • स्टोन और ग्लिटर: चीन और खाड़ी देशों से
  • फिनिशिंग केमिकल: दुबई के जरिए आयात
  • डिजाइनिंग आइटम: जयपुर और कोलकाता के थोक बाजारों से

जरूरी सामग्री नहीं आ रहे भारत: इनमें से कई सामान पहले खाड़ी देशों में आते हैं और फिर वहां से भारत भेजे जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात के कारण यह पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है. लहठी कारीगर मोहम्मद लाल बताते हैं, खाड़ी देशों में तनाव के कारण जरूरी सामग्री भारत नहीं आ पा रही है.

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"लागत बढ़ गई है और काम करना मुश्किल हो गया है. करीब 200 से अधिक कारीगरों ने काम कम कर दिया है या बंद कर दिया है. मैं पिछले 40 साल से इस काम में हूं, लेकिन ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा. पहले लगन में दिन-रात काम चलता था, अब ऑर्डर ही नहीं मिल रहे हैं."- मोहम्मद लाल, लहठी कारीगर

कारोबार पर जंग का असर: बाबा लहठी दुकानदार मोहम्मद फिरोज कहते हैं, शादी का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं. जंग का असर सीधे हमारे कारोबार पर पड़ा हैॉ. रॉ मटेरियल महंगा हो गया है और कारीगर भी परेशान हैं.

"पहले इस समय दुकान में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब सन्नाटा है. लहठी के दाम में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. हम लोग कुछ सामग्री बंगाल और जयपुर से लाते हैं, लेकिन वह भी खाड़ी देशों से होकर आती है, इसलिए असर पड़ रहा है."-मोहम्मद फिरोज,बाबा लहठी दुकानदार

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लहठी बाजार में सन्नाटा (ETV Bharat)

सीजन में 10 करोड़ का होता था कारोबार: मुजफ्फरपुर की लहठी की पहचान अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है. अमेरिका सहित कई देशों में इसकी मांग रहती है, लेकिन इस साल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण विदेशों से भी ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं. दुकानदारों के अनुसार, जहां पहले शादी के सीजन में 10 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होता था, वहीं इस बार बाजार काफी मंदा है.

लहठी का सांस्कृतिक महत्व: बिहार और उत्तर भारत में लहठी का सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है. दुल्हनों के श्रृंगार में यह एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन इस बार बढ़ती कीमतों और सीमित उपलब्धता के कारण यह परंपरा भी प्रभावित हो रही है.

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ईरान-इजरायल तनाव का असर (ETV Bharat)

खोला गया होर्मुज स्ट्रेट : इस बीच राहत देने वाली खबर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने की ईरान ने घोषणा कर दी है. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को लेबनान और इज़राइल के बीच 10 दिनों के सीजफायर डील की घोषणा की थी और कहा था कि वह दोनों देशों के नेताओं के बीच पहली मीटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं.

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