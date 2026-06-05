मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर समेत तीन गिरफ्तार, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 6
मुजफ्फरपुर अग्निकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है. 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है. एक्शन लगातार जारी है. पढ़ें खबर
Published : June 5, 2026 at 3:09 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच चुकी है. ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में आईसीयू प्रभारी डॉ. पंकज, एडमिन मैनेजर रामकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार शामिल हैं.
मुजफ्फरपुर अग्निकांड में एक्शन : पुलिस के अनुसार, हादसे के समय ये सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे थे. मामले में ब्रह्मपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच की जा रही है. गुरुवार को हुए इस दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 घायल विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं.
हिरासत में 10, गिरफ्तार 3 : घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुरुवार रात कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया था. पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य सात लोगों की भूमिका की जांच जारी है.
मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गंभीर : इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि घटना के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. मंत्री के बयान के बाद प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है. फायर ऑफिसर R N पांडेय के बयान पर ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद पुलिस की विशेष टीम पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.
#WATCH | पटना: बिहार के स्वाश्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आगजनी की घटना पर कहा, " कल जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी है वो काफी दुखद है। दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से शांति की प्रार्थना करता हूं। उनके परिजनों के लिए दुख का समय है। ईश्वर उन्हें ये दुख… pic.twitter.com/wgDVoVswlw— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2026
''तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है. घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.''- मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर
क्या हुआ था? : दरअसल, गुरुवार तड़के ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में भीषण आग लग गई थी. जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है. लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए थे. वहीं, पुलिस अस्पताल संचालक डॉ. उपेंद्र प्रसाद की भूमिका की भी जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन को सुरक्षा मानकों में मौजूद खामियों की पूर्व जानकारी थी या नहीं. सूत्रों के अनुसार डॉ. उपेंद्र प्रसाद, उनके पुत्र सहित परिवार के कई सदस्य और कुछ अन्य डॉक्टर फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. उनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
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