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भीषण धमाके से दहला बिहार का मुजफ्फरपुर, कई मकान उड़े

भीषण धमाके से दहला बिहार का मुजफ्फरपुर ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर में गैस पाइप लाइन में धमाका

घटना घोबरसही चौक के डुमरी रोड की है. सदर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच गई है. घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है. धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है. लगभग 50 घरों को नुकसान पहुंचा है. नजदीक के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं. नुकसान का आकलन किया जा रहा है. एक की मौत की खबर है जबकि 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है. भीषण धमाके से दहला बिहार का मुजफ्फरपुर (ETV Bharat) धमाके में उड़े कई घर