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'हमारे घर कान्हा आए..' जन्माष्टमी पर मुजफ्फरपुर के अस्पतालों 55 बच्चों का जन्म, उत्सव सा दिखा नजारा

मुजफ्फरपुर में जन्माष्टमी बनी कई परिवारों के लिए यादगार, परिजन बोले- हमारे घर आए नन्हे कान्हा और राधा. रिपोर्ट - विवेक कुमार

अस्पताल में जन्माष्टमी पर 55 बच्चों का जन्म
अस्पताल में जन्माष्टमी पर 55 बच्चों का जन्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2026 at 6:39 PM IST

6 Min Read
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मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर की रहने वाली देवी आज खुश हैं. अस्पताल में जन्माष्टमी पर उनकी बेटी ने नन्हे कान्हा को जन्म दिया है. पूरे अस्पताल में उत्सव सा माहौल है. यही वजह है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार कई परिवारों के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला खास मौका बन गया है. शहर के अलग-अलग अस्पतालों में जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में 55 बच्चों ने जन्म लिया. नवजात बच्चों की किलकारियों से अस्पताल परिसरों में उत्सव जैसा माहौल नजर आया.

अलग-अलग निजी अस्पताल में 25 बच्चों का जन्म

शहर के केजरीवाल मेटर्निटी अस्पताल में रात 12 बजे से शुक्रवार दोपहर तक 10 बच्चों ने जन्म लिया. अस्पताल प्रबंधक रंजन कुमार के मुताबिक इनमें पांच लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं. खास बात यह रही कि सभी बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ.

अलग-अलग अस्पताल में जन्माष्टमी पर 55 बच्चों का जन्म (ETV Bharat)

सदर अस्पताल में 10 नवजातों का जन्म

शहर के एक बड़े निजी अस्पताल में जन्माष्टमी के दिन कुल 15 बच्चों ने जन्म लिया. इनमें आठ लड़के और सात लड़कियां हैं, जबकि छह बच्चों का जन्म सीजेरियन डिलीवरी से हुआ. वहीं सदर अस्पताल में भी 10 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें आठ लड़के और दो लड़कियां शामिल हैं.

एसकेएमसीएच में सबसे ज्यादा 20 बच्चों ने लिया जन्म

उत्तर बिहार के बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में जन्माष्टमी के दिन कुल 20 बच्चों का जन्म हुआ. इनमें 13 लड़के और सात लड़कियां शामिल हैं. अलग-अलग अस्पतालों में जन्म लेने वाले इन नवजातों ने कई परिवारों की जन्माष्टमी को और भी खास बना दिया.

बच्चे की सेहत चेक करते डॉक्टर
बच्चे की सेहत चेक करते डॉक्टर (ETV Bharat)

'जन्म का समय मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया'- डॉक्टर

केजरीवाल अस्पताल के डॉक्टर अमरेंद्र कृष्णा ने बताया कि बच्चे के जन्म का समय मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है. हालांकि कुछ परिवार शुभ तिथि या विशेष दिन को प्राथमिकता देते हैं और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर प्रसव की तारीख तय कराने का प्रयास करते हैं.

चिकित्सकीय परिस्थितियों पर तय होती है डिलीवरी की तारीख

डॉक्टर के अनुसार कुछ मामलों में परिवार जन्माष्टमी जैसे विशेष अवसर पर बच्चे के जन्म की इच्छा जताते हैं. ऐसे में यदि चिकित्सकीय परिस्थितियां अनुकूल हों, तो डॉक्टर की सलाह के आधार पर सीजेरियन डिलीवरी की तारीख तय की जा सकती है. हालांकि सामान्य प्रसव का समय प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार ही निर्धारित होता है.

मुजफ्फरपुर का मातृ शिशु अस्पताल
मुजफ्फरपुर का मातृ शिशु अस्पताल (ETV Bharat)

''जन्म लेने का समय मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है. हालांकि कई परिवार शुभ तिथि को प्राथमिकता देते हैं. डॉक्टर से सलाह लेकर प्रसव की तारीख तय कराने का प्रयास करते हैं. जन्माष्टमी के दिन अस्पताल में पांच बच्चों का जन्म हुआ है, जबकि इलाज के लिए भर्ती नवजात बच्चों की संख्या 15 है. कुछ मामलों में परिवार जन्माष्टमी जैसे विशेष दिन को प्राथमिकता देते हैं और चिकित्सकीय परिस्थितियों के अनुसार सीजेरियन डिलीवरी की तारीख तय की जाती है.''- डॉक्टर अमरेंद्र कृष्णा, केजरीवाल मेटर्निटी अस्पताल

नवजात में परिजनों को दिखी कृष्ण और राधा की छवि

जन्माष्टमी के दिन बच्चे के जन्म से उत्साहित कई परिवार अपने नवजात को भगवान श्रीकृष्ण और राधा के रूप में देख रहे हैं. कुछ परिवारों ने बच्चों को कृष्ण और राधा की तरह सजाया, जबकि कई परिजनों ने बच्चों का नाम भगवान श्रीकृष्ण या राधा से जुड़ा रखने की बात कही.

'जन्माष्टमी के दिन पोता हुआ ये भगवान का आशीर्वाद है'

नवजात के दादा नरेंद्र कुमार ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन पोते का जन्म उनके परिवार के लिए बेहद खास पल है. उन्होंने इसे भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद और शुभ संयोग बताया. मीना देवी ने बताया कि वह जन्माष्टमी के दिन नानी बनी हैं. बच्चे के जन्म की खुशी पहले से ही थी, लेकिन जन्माष्टमी के दिन नाती के आने से परिवार की खुशी दोगुनी हो गई. उन्होंने इसे बेहद शुभ संयोग बताया.

''आज के दिन पोता हुआ है. हमारे लिए यह बेहद खास पल है. जन्माष्टमी के दिन बच्चे का जन्म होना भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मान रहे हैं.''- नरेंद्र कुमार, नवजात बच्चे के परिजन

हमारे घर जन्माष्टमी पर आए नंदलाल

रेणु देवी ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन बेटे का जन्म होने के बाद परिवार ने उसका नाम भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा रखने का फैसला किया है. उनके अनुसार अस्पताल में भी पूरे दिन खुशी और उत्सव जैसा माहौल बना रहा. एक परिजन ने खुशी जताते हुए कहा- ''हमने बच्चे को कृष्ण के रूप में सजाया है. जन्माष्टमी के दिन हमारे घर नंदलाल आए हैं, इसलिए पूरे परिवार में उत्सव का माहौल है.

मिठाई, सोहर और भजनों से मना जश्न

अस्पतालों में जिन परिवारों में नवजात बच्चों का जन्म हुआ, उन्होंने इस मौके को खुशी और उत्सव के रूप में मनाया. कई परिवारों ने मिठाइयां बांटीं, भजन-कीर्तन और सोहर गाए तथा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की बात कही.

''आज मैं नानी बनी हूं. बच्चे के जन्म की खुशी तो थी ही, लेकिन जन्माष्टमी के दिन नाती के आने से खुशी दोगुनी हो गई है. हम इसे शुभ संयोग मान रहे हैं. बच्चे के जन्म के बाद परिवार ने तय किया है कि उसका नाम भगवान कृष्ण से जुड़ा रखा जाएगा. अस्पताल में आज का माहौल भी काफी खुशनुमा है.''- मीना देवी, नवजात बच्चे की नानी

किलकारियों के बीच अस्पताल बना उत्सव का केंद्र

नवजात बच्चों की किलकारियों और परिजनों की खुशियों के बीच अस्पतालों का माहौल जन्माष्टमी के रंग में रंगा नजर आया. परिवारों के साथ अस्पताल कर्मचारी भी इस खुशी में शामिल हुए. कई परिवारों के लिए इस बार जन्माष्टमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि परिवार में नए जीवन के आगमन का यादगार उत्सव बन गई.

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