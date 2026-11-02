भीषण धमाके से दहला बिहार का मुजफ्फरपुर, कई मकान उड़े
मुजफ्फरपुर धमाके में लगभग 50 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है. रिपोर्ट- विवेक
Published : November 2, 2026 at 1:21 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में नाला निर्माण के दौरान गैस पाइप लाइन में धमाका हो गया. ब्लास्ट के चलते इलाके में अफरातफरी मच गई. लोग इधर उधर भागने लगे. हादसे में कितने लोग जख्मी हुए हैं इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली है.
मुजफ्फरपुर में गैस पाइप लाइन में धमाका
घटना घोबरसही चौक के डुमरी रोड की है. सदर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई है. घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है. धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है. लगभग 50 घरों को नुकसान पहुंचा है. नजदीक के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं. नुकसान का आकलन किया जा रहा है. एक की मौत की खबर है जबकि 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है.
धमाके में उड़े कई घर
स्थानीय लोगों ने बताया कि हम यहां से 5 किलोमीटर दूर थे, लेकिन धमाके की आवाज सुनते ही और खबर मिलते ही यहां पहुंचे. देखा तो सड़क पर मलबा गिरा पड़ा है. कई मकानों का मलबा सड़कों पर गिरा है. जो राहगीर थे वो इसकी चपेट में आए हैं. जेसीबी, कार और बाइक से गुजर रहे लोगों को नुकसान पहुंचा है.
"एक बाइक वाला मर गया है. कार और जेसीबी वाला भी घायल है. कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है. पुलिस मौके पर आई हुई है और रेस्क्यू चलाया जा रहा है. यहां हालत बहुत खराब है. अफरातफरी का माहौल है."- स्थानीय निवासी
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