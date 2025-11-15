ETV Bharat / bharat

बिहार में 5 लोग जिंदा जले, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी थी आग.. 7 झुलसे

मुजफ्फरपुर अग्निकांड ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में शुक्रवार देर रात भीषण आग ने एक ही परिवार के पांच लोगों की जिंदगी छीन ली. वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर है. हादसा इतना भयावह था कि देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया, जिससे परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला. मुजफ्फरपुर में अग्निकांड, घर में लगी आग : स्थानीय लोगों के अनुसार, आग लगते ही तेज धमाके की आवाज के साथ घर धू-धू कर जलने लगा. कुछ ही मिनटों में स्थिति विकराल हो गई और ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई सदस्य लपटों की चपेट में आ चुके थे. आग की तेजी ने आसपास के घरों को भी खतरे में डाल दिया. मुजफ्फरपुर अग्निकांड (ETV Bharat) एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले : मृतकों में लालन कुमार (35 वर्ष), उनकी पत्नी पूजा कुमारी (30 वर्ष), मां सुशीला देवी (65 वर्ष), बेटा गोलू कुमार (2 वर्ष) और बेटी सृष्टि कुमारी (7 वर्ष) शामिल हैं. घटना गेना शाह के मकान के तीसरे तले पर हुई. घायलों में मामा लाल बाबू प्रसाद, उनकी पत्नी माला देवी, साक्षी कुमारी, अर्जुन कुमार, ऋषभ कुमार और अमन कुमार हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर है.