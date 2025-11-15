बिहार में 5 लोग जिंदा जले, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी थी आग.. 7 झुलसे
मुजफ्फरपुर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं. मृतकों में 2 बच्चे शामिल. पढ़ें
Published : November 15, 2025 at 11:46 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में शुक्रवार देर रात भीषण आग ने एक ही परिवार के पांच लोगों की जिंदगी छीन ली. वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर है. हादसा इतना भयावह था कि देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया, जिससे परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
मुजफ्फरपुर में अग्निकांड, घर में लगी आग : स्थानीय लोगों के अनुसार, आग लगते ही तेज धमाके की आवाज के साथ घर धू-धू कर जलने लगा. कुछ ही मिनटों में स्थिति विकराल हो गई और ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई सदस्य लपटों की चपेट में आ चुके थे. आग की तेजी ने आसपास के घरों को भी खतरे में डाल दिया.
एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले : मृतकों में लालन कुमार (35 वर्ष), उनकी पत्नी पूजा कुमारी (30 वर्ष), मां सुशीला देवी (65 वर्ष), बेटा गोलू कुमार (2 वर्ष) और बेटी सृष्टि कुमारी (7 वर्ष) शामिल हैं. घटना गेना शाह के मकान के तीसरे तले पर हुई. घायलों में मामा लाल बाबू प्रसाद, उनकी पत्नी माला देवी, साक्षी कुमारी, अर्जुन कुमार, ऋषभ कुमार और अमन कुमार हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर है.
एसकेएमसीएच में घायलों का इलाज : सूचना मिलते ही मोतीपुर थाना पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा. दमकल टीम ने आग पर काबू पाया और फैलाव को रोका. घायलों को तुरंत एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं.
शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग : डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है. तकनीकी जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है. उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत दुखद है और प्रशासन हरसंभव मदद करेगा.
"जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा विद्युत सुरक्षा की अनदेखी का कड़ा सबक है. फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है."- सुचित्रा कुमारी, डीएसपी पश्चिमी, मुजफ्फरपुर
गांव में पसरा मातम : हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीण सदमे में हैं. समय पर दमकल की गाड़ी पहुंचने से बड़ी क्षति को टाला गया, लेकिन परिवार के पांच लोगों की जान चली गई. वहीं स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है.
